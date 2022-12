Comment le marché s’est trompé

Le marché de la cryptographie a été battu cette année, avec plus de 2 billions de dollars effacés de sa valeur depuis son pic en novembre 2021. Les crypto-monnaies ont été sous pression après l’effondrement de la grande bourse FTX. Jonathan Raa | Nurphoto | Getty Images

2022 a marqué le début d’un nouvel “hiver crypto”, avec des entreprises de premier plan s’effondrant dans tous les domaines et les prix des monnaies numériques s’effondrant de manière spectaculaire. Les événements de l’année ont pris de nombreux investisseurs par surprise et ont rendu la tâche de prédire le prix du bitcoin encore plus difficile. Le marché de la cryptographie était inondé d’experts faisant des appels fébriles pour savoir où allait le bitcoin. Ils étaient souvent positifs, même si quelques-uns prévoyaient correctement que la crypto-monnaie descendrait en dessous de 20 000 dollars la pièce. Mais de nombreux observateurs du marché ont été pris au dépourvu au cours de ce qui a été une année tumultueuse pour la cryptographie, avec des échecs d’entreprises et de projets de premier plan qui ont envoyé des ondes de choc à travers l’industrie. Cela a commencé en mai avec l’effondrement de terraUSD, ou UST, un stablecoin algorithmique qui était censé être indexé un à un avec le dollar américain. Son échec a fait chuter le jeton jumeau luna de terraUSD et a frappé les entreprises exposées aux deux crypto-monnaies.

Three Arrows Capital, un fonds spéculatif avec des vues haussières sur la crypto, a plongé en liquidation et a déposé son bilan en raison de son exposition à terraUSD. Puis vint l’effondrement en novembre de FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, dirigé par Sam Bankman-Fried, un cadre souvent sous les projecteurs. Les retombées de FTX continuent de se répercuter sur l’industrie de la crypto-monnaie. En plus des échecs spécifiques à la cryptographie, les investisseurs ont également dû faire face à la hausse des taux d’intérêt, qui a exercé une pression sur les actifs à risque, y compris les actions et la cryptographie. Le bitcoin a chuté d’environ 75 % depuis qu’il a atteint son niveau record de près de 69 000 dollars en novembre 2021 et plus de 2 000 milliards de dollars ont été effacés de la valeur de l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Vendredi, le bitcoin s’échangeait à un peu moins de 17 000 $.

CNBC a contacté les personnes à l’origine de certains des appels de prix les plus audacieux sur le bitcoin en 2022, leur demandant comment ils se sont trompés et si les événements de l’année ont changé leurs perspectives pour la plus grande monnaie numérique du monde.

Tim Draper : 250 000 $

En 2018, lors d’une conférence technologique à Amsterdam, Tim Draper a prédit que le bitcoin atteindrait 250 000 dollars par pièce d’ici la fin de 2022. Le célèbre investisseur de la Silicon Valley portait une cravate violette avec des logos bitcoin, et même a fait un rap sur la monnaie numérique sur scène. Quatre ans plus tard, il semble assez improbable que l’appel de Draper se matérialise. Interrogé sur son objectif de 250 000 $ plus tôt ce mois-ci, le fondateur de Draper Associates a déclaré à CNBC que 250 000 $ “est toujours mon chiffre” – mais il prolonge sa prédiction de six mois.

“Je m’attends à un vol vers une crypto de qualité et décentralisée comme le bitcoin, et à ce que certaines des pièces les plus faibles deviennent des reliques”, a-t-il déclaré à CNBC par e-mail. Bitcoin aurait besoin de rallier près de 1 400 % par rapport à son prix actuel d’un peu moins de 17 000 $ pour que la prédiction de Draper se réalise. Son raisonnement est que malgré la liquidation d’acteurs notables sur le marché comme FTX, il existe encore un énorme groupe démographique inexploité pour le bitcoin : les femmes. “Mon hypothèse est que, puisque les femmes contrôlent 80% des dépenses de vente au détail et que seulement 1 portefeuille Bitcoin sur 7 est actuellement détenu par des femmes, le barrage est sur le point de se rompre”, a déclaré Draper.

Nexo : 100 000 $

En avril, Antoni Trenchev, le PDG du prêteur de crypto Nexo, a déclaré à CNBC qu’il pensait que la plus grande crypto-monnaie du monde pourrait monter au-dessus de 100 000 $ “dans les 12 mois”. Bien qu’il lui reste encore quatre mois, Trenchev reconnaît qu’il est peu probable que le bitcoin atteigne ce niveau de si tôt. Bitcoin “était sur une voie très positive” avec une adoption institutionnelle croissante, dit Trenchev, mais “quelques forces majeures sont intervenues”, notamment une accumulation d’effet de levier, des emprunts sans garantie ou contre des garanties de mauvaise qualité et des activités frauduleuses. “Je suis agréablement surpris par la stabilité des prix de la crypto, mais je ne pense pas que nous soyons encore tirés d’affaire et que les effets de second et troisième ordre sont encore à jouer, donc je suis quelque peu sceptique quant à une forme en V récupération », a déclaré Trenchev. L’entrepreneur dit qu’il a également fini de faire des prévisions de prix du bitcoin. “Mon conseil à tout le monde, cependant, reste inchangé”, a-t-il ajouté. “Obtenez un point de pourcentage à un chiffre de vos actifs investissables en bitcoin et ne le regardez pas pendant 5 à 10 ans. Remerciez-moi plus tard.”

