Comment le mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique est allé de mal en pis

Lorsqu’elle a pris les clés du 10 Downing Street à la suite de la disparition politique de Boris Johnson, Liz Truss a promis de “monter la tempête” de la crise économique britannique. Un peu plus de six semaines plus tard, elle a été engloutie par un ouragan de sa propre fabrication.

Ce fut la fin humiliante d’un poste de premier ministre calamiteux marqué par des politiques économiques ratées et un parti au pouvoir profondément divisé.

Comment en est-on arrivé là ? Voici les points faibles – et les points faibles – du mandat de Truss en tant que Premier ministre britannique le plus court.

Truss est déclarée gagnante de la course à la direction du Parti conservateur le 5 septembre après que son prédécesseur, Boris Johnson, a été contraint de démissionner à la suite d’une série de scandales éthiques.

Les présages ne sont pas bons. Le pays est confronté à une économie meurtrie, à une crise du coût de la vie en spirale et à un service de santé en ruine. Truss, qui a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Johnson, est également confronté à d’énormes défis diplomatiques face à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre, à Downing Street le 6 septembre, elle déclare au pays qu’« ensemble, nous pouvons surmonter la tempête ».

Elle dit que ses priorités comprenaient la lutte contre la flambée des prix de l’énergie, l’amélioration de la sécurité énergétique du Royaume-Uni et la réparation du National Health Service.

Deux jours seulement après le début du mandat de premier ministre de Truss, la reine Elizabeth II décède à l’âge de 96 ans, envoyant le pays dans une période de deuil national.

Truss rend hommage à la reine en tant que symbole de stabilité qui a régné à travers les crises, les tragédies, les scandales politiques, les pandémies et les récessions.

“La reine Elizabeth II était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”, a déclaré le nouveau Premier ministre. “Notre pays a grandi et prospéré sous son règne.”

La période de deuil donne à Truss un répit, la chance de faire une pause dans une campagne marathon à la direction qui a duré la majeure partie de l’été.

Il y a aussi un espoir que le moment inspirera une nouvelle approche unificatrice du débat politique, quelle que soit la politique personnelle des gens.

Cela ne dure pas.

C’est le premier grand pas de Truss en tant que Premier ministre. Son ministre des Finances et ami le plus proche en politique, Kwasi Kwarteng, dévoile un vaste plan pour sortir le pays de la récession, qui comprend une série de réductions d’impôts qui seront financées par des emprunts publics plus élevés.

Le plan est un énorme pari – les plus grandes réductions d’impôts en 50 ans, sans un plan clair sur la façon de les payer. Habituellement, les grands états financiers au Royaume-Uni sont audités de manière indépendante par l’Office for Budget Responsibility. Mais Kwarteng dit qu’il n’y avait pas de temps pour un tel audit – une décision qui étourdit les marchés financiers et fait plonger la livre sterling.

Le Premier ministre défend plus tard les réductions d’impôts controversées de son gouvernement dans une interview exclusive avec Jake Tapper de CNN.

Elle dit qu’en réduisant les impôts, son gouvernement “incite les entreprises à investir et nous aidons également les gens ordinaires à payer leurs impôts”.

Les prix des obligations s’effondrent par la suite, faisant monter en flèche les coûts d’emprunt, semant le chaos sur le marché hypothécaire et poussant les fonds de pension au bord de l’insolvabilité.

La tourmente économique et la perspective de taux hypothécaires plus élevés obligent Truss à revenir sur des éléments clés de son plan financier.

Après avoir abandonné son projet de réduire le taux d’impôt sur le revenu le plus élevé, elle licencie Kwarteng en octobre dans une tentative désespérée de sauver sa position.

“Il était juste, face aux problèmes que nous avions, que j’ai agi de manière décisive pour garantir la stabilité économique”, déclare Truss.

Dans une lettre publié sur TwitterKwarteng dit qu’il a accepté de se retirer à la demande de Truss.

Truss nomme l’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt en remplacement de Kwarteng, faisant de lui le quatrième ministre britannique des Finances en un peu plus de trois mois.

Après seulement trois jours de travail, Hunt dit qu’il supprimera « presque toutes » les mesures fiscales annoncées par son prédécesseur, dans le but de calmer les marchés effrayés et de restaurer la crédibilité du gouvernement.

Une proposition de réduction du taux de base de l’impôt sur le revenu à partir d’avril 2023 est reportée « sine die ». Et bien que le gouvernement affirme qu’il garantira toujours les prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises tout au long de cet hiver, il ne s’engagera pas à plafonner les prix au-delà du printemps prochain.

Ces mesures équivalent à un éviscération du “plan de croissance” phare de Truss et la laissent dans une position politique périlleuse.

Alors que les investisseurs montrent leur soutien au nouveau plan de Hunt, le parti travailliste d’opposition n’est pas apaisé.

“Tout ce que souligne la déclaration de la chancelière, c’est que le mal a été fait”, a déclaré la députée Rachel Reeves. tweets.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, annonce son départ du cabinet de Truss, alors que des allégations de chaos et d ‘«intimidation» émergent lors d’un vote parlementaire le même jour.

Braverman dit qu’elle a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur pour l’utilisation d’une adresse e-mail personnelle qui violait les règles ministérielles, mais lance également une critique à peine voilée du leadership de Truss dans sa lettre de démission.

« Les affaires du gouvernement reposent sur le fait que les gens acceptent la responsabilité de leurs erreurs. Prétendre que nous n’avons pas fait d’erreurs, continuer comme si tout le monde ne pouvait pas voir que nous les avons commises et espérer que les choses se passeront comme par magie n’est pas une politique sérieuse », écrit Braverman.

Des allégations ont également émergé mercredi selon lesquelles certains législateurs du Parti conservateur au pouvoir auraient été physiquement traînés pour voter avec le gouvernement contre l’interdiction de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste.

Les politiciens partagent ensuite sur Twitter des récits de scènes de colère de cris et d’altercations au parlement.

Après une période chaotique de six semaines à Downing Street, Truss annonce sa démission.

« Je reconnais cependant que compte tenu de la situation, je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élue par le Parti conservateur », dit-elle.

Truss dit qu’elle a remis sa démission au roi et qu’une élection à la direction aura lieu dans une semaine. Elle restera Premier ministre britannique jusqu’à ce que son successeur soit choisi.

Sa sortie rapide en tant que Premier ministre appelle à des élections générales anticipées en Grande-Bretagne.

“Après 12 ans d’échec des conservateurs, le peuple britannique mérite tellement mieux que cette porte tournante du chaos”, a déclaré le leader travailliste Keir Starmer après que Truss a annoncé qu’elle démissionnerait. “Nous avons besoin d’élections générales, maintenant.”

Mais une nouvelle élection n’est pas une certitude avant 2025, alors même que la Grande-Bretagne se prépare pour son cinquième chef en un peu plus de six ans – et son troisième depuis le dernier scrutin.