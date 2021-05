Comment le marché de 1 000 milliards de dollars des obligations « vertes » change Wall Street

Les obligations dites vertes sont devenues plus populaires ces dernières années, et cette segment en croissance rapide du marché obligataire mondial de 128,3 billions de dollars pourrait grandir encore plus.

Lorsqu’un émetteur vend une obligation verte, il s’engage sans engagement à affecter le produit de la vente à des projets respectueux de l’environnement. Cela pourrait inclure des projets d’énergie renouvelable, la construction de bâtiments écoénergétiques ou des investissements dans l’eau potable ou les transports.

Les obligations vertes entrent dans le cadre plus large des obligations durables, qui comprennent des instruments à revenu fixe dont le produit est mis de côté pour des projets sociaux ou de durabilité.

De grands noms tels qu’Apple et PepsiCo plongent dans cet espace. Une poignée de grandes banques et de gouvernements du monde entier émettent également des obligations durables, notamment la Chine, la Russie et l’Union européenne.

Cela peut contribuer à la croissance rapide de l’espace. Un rapport de Moody’s dit les nouvelles émissions d’obligations durables pourraient dépasser les 650 milliards de dollars en 2021. Cela représenterait un bond de 32 % par rapport à 2020.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur le fonctionnement des obligations vertes, comment les émetteurs peuvent être tenus responsables et comment les obligations vertes peuvent déplacer des capitaux vers des projets et des objectifs respectueux du climat.