Guido Bühler : 75 000 $

Le 12 janvier, Guido Buehler, l’ancien PDG de la banque suisse réglementée Seba, qui se concentre sur les crypto-monnaies, a déclaré que sa société avait un “modèle d’évaluation interne” compris entre 50 000 et 75 000 dollars pour le bitcoin en 2022. Le raisonnement de Buehler était que les investisseurs institutionnels aideraient à faire monter le prix.

À l’époque, le bitcoin se négociait entre 42 000 $ et 45 000 $. Bitcoin n’a jamais atteint 50 000 $ en 2022. L’exécutif, qui dirige maintenant sa propre société de conseil et d’investissement, a déclaré que 2022 a été une “annus horribilis”, en réponse aux questions de CNBC sur ce qui n’a pas fonctionné avec l’appel. “La guerre en Ukraine en février a provoqué un choc dans le paradigme de l’ordre mondial et des marchés financiers”, a déclaré Buehler, citant les conséquences de la volatilité accrue des marchés et de la hausse de l’inflation à la lumière de la perturbation des matières premières comme le pétrole. Un autre facteur majeur a été “la prise de conscience que les taux d’intérêt sont toujours le moteur de la plupart des classes d’actifs”, y compris la crypto, qui “a été un coup dur pour la communauté crypto, où l’on a cru que cette classe d’actifs n’était pas corrélée aux actifs traditionnels. “ Buehler a déclaré que le manque de gestion des risques dans l’industrie de la cryptographie, l’absence de réglementation et la fraude ont également été des facteurs majeurs affectant les prix. L’exécutif reste cependant optimiste sur le bitcoin, affirmant qu’il atteindra 75 000 $ “dans le futur”, mais que tout est “une question de timing”. “Je crois que BTC a prouvé sa robustesse tout au long de la crise depuis 2008 et continuera à le faire.”

Paulo Ardoino : 50 000 $

Paolo Ardoino, directeur de la technologie de Bitfinex et Tether, a déclaré à CNBC en avril qu’il s’attendait à ce que le bitcoin tombe nettement en dessous de 40 000 dollars mais termine l’année “bien au-dessus” de 50 000 dollars. “Je suis une personne optimiste sur le bitcoin … Je vois tellement de choses se passer dans cette industrie et tant de pays intéressés par l’adoption du bitcoin que je suis vraiment positif”, avait-il déclaré à l’époque.

Le jour de l’interview, le bitcoin s’échangeait au-dessus de 41 000 $. La première partie de l’appel d’Ardoino était correcte – le bitcoin est tombé bien en dessous de 40 000 $. Mais il ne s’en est jamais remis. Dans un e-mail de suivi ce mois-ci, Ardoino a déclaré qu’il croyait en la résilience du bitcoin et à la technologie de la blockchain qui le sous-tend. “Comme mentionné, les prédictions sont difficiles à faire. Personne n’aurait pu prédire ou prévoir le nombre d’entreprises, bien considérées par la communauté mondiale, échouant de manière aussi spectaculaire”, a-t-il déclaré à CNBC. “Certaines inquiétudes et questions légitimes demeurent quant à l’avenir de la cryptographie. C’est peut-être une industrie volatile, mais les technologies développées derrière sont incroyables.”

Deutsche Bank : 28 000 $

Un thème clé en 2022 a été la corrélation du bitcoin avec les indices boursiers américains, en particulier le Nasdaq 100, très technologique. En juin, les analystes de la Deutsche Bank ont ​​publié une note indiquant que le bitcoin pourrait terminer l’année avec un prix d’environ 27 000 dollars. Au moment de la note, le bitcoin se négociait à un peu plus de 20 000 $. Il était basé sur la conviction des analystes boursiers de la Deutsche Bank que le S&P 500 bondirait à 4 750 $ d’ici la fin de l’année. Mais il est peu probable que cet appel se concrétise.

