QUAND Diana, âgée de 16 ans, a rencontré le prince Charles célibataire lors d’un week-end de tournage dans le domaine familial d’Althorp, elle n’a pas été bouleversée.

“Quel homme triste”, a été sa première réaction, racontée dans ses souvenirs enregistrés plus tard.

La princesse Diana n’a pas été impressionnée lorsqu’elle a rencontré le prince Charles pour la première fois, mais a rapidement été conquise Crédit : Tim Graham – Getty

Diana a affirmé qu’elle n’avait rencontré le prince Charles que 13 fois avant le jour de leur mariage Crédit : AP : Associated Press

Une jeune Diana a «intrigué» le prince Charles et elle a été étonnée qu’il ait montré son attention Crédit: News Group Newspapers Ltd

Charles, alors âgé de 29 ans, sortait avec la sœur de Diana, Sarah, alors qu’il cherchait désespérément une épouse et héritière du trône.

Lady Sarah Spencer ne semblait pas plus impressionnée, déclarant aux journalistes à l’époque qu’elle n’épouserait pas Charles, “S’il était l’éboueur ou le roi d’Angleterre”.

Charles était furieux quand il a vu les articles qui en résultaient et a dit à Sarah : “Tu viens de faire quelque chose d’incroyablement stupide.”

Sans surprise, la relation s’est effondrée peu de temps après.

Pourtant, quelque chose à propos de Diana – une adolescente jolie mais selon elle « grassouillette » – a clairement intrigué Charles.

Racontant à l’auteur Andrew Morton l’histoire de cette première rencontre, Diana a déclaré: “Ma sœur Sarah était partout sur lui comme une mauvaise éruption cutanée, et j’ai pensé:” Dieu, il doit vraiment détester ça “.

« Je me suis tenu à l’écart. Je me souviens d’avoir été une femme grassouillette, grassouillette, sans maquillage, mais je faisais beaucoup de bruit, et il aimait ça.

Après le dîner, Diana a dansé avec Charles et il lui a demandé de lui montrer la galerie de photos de 115 pieds de long d’Althorp avant qu’elle ne soit chassée par Sarah.

Diana s’est souvenue que Charles était “le charme lui-même”.

Elle a ajouté: “Et quand je me suis tenue à côté de lui le lendemain, un jeune de 16 ans – pour que quelqu’un comme ça vous montre de l’attention, j’étais tellement étonné.

« Pourquoi quelqu’un comme lui s’intéresserait-il à moi ? Et c’était l’intérêt.

“La minute suivante, il m’a pratiquement sauté dessus, et j’ai pensé que c’était très étrange aussi.”

Sarah a été invitée à la danse du 30e anniversaire de Charles en novembre 1978 au palais de Buckingham au cours de laquelle The Three Degrees s’est produit. Diana était également invitée.

La future princesse de Galles s’est souvenue: “‘Pourquoi Diana vient-elle aussi?’ a demandé ma sœur.

“J’ai dit:” Eh bien, je ne sais pas, mais j’aimerais venir “.

“J’ai passé un très bon moment à la danse – fascinant. Je n’étais pas du tout intimidé par l’environnement.

Puis vint le séjour fatidique dans la maison du West Sussex de l’ami commun Philip de Pass en juillet 1980.

Diana se souvient : « Charles est entré. Il était de nouveau sur moi, et c’était très étrange.

“Je me suis dit : ‘Eh bien, ce n’est pas très cool’. Je pensais que les hommes n’étaient pas censés être si évidents. Je pensais que c’était très étrange.

UN MATCH ROYAL

Lady Diana Frances Spencer – la quatrième des cinq enfants de John Spencer, vicomte Althorp – avait passé sa vie autour de la royauté.

Ses grands-mères avaient toutes deux servi de dames d’honneur à la reine Elizabeth la reine mère.

Diana a grandi à Park House sur le domaine de Sandringham, que les Spencer louaient à la reine, jouant avec le prince Andrew et le prince Edward.

Diana a déclaré que l’intérêt de Charles pour elle était “évident” et l’a prise par surprise 1 crédit

Charles a reconnu qu’avec le sang bleu, la beauté et l’innocence virginale de Diana, il aurait peut-être trouvé sa reine.

Deux semaines après leur rencontre à Sussex, Charles a invité Diana à bord du yacht royal Britannia pour un week-end de navigation à Cowes.

Puis vint une invitation à Balmoral pour rencontrer sa famille en novembre 1980.

Diana notera plus tard d’un ton glacial : “M. et Mme Parker Bowles étaient là à toutes mes visites.”

Diana a été accueillie avec l’approbation de la reine, de la reine mère et du duc d’Édimbourg, et la cour s’est poursuivie.

