Comment le Luton Town FC s’est rapproché du statut de Premier League

Après un début de saison lent, Luton Town a été superbe en 2023 et leur forme les a propulsés à moins de 90 minutes après avoir rejoint la Premier League. Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

LUTON, Angleterre — Oak Road est devenue une attraction touristique inhabituelle. Recherchez-le sur Instagram et vous verrez une série de photographies qui définissent comment tant de clubs de football anglais sont enracinés dans leurs communautés depuis plus d’un siècle. Ils illustrent également l’histoire de conte de fées du Luton Town FC, un club à un match de la Premier League, neuf ans seulement après avoir « fait un Wrexham » et remporté la promotion de la Ligue nationale.

Si Luton bat Coventry City lors de la finale des barrages du championnat EFL samedi – il est présenté comme un match de football de 180 millions de livres sterling en raison des avantages financiers d’être en Premier League – les Hatters auront fait le voyage de non-ligue à Premier Ligue en moins d’une décennie.

À vous, Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Mais rien ne cristallise l’histoire de Luton comme l’Oak Stand à Kenilworth Road, le petit stade du club d’une capacité de 10 356 places, qui accueillait les supporters de Braintree Town et Welling United il y a moins de 10 ans. La saison prochaine, les fans de Manchester United, Liverpool et Arsenal pourraient faire le même trajet à travers des tourniquets coincés entre les numéros 99 et 103 Oak Road, puis à travers un escalier métallique qui traverse les jardins arrière des maisons de la rue.

« Cela m’énerve et me fait rire quand vous obtenez le contenu des médias sociaux sur une extrémité éloignée traversant des jardins », a déclaré le directeur général de Luton, Gary Sweet. « C’est comme ça depuis la Seconde Guerre mondiale ou même avant. Pourquoi est-ce augmenté maintenant – est-ce simplement parce que nous pourrions entrer en Premier League? »

« Erling Haaland ne va pas traverser cette entrée : il va traverser l’autre s— entrée que nous avons. Embrassez-le. Nous avons des peaux épaisses ; cela montre aussi que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un environnement somptueux pour réussir.

« Vous pouvez faire tout cela sans avoir un beau stade. C’est beau, cependant. La vieille fille est belle. »

Kenilworth Road est certainement différent. Si Luton est promu, son stade – ouvert en 1905 – sera le plus petit à avoir jamais accueilli des rencontres de Premier League. La tribune principale est un patchwork confus de sièges en bois multicolores et de bancs en plastique, tandis que le tunnel des joueurs est suffisamment étroit pour déclencher des souvenirs de l’époque où les scores étaient réglés par des adversaires hors du terrain, loin des regards indiscrets et des caméras.

Si Luton est promu, il doit faire face à une liste de tâches d’améliorations estivales de 10 millions de livres sterling afin de s’assurer que son stade répond aux normes minimales de la Premier League : il comprend des vestiaires plus grands, de nouveaux projecteurs, des installations améliorées pour les médias/diffusion, un système VAR et un tout nouveau stand pour remplacer le boîtier en face du stand principal. Bien que Luton ait obtenu l’autorisation de construire un nouveau stade de 17 500 places à proximité de Power Court, la Premier League pourrait être dans moins de trois mois; Kenilworth Road, qui se trouve à 30 miles au nord de Londres, bénéficiera d’une mise à niveau rapide.

« Si quelqu’un peut le faire, nous le pouvons », a déclaré Sweet. « Nous devons pratiquement reconstruire un stand, mais nous serons passés de la non-Ligue à la Premier League, afin que nous puissions gérer cette petite affaire. »

Mick Harford a tout vu avec Luton Town. Le joueur de 64 ans a remporté deux sélections en Angleterre alors qu’il jouait pour le club dans les années 1980, lorsque Luton s’est établi dans l’ancienne première division, et il a joué le jour où l’équipe a battu Arsenal à Wembley pour remporter la Coupe EFL en 1988. Il était également responsable en tant que manager lorsque Luton a terminé sa glissade de la première division anglaise – ils ont été relégués en 1992, trois mois avant le début de la Premier League – en non-Ligue avec relégation en Ligue nationale en 2008-09, après avoir commencé la saison avec une déduction massive de 30 points imposée par l’EFL et la FA anglaise pour des irrégularités financières remontant à plusieurs années.

