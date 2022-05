Comment le manque d’hypothèques de petit dollar nuit à l’accession à la propriété aux États-Unis

Les prix élevés des maisons ne sont pas la seule raison derrière diminue l’accession à la propriété aux États-Unis Les banques et les institutions financières n’émettent pas suffisamment de prêts hypothécaires de faible montant pour aider les familles à revenu modeste à acheter une propriété.

“Il est particulièrement difficile pour les personnes qui achètent de petites maisons avec des hypothèques plus petites de trouver un prêteur et d’obtenir cette hypothèque”, a déclaré Mike Calhoun, président du Center for Responsible Lending. “Et ils sont aussi étonnamment plus chers.”

Plus qu’un trimestre des ventes de maisons à l’échelle nationale concernent des maisons dont le prix est inférieur à 100 000 $. Pourtant, juste 23,2 % sont achetés à l’aide d’une hypothèque par rapport à 73,5 % des maisons dont le prix est égal ou supérieur à 100 000 $, selon l’Urban Institute.

Et le problème s’est aggravé. La valeur des prêts hypothécaires entre 10 000 $ et 70 000 $ et entre 70 000 $ et 150 000 $ a chuté de plus de 53 % et de plus de 21 %, respectivement, de 2011 à 2021, selon une étude d’Attom Data Solutions. Pendant ce temps, la valeur des prêts dépassant 150 000 $ a augmenté de 240 % et plus au cours de la même période.

Une autre étude a révélé que les taux de refus pour les prêts de faible montant étaient nettement plus élevé que les taux de refus pour les prêts plus importants. Et ce n’est pas parce que ces prêts sont plus risqués. Accompagnement rechercher ont constaté que les demandeurs de petits prêts avaient des profils de crédit similaires à ceux des demandeurs de prêts plus importants.

La vraie raison est le profit.

“L’un des obstacles aux prêts hypothécaires de faible montant est qu’il n’est tout simplement pas aussi rentable pour les prêteurs de les faire”, selon Janneke Ratcliffe, vice-présidente du Housing Finance Policy Center de l’Urban Institute. “Les prêteurs obtiennent tous leurs frais et intérêts en fonction du montant du prêt, ils obtiendront donc beaucoup moins de revenus sur une hypothèque de 70 000 $ que sur une hypothèque de 700 000 $.”

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la façon dont le marché hypothécaire est brisé et sur ce que les États-Unis peuvent faire pour l’améliorer.