Comment le marathonien Clarence DeMar a prouvé que courir est bon pour le cœur : Shots

basculer la légende Bibliothèque publique de Boston, collection Leslie Jones

Bibliothèque publique de Boston, collection Leslie Jones

Clarence DeMar s’entraînait pour les courses en courant vers et depuis son travail dans une imprimerie de Boston, jusqu’à 14 miles par jour, portant souvent une chemise propre.

Son travail acharné a payé. Il a remporté le marathon de Boston en 1911 et a participé aux Jeux olympiques de l’année suivante.

Mais toute cette course a fait sourciller. À l’époque, de nombreuses personnes – ainsi que des experts médicaux – pensaient qu’un exercice prolongé était dangereux. Un médecin, détectant un souffle cardiaque, a conseillé à DeMar d’arrêter le sport. Même ses collègues coureurs lui ont dit de ne pas tenter plus d’un ou deux marathons au cours de sa vie.

« Il s’est entraîné plus que ce qu’on croyait humainement possible à l’époque », a déclaré Tom Derderian, qui a écrit une longue histoire du marathon de Boston. « Il a parcouru beaucoup de kilomètres. Et l’idée dans le passé était que beaucoup de kilomètres vous épuiseraient – ​​que vous mourriez prématurément. »

DeMar leur a prouvé le contraire – de son vivant et par la suite – d’une manière qui a contribué à faire changer d’avis les gens sur les bienfaits de l’exercice, et a préfiguré les questions que les chercheurs se posent encore aujourd’hui sur la manière dont cela affecte le cœur.

Il est devenu l’un des coureurs de fond les plus dominants de son époque, participant à deux autres Jeux olympiques et remportant le marathon de Boston à sept reprises entre 1911 et 1930. Il a continué à gagner des courses jusqu’à la quarantaine. La presse l’appelait « M. DeMarathon ».

Après sa mort d’un cancer à l’âge de 70 ans, deux cardiologues de la région de Boston ont examiné son cœur. Ce qu’ils ont trouvé contredit tous ces terribles avertissements.

Non seulement le cœur de DeMar était en bon état, mais ses artères étaient deux à trois fois plus grosses que celles d’une personne typique, ce qui réduisait le risque d’un blocage mortel.

Le étudepublié dans le prestigieux Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre en 1961, fait la une du Boston Globe.

« C’est l’une des premières études qui nous a appris que le corps humain peut réellement supporter, de manière très saine, beaucoup, beaucoup d’exercice », a déclaré le Dr Aaron Baggish, professeur à l’Université de Lausanne en Suisse et ancien directeur médical de le marathon de Boston.

La popularité de Running a explosé dans les décennies qui ont suivi la mort de DeMar, alors que d’autres recherches l’ont confirmé. Il est désormais bien établi que l’exercice aérobique régulier nous rend en meilleure santé et prolonge notre vie.

Ou comme aime le dire le Dr Jonathan Kim, cardiologue du sport à l’Université Emory : « L’exercice est véritablement un médicament. »

Dans le même temps, les chercheurs des dernières décennies ont également appris davantage sur une version de la question à laquelle DeMar était confronté il y a un siècle : courir autant qu’il le faisait avait des effets secondaires.

Par exemple, la fibrillation auriculaire – un type de rythme cardiaque irrégulier – semble affecter certains athlètes d’âge moyen qui s’entraînent à des volumes très élevés depuis des années, en particulier les hommes. Pour une raison quelconque, dit Baggish, « les femmes sont presque uniformément mieux protégées contre toutes les formes de maladies cardiaques, y compris celles associées au sport ».

Des études récentes ont également observé des signes d’accumulation de plaque dans les artères de certains athlètes d’endurance de longue date.

Mais Kim dit que l’on ne sait pas encore clairement ce que cela signifie, le cas échéant, sur leur état de santé global. En général, les personnes ayant un haut degré de condition cardiorespiratoire suite à des années et des années d’entraînement aérobique ont toujours tendance à avoir de meilleurs résultats quand il s’agit de santé cardiaque.

« Rien ne suggère que l’athlète d’ultra endurance meure d’une maladie cardiaque plus tôt que les personnes qui ne pratiquent pas cette activité », a-t-il déclaré.

Les chercheurs tentent encore de comprendre exactement ce qui se passe là-bas, mais les athlètes hautement entraînés ont tendance à avoir des artères plus grosses, de sorte que la présence de plaque peut ne pas rétrécir suffisamment les vaisseaux pour restreindre le flux sanguin.

L’autopsie de DeMar a en fait montré qu’il souffrait d’une « athérosclérose modérée » ou d’une accumulation de plaque – mais comme ses artères étaient beaucoup plus grosses, « elles ne se rétrécissaient pas, n’obstruaient pas, ne bloquaient pas le flux », a déclaré le Dr Paul D. Thompson, chef émérite du service de cardiologie à l’hôpital Hartford dans le Connecticut.