Cette sanction, qui a condamné Luton à la relégation, reste une plaie ouverte parmi les supporters du club, comme en témoigne une bannière – Luton Town, Est. 2008, Betrayed by the FA 2008 – qui est toujours suspendu dans la tribune principale.

Harford, maintenant directeur du recrutement de Luton, admet que le club a fait un voyage incroyable. « Ce fut un tour de montagnes russes, en particulier pour les fans », a déclaré Harford à ESPN. « Quand j’ai signé pour la première fois à Luton [in 1984], il y avait un vestiaire plein de joueurs internationaux. C’était une très bonne équipe et nous pouvions rivaliser avec Manchester United, Arsenal, Tottenham et Liverpool. Nous avons eu un peu l’âge d’or.

« Mais après cela, les joueurs sont partis, je suis parti et je suis revenu, mais tous les joueurs sont partis. Le club est entré dans une chaîne de propriétaires différents, a changé de mains plusieurs fois, et ils sont juste allés dans une spirale descendante. Puis ils sont entrés dans des problèmes monétaires et des points déduits, et dès que vous commencez à déduire des points, il devient difficile d’attirer des joueurs dans votre club. Les choses se sont détériorées à partir de là et nous sommes descendus dans la Ligue nationale et y sommes restés cinq ans.

« Comme nous le savons tous, il est très, très difficile de sortir de la Ligue nationale. Regardez depuis combien de temps Wrexham est en panne, et c’est un grand club. Ai-je craint pour le club? Je pense que tout le monde le fait quand ils y vont niveau. »

Mick Harford a passé plusieurs années en tant que joueur de Luton, puis entraîneur, et a joué un rôle clé dans leur ascension dans les rangs du football anglais. Il est maintenant leur directeur du recrutement et a joué son rôle dans cette poussée vers l’élite anglaise. Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Après quatre saisons d’échec à s’échapper de la Ligue nationale, Luton a embauché John Still comme manager en 2013. Still avait connu un record de succès au niveau de la Ligue nationale remontant à plus de 20 ans, après avoir été promu à l’EFL avec Maidstone United (1989) et Dagenham & Redbridge (2007), et sa nomination s’est avérée être le catalyseur de la renaissance et de l’ascension de Luton.

« C’est une histoire fantastique, n’est-ce pas ? Toujours dit à ESPN. « Si quelqu’un l’écrivait, ce ne serait pas un fait, ce serait une fiction.

« Quand je suis arrivé, j’ai senti qu’il y avait un désespoir parmi tout le monde et les supporters mettaient les joueurs sous beaucoup de pression parce qu’ils pensaient sincèrement qu’ils devraient être un club de la Ligue de football. La chose la plus importante était d’essayer de faire chanter tout le monde à partir de la même feuille d’hymne, et faire en sorte que les supporters soutiennent vraiment les joueurs, donc j’avais l’habitude de faire une chose à la fin du match où j’avais une petite réunion sur le terrain et j’avais l’habitude de sortir quelqu’un de la foule pour qu’il entre, pour impliquer les supporters et leur faire sentir qu’ils étaient impliqués. Et nous avons progressivement renversé la situation.

A toujours remporté une promotion lors de sa première saison en charge, rétablissant Luton dans l’EFL. La promotion de la Ligue 2 (aux côtés de Coventry City) a suivi en 2018, l’équipe passant de la Ligue 1 à la première tentative en 2019. Trois promotions en neuf ans, et une quatrième est potentiellement à seulement 90 minutes samedi.

Le milieu de terrain Pelly Ruddock Mpanzu a fait partie de chaque équipe gagnante de la promotion, et le joueur de 29 ans deviendra le premier joueur de l’histoire à jouer pour le même club dans la Ligue nationale, la Ligue 2, la Ligue 1, le Championnat et la Premier League s’il aide à guider Luton vers l’élite. « Ça a été une aventure », a déclaré Mpanzu. « Peu de gens l’ont fait – je pense que je serai le premier – mais il s’agit d’avoir des gens qui croient en vous.

