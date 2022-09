Comment le marché joue ce match de football du dimanche soir – Shaw Local

Les Bears de Chicago, invaincus, affronteront les Packers de Green Bay 0-1 lors du Sunday Night Football au Lambeau Field.

Malgré les records, les Bears sont en fait un outsider à deux chiffres avant ce match de rivalité. Mais le marché des paris ne sait pas trop comment parier sur ce match à partir de dimanche matin.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a publié ses répartitions de paris pour toute la liste de la semaine 2. Il peut être utile d’avoir une idée de ce que fait le marché, même si cela ne devrait pas être le seul outil pour vous aider à faire vos paris.

Pour l’épreuve de force du dimanche soir sur le football, plus de paris sont en fait sur les ours pour couvrir le large écart. Au total, 63% des billets sont sur les Bears at Caesars Sportsbook. Pourtant, cela ne signifie pas nécessairement que la salle des marchés soutiendra l’équipe locale, car 62% de l’argent réparti est en fait sur les Packers.

Le total est actuellement fixé à 42, ce qui est remarquable puisque j’ai recommandé de prendre le relais de 41,5 plus tôt dans la semaine. Dimanche matin, 55 % des billets étaient au-dessus tandis que 75 % de l’argent était en fait au-dessous. Cela signifie que le plus sera probablement une plus grande victoire pour l’équipe commerciale.

Voici un aperçu du reste des répartitions des paris de la semaine 2 :