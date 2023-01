Comment le manteau neigeux dans l’arrière-pays de Revelstoke affecte les affaires

La communauté des guides de l’arrière-pays opère dans un état d’anxiété avec le manteau neigeux traître des avalanches, mais les entreprises trouvent un moyen de naviguer sur le terrain pour toujours offrir aux clients les meilleures journées de ski possibles.

Marty Schaffer est le propriétaire et l’exploitant de CAPOW – abréviation de poudreuse canadienne – une compagnie de guides dans l’arrière-pays basée au chalet Blanket Glacier, au sud de Revelstoke. Depuis 10 ans que Schaffer opère, il n’a jamais eu à faire face à l’incertitude qu’apporte un manteau neigeux comme celui de cette année. Pourtant, il a déclaré que les affaires étaient stables grâce à la communication claire de la communauté de l’arrière-pays, qui a aidé à gérer les attentes.

« Quiconque fait du ski ou du ski hors-piste a certainement entendu les avertissements de ce qui se passe cette année. Et c’est juste une année différente », a déclaré Schaffer.

Schaffer – et d’autres experts de l’industrie – ont comparé l’accumulation de neige de cette année à celle de 2003 et 1993.

En 2003, avec des conditions tout aussi imprévisibles, l’arrière-pays a coûté la vie à 14 personnes dans deux glissades majeures à seulement 13 jours d’intervalle à Connaught Creek dans le col Rogers et au couloir La Traviata.

En gardant à l’esprit les conditions actuelles et les catastrophes précédentes, le message de Schaffer pour la saison est simple.

“[It] Peu importe à quel point vous êtes un magicien de la neige, vous n’allez pas déjouer cette faiblesse », a déclaré Schaffer.

En tant qu’exploitant d’une entreprise qui doit encore travailler dans l’arrière-pays malgré les conditions, Schaffer a déclaré que les affaires sont toujours bonnes parce que la communauté des guides et des avalanches a communiqué efficacement la situation, ce qui a aidé à gérer les attentes.

Schaffer a déclaré que ses clients sont souvent des Canadiens de l’Ouest qui ont prêté attention aux messages des experts de l’industrie.

« Ils voient les avertissements publics d’avalanche ; ils suivent Avalanche Canada », ajoutant qu’ils se sentent « tout simplement chanceux d’être ici ».

Avec les attentes des clients gérées, Schaffer a déclaré que la plupart des guides suivent une méthode similaire pour accéder au terrain en toute sécurité. Prenant moins de risques et des lignes plus sûres, les guides sont conservateurs dans leurs choix.

« Nous ne skions pas sur des gros visages énormes, et nous ne ferons probablement pas cela pour la saison », a déclaré Schaffer.

Bien que l’opportunité de skier sur de grandes lignes ne se présente peut-être pas cette saison, Schaffer était catégorique sur le fait qu’il y avait encore de belles journées et du ski en toute sécurité à faire.

« Tout comme les cours d’avalanche ont été formidables, le ski de randonnée a été un excellent produit, il y a encore beaucoup de ski là-bas. Revelstoke ne pourrait toujours pas être un meilleur endroit au monde pour le faire », a déclaré Schaffer.

Il a dit que cette année est une année “vraiment difficile” pour les guides. Schaffer a eu du mal à lutter contre sa propre angoisse pour poursuivre le terrain de l’arrière-pays le plus difficile pour ses clients.

“J’ai des invités pour un certain nombre de jours, je veux leur offrir la meilleure expérience possible”, a déclaré Schaffer.

La communication au sein de la communauté des guides de l’arrière-pays et de la communauté des experts en avalanche a été essentielle pour Schaffer pour l’aider à atténuer sa volonté d’aller plus loin.

Les meilleurs guides que Schaffer idolâtre ont également clairement indiqué qu’ils restaient en dehors des zones difficiles, ce qui aide Schaffer à se sentir comme si rien ne lui manquait.

Guider est un travail stressant dans le meilleur des cas. Les guides font des choix pour leur groupe et « ne peuvent rien manquer », a déclaré Schaffer. Le stress du guidage n’a été qu’exacerbé par l’instabilité du manteau neigeux et des conditions d’avalanches de cette année.

“Il est évidemment, vous savez, plus difficile de dormir la nuit”, a déclaré Schaffer.

Avec une marge d’erreur encore plus réduite, Schaffer a déclaré que les décisions des guides doivent être « précises », ce qui a rendu la saison « plus lourde » mentalement pour les guides.

L’anxiété, a déclaré Schaffer, s’est glissée dans divers coins de la communauté de l’arrière-pays, des guides vétérans aux professionnels.

“Je pense que beaucoup de gars de la vieille époque sont extrêmement nerveux à l’idée qu’il y ait une grosse épave. Donc, je pense que ce genre de poids pèse sur nous tous, guides, et nous ne voulons tout simplement pas que cela se produise », a déclaré Schaffer.

Étant donné que c’est la première année que Schaffer voit une faiblesse dans le manteau neigeux comme cette saison, il a hâte de prendre une « profonde respiration » à la fin de la saison.

Pour l’instant, Schaffer a dit que c’était « la tête haute », et que tout le monde devrait rester vigilant.