Puis finalement l’attente était terminée. Le prince a proposé le 6 février 1981.

Diana a accepté, mais leurs fiançailles ont été tenues secrètes pendant les semaines suivantes.

“Je voulais lui donner une chance d’y réfléchir – de se demander si tout allait être trop horrible”, a déclaré plus tard le prince Charles dans une interview conjointe.

Diana intervint alors : “Oh, je n’ai jamais eu de doutes à ce sujet.”

Se décrivant comme Cupidon, la sœur de Diana, Sarah, a déclaré: «Il a rencontré Miss Right et elle a rencontré Mr Right. Ils ont juste cliqué.

“Ils ont le même sens de l’humour gloussant, et ils aiment tous les deux le ballet, l’opéra et le sport sous toutes ses formes.”

Diana avait 19 ans, Charles 32. Interrogé sur la différence d’âge, le prince a répondu : « Diana me gardera certainement jeune.

De façon inquiétante, lorsqu’on a demandé au couple s’ils étaient amoureux, Diana a rapidement répondu: “Bien sûr!” tandis que Charles a répondu: “Tout ce que l’amour signifie”.

Garçon, avons-nous eu une ligne. Jalousie, jalousie totale Charles en lune de miel avec Diana

Leur mariage le 29 juillet 1981, à la cathédrale Saint-Paul, a été regardé par une audience télévisée de 750 millions de personnes dans 74 pays.

Pourtant, le couple se connaissait à peine. Diana a admis plus tard : “Nous ne nous sommes rencontrés que 13 fois avant le jour de notre mariage.”

Les fiançailles de Charles et Diana ont été gardées secrètes pendant des semaines car il lui a donné plus de temps pour réfléchir à sa décision Crédit : PA : Association de la presse

COUPLE EN TOURMENTE

Et le tout premier jour de leur lune de miel à bord du yacht Britannia, les choses ont commencé à se dégrader.

Diana remarqua que Charles portait une paire de boutons de manchette avec deux lettres C entrelacées.

Elle se souviendra plus tard : « Alors j’ai dit : ‘Camilla t’a donné ça, n’est-ce pas ?’.

Il a dit: ‘Oui, alors qu’est-ce qui ne va pas? C’est un cadeau d’un ami ». Et mon garçon, avons-nous eu une dispute. Jalousie, jalousie totale.

Ce n’était pas la première fois que Camilla empiétait sur la relation du couple.

Quelques semaines avant leur mariage, Diana était tombée sur un bracelet portant les lettres GF parmi leurs cadeaux de mariage.

Ils représentaient Gladys et Fred, leurs petits noms l’un pour l’autre.

Il avait été commandé par un membre du personnel sur les ordres de Charles.

À une autre occasion, Diana s’est souvenue : « Nous ouvrions nos journaux pour discuter de diverses choses. Il en ressort deux photos de Camilla.

C’est lors de leur lune de miel que Diana a découvert qu’elle avait peu de choses en commun avec son mari, qui aimait peindre, lire des essais non romanesques et chasser.

Le fossé grandissant a été mis de côté et le 5 novembre 1981, la première grossesse de la princesse a été officiellement annoncée.

Pourtant, la jeune mariée était en ébullition.

Elle se souviendra plus tard : « Quand j’étais enceinte de quatre mois de William, je me suis jetée en bas, essayant d’attirer l’attention de mon mari, pour qu’il m’écoute.

“La reine sort, absolument horrifiée, tremblante. Elle avait tellement peur.”

Diana a été gravement meurtrie mais le bébé n’a pas été blessé. Elle a ajouté: “Je savais ce qui n’allait pas chez moi, mais personne d’autre autour de moi ne m’a compris. C’était un appel désespéré à l’aide.

De l’extérieur, le prince Charles et la princesse Diana ressemblaient à une famille heureuse Crédit : Getty

Le 21 juin 1982, la princesse donne naissance au prince William. La jeune famille a fait des tournées en Australie et en Nouvelle-Zélande, ravissant les foules.

Dans le même temps, Charles et Camilla avaient continué à se rencontrer lors de chasses au renard près de chez eux dans le Gloucestershire.

En 1984, enceinte du prince Harry, Diana soupçonnait également son mari de voir Camilla à d’autres moments.

Mais à l’approche de la naissance, Diana se souvient : “Charles et moi étions très, très proches l’un de l’autre les six semaines précédant la naissance d’Harry – le plus proche que nous ayons jamais été et que nous serons jamais.