Les athlètes ont également un système cardiovasculaire globalement plus fort, a déclaré Thompson – un marathonien accompli qui s’est qualifié pour les essais olympiques de 1972 et, inspiré en partie par DeMar, s’est entraîné en courant pour se rendre au travail et en revenir en tant que jeune médecin très occupé.

« Si vous êtes capable de faire beaucoup d’exercice, vous avez un bon cœur », a-t-il déclaré. « Et comme le disait la vieille publicité Timex des années 1950, si vous avez un cœur solide, peut-être qu’il peut prendre un coup de langue et continuer à tourner. »

Quant à ce souffle cardiaque dont le médecin a prévenu DeMar ? Thompson dit que nous savons maintenant que les athlètes hautement entraînés ont souvent un souffle cardiaque, et qu’il est bénin. C’est juste leur cœur qui pompe plus de sang à chaque coup.

« Cela crée des turbulences, et les turbulences, tout comme une rivière qui coule rapidement, créent du bruit », a-t-il déclaré.

La plupart des recherches indiquent que faire de plus en plus d’exercice est associé à des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires et de décès en général, bien que les gains diminuent à mesure que vous en faites de plus en plus.

Thompson dit qu’il y a encore un débat Il s’agit de savoir s’il peut y avoir une légère augmentation du risque de mortalité chez les pratiquants les plus extrêmes, bien que les données existantes soient limitées compte tenu du faible nombre de personnes entrant dans cette catégorie. Quelques études ont évoqué cette possibilité, bien que d’autres – notamment une méta-analyse de 2020 qui regroupaient les résultats d’études antérieures – n’en ont trouvé aucune preuve.

Entre-temps, recherche sur les athlètes d’endurance d’élitecomme les coureurs du Tour de France, constate qu’ils ont tendance à survivre à tout le monde.

Baggish, l’ancien directeur médical du marathon de Boston, affirme que les athlètes passionnés d’endurance devraient écouter leur corps. Mais s’ils aiment repousser leurs limites, il ne voit pas de raison pour que la plupart des gens s’arrêtent – ​​d’autant plus qu’ils tirent probablement d’importants avantages sociaux et mentaux de leur sport.

« Ne pas faire d’exercice à faire même de petites quantités d’exercice présente d’énormes avantages pour la santé », a-t-il déclaré. « À mesure que vous continuez à augmenter ce niveau d’exercice, vous atteignez un point de ce que nous appelons des rendements décroissants. »

Mais « c’est très différent de dire que trop d’exercice est nocif ».

Pour la plupart d’entre nous, bien sûr, la préoccupation n’est pas de faire trop d’exercice, mais d’en faire trop peu. Les directives nationales actuelles recommander au moins deux heures et demie à cinq heures d’exercice modéré comme la marche chaque semaine, ou une heure et quinze minutes à deux heures et demie d’activité vigoureuse comme la course à pied – et les recherches suggèrent que plus c’est généralement mieux.

Quoi qu’il en soit, de nombreux coureurs affirment qu’ils ne le font pas uniquement pour rester en bonne santé.

« Cela me fait me sentir vivant », a déclaré Thomas Paquette, qui gère Ted’s Shoe and Sport, un magasin de course à Keene, dans le New Hampshire. « C’est un peu ma drogue. Vous savez, j’en suis accro. Si je ne cours pas, Je ne suis plus la même personne. »

Clarence DeMar a vécu à Keene pendant une partie de sa carrière de pilote et il est toujours une légende locale.

Il y a une fresque de lui en ville. Le mannequin animatronique du magasin de course à pied est surnommé « Clarence ». Dimanche, des centaines de coureurs s’aligneront pour le 45e marathon annuel Clarence DeMar, qui se termine en ville.

Paquette dit que ce ne sont pas seulement les victoires et le dévouement de DeMar qui l’inspirent. C’est aussi que l’homme adorait tout simplement courir. DeMar a couru sa dernière course, un 15 km dans le Maine, quelques semaines seulement avant sa mort.

Paquette espère suivre ses traces.

« L’objectif est bien sûr de devenir un coureur à vie », a-t-il déclaré. « Je vois mes parents. Mon père vient d’avoir 80 ans hier et ma mère en a 70, et eux aussi courent toujours. »

Runningpast.com a aidé à trouver des archives audio pour cette histoire. Histoire éditée pour le Web par Carmel Wroth et pour diffusion par Amina Khan.

Vous pouvez regarder des images de Clarence DeMar remportant le marathon de Boston en 1930 – sa septième victoire, à 41 ans – ici.