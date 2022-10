Comment le mari de Liz Truss, Hugh O’Leary, a révélé la véritable agitation du Premier ministre alors qu’il se tenait à ses côtés dans un discours de démission dramatique

Le mari de LIZ Truss a révélé la véritable agitation du Premier ministre alors qu’il se tenait à ses côtés lors de son discours de démission aujourd’hui.

Le chef conservateur déchu a radicalement démissionné après seulement 44 jours à la tête d’une administration tumultueuse.

Judi James a déclaré que le mari de Liz Truss reflétait sa tourmente Crédit : Getty

Liz assiégée a fait l’annonce devant le n ° 10 dans un sombre discours.

Mais alors qu’elle tenait bon, l’experte en langage corporel Judi James a déclaré que son mari Hugh O’Leary avait montré les vrais sentiments de Liz.

En un jour de chaos politique…

L’expert a déclaré: “Liz Truss aurait peut-être essayé de le coiffer avec un sourire aujourd’hui (et même un rire vers la fin de son mini-discours), mais la pose rigide et complète du pingouin de son mari suggérait un reflet plus authentique de la tension. et l’angoisse qu’elle aurait pu ressentir à l’intérieur.

“Encore relativement inconnu et même sans nom, il est sorti derrière sa femme, arborant un sourire maladif et baissé qui ressemblait à un message avec l’expression faciale de bravade souriante de Liz.

“La tension se montrait cependant dans ses bras, qui étaient tenus de manière rigide loin de son torse, et dans ses mains, qui étaient partiellement serrées en poings.

“Au début du discours, il a adopté une” pose de puissance “classique avec ses jambes et sa poitrine écartées pour suggérer la force.

“Comme le sourire étrange de Liz, même si cela ressemblait à un rituel exagéré, lorsque le masque est si difficile à appliquer, il devient exagéré et incongru.”

Hugh a soutenu sa femme tout au long de son mandat à la tête du pays.

Il a été photographié tout sourire à côté de Liz alors qu’elle entrait au n ° 10 en tant que Premier ministre il y a à peine 44 jours.

Mais Judi a déclaré que l’apparition d’aujourd’hui n’aurait pas pu être plus différente.

Elle a ajouté: “Il y a eu peu ou pas de PDA de ce couple au cours des dernières semaines, à part celui qui pose ensemble lorsque Liz est entrée au n ° 10 en tant que Premier ministre pour la première fois.

“Cette fois, elle est revenue, le laissant la suivre comme un PA dévoué et légèrement protecteur.”

Judi a également déclaré que le discours de Liz était plus “sans émotion” que son prédécesseur Boris Johnson.

Alors que Boris a opté pour un au revoir typiquement exagéré, Liz a plutôt choisi une courte déclaration de 90 secondes et 202 mots.

Elle a expliqué: “Le discours de Liz était plein d’indices faciaux plus contre-intuitifs qui ne masquaient pas seulement les signes de dévastation qui semblaient évidents à partir de son visage drainé et de ses épaules affaissées, mais qui semblaient faire allusion à un courant sous-jacent de possible ressentiment et même de moquerie.

“Elle a quand même permis un micro-faisceau de fierté en parlant d’avoir été élue Premier ministre, bien que les sourires qu’elle a utilisés lorsqu’elle a mentionné sa démission et le nom de Graham Brady aient semblé plus ironiques.

“Comparé à la colère pétillante de Boris et aux larmes de May, c’était un discours sans émotion, même si le langage corporel laissait entendre que nous pourrions avoir un aperçu des émotions moins masquées si elle prononçait un discours de départ la semaine prochaine.”

Les six semaines de mandat de Liz font d’elle le premier ministre britannique le plus court que le Royaume-Uni ait jamais eu.

Une course à la direction des conservateurs va maintenant commencer et un nouveau PM sera choisi d’ici vendredi prochain.

Les poids lourds conservateurs Jeremy Hunt et Michael Gove se sont exclus.

Les favoris actuels pour la prise de contrôle sont Rishi Sunak, Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Mais dans une tournure choquante cet après-midi, Boris envisage de se présenter après avoir dépassé un sondage des membres conservateurs.

La manifestation de soutien d’aujourd’hui était très différente de celle où le couple est entré dans Downing Street il y a à peine 44 jours (photo) Crédit : PA