“Puis, tout à coup, à la naissance d’Harry, tout s’est enchaîné, notre mariage. Le tout est tombé à l’eau. »

Harry, est né le 15 septembre 1984. En 1985, les spéculations sur la rupture entre Charles et Diana avaient atteint leur paroxysme dans la presse.

Dans des enregistrements enregistrés par un coach vocal, Diana a révélé que lorsqu’elle a demandé à Charles pourquoi Camilla faisait toujours partie de sa vie, il lui a dit : “Je refuse d’être le seul prince de Galles à n’avoir jamais eu de maîtresse.”

Diana surnomme Camilla “la rottweiler” et en 1989 affronte sa rivale.

Elle a rappelé plus tard : « Ce n’était pas une bagarre. J’ai dit à Camilla : ‘Je suis désolé d’être gênant.

“Ça doit être l’enfer pour vous deux, mais je sais ce qui se passe. Ne me traitez pas comme un idiot”.”

FIN DU MARIAGE

Le livre à la bombe d’Andrew Morton en 1992, Diana: Her True Story, pour lequel la princesse a fourni des interviews enregistrées, a révélé une femme déprimée et isolée certaine de l’infidélité de son mari.

Pourtant, Diana avait aussi des aventures. Elle a eu une romance de cinq ans avec l’officier de cavalerie James Hewitt de 1986 à 1991.

Lors d’une tournée en Inde en 1992, Diana a été photographiée seule sur un banc devant le Taj Mahal pendant que Charles rencontrait des chefs d’entreprise.

Il en est venu à symboliser un mariage en train de se désintégrer.

En août de la même année, The Sun a publié la cassette Squidgygate dans laquelle l’ami de Diana, James Gilbey, l’appelait “Darling” 14 fois et “Squidgy” (ou “Squidge”) 53 fois.

La relation du couple royal a commencé à s’effondrer au milieu des revendications d’infidélité des deux côtés Crédit : Reuters

Lors d’une tournée désastreuse en Corée en novembre 1992, le couple royal a été surnommé The Glums.

Un mois plus tard, le Premier ministre John Major a annoncé leur « séparation à l’amiable » à la Chambre des communes.

Puis une autre bombe. En 1993, les bandes Camillagate divulguées sont apparues dans lesquelles Charles et Camilla ont eu une conversation classée X.

On entend Charles dire: «Je vais juste vivre à l’intérieur de votre pantalon ou quelque chose comme ça. Ce serait beaucoup plus simple !”

Une Camilla en riant répond : « En quoi vas-tu te transformer, une culotte ? Oh, tu vas revenir en culotte.

Charles répond : « Ou, à Dieu ne plaise, un Tampax. Juste ma chance!”

En juin 1994, Charles a avoué à Jonathan Dimbleby dans une interview télévisée qu’il avait été infidèle à Diana, affirmant qu’il n’avait ravivé sa relation avec Camilla qu’en 1986 après que son mariage se soit « irrémédiablement rompu ».

Puis, en novembre 1995, Diana a choisi Panorama de la BBC pour donner sa version de la triste histoire, racontant au présentateur Martin Bashir : “Nous étions trois dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde.”

L’entretien s’est avéré être le point de basculement. En décembre, le palais de Buckingham a annoncé que la reine avait envoyé des lettres au prince et à la princesse de Galles leur conseillant de divorcer.

Le divorce a été finalisé le 28 août 1996. Diana a perdu le titre de Son Altesse Royale.

Le prince William aurait rassuré sa mère: “Ne t’inquiète pas, maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi.”

En juillet 1997, Charles a organisé une fête pour le 50e anniversaire de Camilla à Highgrove.

Diana n’a pas pu dépasser le contact continu de Charles avec Camilla Parker Bowles Crédit: News Group Newspapers Ltd

Dans le même temps, Diana était heureuse d’accepter l’offre du playboy Dodi Fayed de passer des vacances dans le sud de la France.

Quelques semaines plus tard, elle était morte.

Le 31 août, la Mercedes dans laquelle elle voyageait s’écrase à Paris.

Diana n’avait que 36 ans. William et Harry 15 et 12 ans.

Charles “s’est effondré” mais a persuadé la reine de lui permettre de se rendre à Paris pour ramener le corps de son ex-femme à la maison.

Richard Kay, journaliste et ami de Diana, a déclaré: “Charles s’est battu plus fort pour Diana qu’il ne s’était jamais battu pour elle de son vivant.”

Tina Brown, auteur de The Diana Chronicles, a ajouté : “Il a immédiatement su que c’était une chose terrible, qu’il serait blâmé.”

La popularité de Charles a chuté. Avec Camilla à ses côtés, beaucoup ont maintenant insisté sur le fait qu’il ne devrait jamais être roi.