Marion Laboure, l’une des auteurs du rapport initial de la Deutsche Bank sur la crypto en juin, a déclaré que la banque s’attend désormais à ce que le bitcoin termine l’année autour de 21 000 dollars. “Une inflation élevée, un resserrement monétaire et une croissance économique lente ont probablement exercé une pression à la baisse supplémentaire sur l’écosystème crypto”, a déclaré Laboure à CNBC, ajoutant que des actifs plus traditionnels tels que les obligations pourraient commencer à sembler plus attrayants pour les investisseurs que le bitcoin. Laboure a également déclaré que les effondrements très médiatisés continuent de frapper le sentiment. “Chaque fois qu’un acteur majeur de l’industrie de la cryptographie échoue, l’écosystème subit une crise de confiance”, a-t-elle déclaré. “En plus du manque de réglementation, les plus grands obstacles de la cryptographie sont la transparence, les conflits d’intérêts, la liquidité et le manque de données disponibles fiables. L’effondrement de FTX nous rappelle que ces problèmes ne sont toujours pas résolus.”

JPMorgan : 13 000 $

Dans une note de recherche du 9 novembre, l’analyste de JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou et son équipe ont prédit que le prix du bitcoin chuterait à 13 000 dollars “dans les semaines à venir”. Ils ont eu le recul après la crise de liquidité de FTX, qui, selon eux, entraînerait une “nouvelle phase de désendettement cryptographique”, exerçant une pression à la baisse sur les prix. Le coût qu’il faut aux mineurs pour produire de nouveaux bitcoins agit historiquement comme un “plancher” pour le prix du bitcoin et est susceptible de revoir un creux de 13 000 $ comme on l’a vu au cours des mois d’été, ont déclaré les analystes. Ce n’est pas aussi loin du prix actuel du bitcoin que certaines autres prévisions, mais il est toujours bien inférieur au prix de vendredi d’un peu moins de 17 000 $. Un porte-parole de JPMorgan a déclaré que Panigirtzoglou “n’est pas disponible pour commenter davantage” les prévisions de son équipe de recherche.

Recherche de stratégie absolue : 13 000 $

Ian Harnett, co-fondateur et directeur des investissements de la société de recherche macro Absolute Strategy Research, a averti en juin que la première monnaie numérique du monde risquait de chuter à 13 000 dollars. Expliquant son appel baissier à l’époque, Harnett a déclaré que, lors des rassemblements cryptographiques passés, le bitcoin avait par la suite eu tendance à chuter d’environ 80% par rapport aux sommets historiques. En 2018, par exemple, le jeton a chuté de près de 3 000 $ après avoir atteint un sommet de près de 20 000 $ fin 2017. L’objectif de Harnett est plus proche que la plupart, mais le bitcoin devrait encore chuter de 22 % pour atteindre ce niveau.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’appel d’aujourd’hui, Harnett a déclaré qu’il était “très heureux de suggérer que nous sommes toujours en train de dégonfler la bulle du bitcoin” et qu’une baisse de près de 13 000 dollars est toujours sur les cartes. “Les bulles voient généralement une inversion de 80%”, a-t-il déclaré en réponse à des questions par courrier électronique. Alors que la Réserve fédérale américaine devrait encore augmenter les taux d’intérêt l’année prochaine, une baisse prolongée en dessous de 13 000 $ à 12 000 $ ou même 10 000 $ ne peut être exclue, selon Harnett. “Malheureusement, il n’y a pas de modèle d’évaluation intrinsèque pour cet actif – en effet, il n’y a pas d’accord sur le fait qu’il s’agisse d’une matière première ou d’une devise – ce qui signifie qu’il est tout à fait possible que cela se négocie à la baisse si nous constatons des conditions de liquidité serrées et/ou une défaillance d’autres entités/échanges numériques”, a-t-il déclaré.

Mark Mobius : 20 000 $ puis 10 000 $

L’investisseur vétéran Mark Mobius a probablement été l’un des prédicteurs les plus précis du bitcoin. En mai, lorsque le prix du bitcoin dépassait 28 000 dollars, il a déclaré à Financial News que le bitcoin tomberait probablement à 20 000 dollars, puis rebondirait, mais finirait par descendre à 10 000 dollars. Bitcoin est tombé en dessous de 20 000 $ en juin, puis a rebondi en août avant de retomber pendant le reste de l’année. Cependant, la barre des 10 000 $ n’a pas été atteinte. Mobius a déclaré à CNBC qu’il prévoyait que le bitcoin atteindrait 10 000 dollars en 2023.

Carol Alexandre : 10 000 $

En décembre 2021, un mois après le sommet historique du bitcoin, Carol Alexander, professeur de finance à l’Université de Sussex, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le bitcoin tombe à 10 000 $ “ou même plus” en 2022. Le bitcoin à l’époque avait chuté d’environ 30 % par rapport à son record de près de 69 000 $. Pourtant, de nombreuses têtes parlantes de crypto à l’époque prédisaient de nouveaux gains. Alexander était l’une des rares voix à aller à contre-courant.