« Est-ce que je voulais venir ici quand j’ai quitté West Ham ? Absolument pas ! Mais Luton a cru en moi, m’a donné une chance et maintenant nous n’avons plus que 90 minutes. Nous avons parcouru un long chemin depuis un terrain d’entraînement avec des promeneurs de chiens. couper à travers nos terrains et se changer dans des cabines portables, mais j’espère que d’ici 19 heures samedi, nous serons en Premier League et boirons du champagne. »

Le terrain de Luton est pittoresque et plein de caractère, même s’il faudra un travail sérieux s’il atteint la Premier League. Le club n’est pas en phase avec cela. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden / ESPN

Luton n’a remporté que deux de ses neuf premiers matchs de championnat cette saison – Coventry a pris un départ encore pire, en remportant un et en perdant quatre de ses neuf premiers – mais leur forme depuis début janvier, avec deux défaites en 21 matchs, les a propulsés dans les séries éliminatoires avec une troisième place. Le gardien de but de l’USMNT Ethan Horvath et le meilleur buteur de 20 buts Carlton Morris ont été des personnages clés.

Le départ du manager Nathan Jones à Southampton en novembre aurait pu anéantir les perspectives de Luton cette saison, mais la nomination de Rob Edwards s’est avérée être un coup de maître. Edwards a guidé Forest Green Rovers vers la promotion de la Ligue 2 la saison dernière avant de passer à Watford, les rivaux traditionnels de Luton, l’été dernier. Mais après avoir été licencié après seulement 11 matchs en charge là-bas, Edwards est maintenant au bord d’une deuxième promotion successive, mais cette fois en Premier League.

« Ça a été une saison folle pour moi, c’est le moins qu’on puisse dire », a déclaré Edwards. « J’espérais être promu au début et ça n’a pas vraiment marché à Watford. C’est un peu étrange, c’est différent.

« Les gens me demandent une formule gagnante, mais cela revient à de bonnes personnes. N’importe qui aurait pu venir et faire ce que j’ai fait, ça a été assez facile vraiment. Je suis juste chanceux qu’ils m’aient choisi. »

Luton, quant à lui, pense avoir touché le jackpot en embauchant Edwards. « Nous n’aurions pas pu avoir un meilleur être humain que Rob », a déclaré le directeur général Sweet. « Son image et sa personnalité sont impeccables, et il reflète notre image et notre personnalité. Je pense qu’il est en fait un peu meilleur que nous. »

L’appréciation mutuelle entre Edwards et Sweet est le reflet de Luton en tant que club. Ces années dans les ligues inférieures, luttant pour échapper à la Ligue nationale, semblent avoir forgé une solidarité et un esprit de famille rares au plus haut niveau du jeu. Pour souligner davantage l’aspect communautaire du club, un groupe de supporters a lancé cette semaine une collecte de fonds en ligne, visant à collecter 500 £ pour que le personnel de la billetterie de Kenilworth Road puisse passer une journée gratuite à Wembley samedi. Jeudi matin, le chiffre relevé dépassait 5 000 £.

« Il y a beaucoup d’amour ici », a déclaré Edwards. « Il ne s’agit pas que de football, il s’agit de la vie des gens. Je l’ai senti et j’ai l’impression que c’est comme ça depuis un moment. Les gens iront à Wembley pour gagner, et si nous ne le faisons pas, il y aura une dévastation et une période de deuil, mais quand on regarde d’où on vient, les choses pourraient être bien pires et on est sur le chemin du retour. »

Si Luton réussit, Kenilworth Road aura sa dernière danse en Premier League. Un retour à des époques différentes, mais une expérience qu’aucun joueur ou supporter n’oubliera. « Le stade est génial », a déclaré Harford. « Quand il y a 10 000 personnes ici, on dirait qu’il y en a 60 000. Ce sera un jour triste quand nous le quitterons, un jour absolument triste, mais nous devrons le quitter un jour, espérons-le très bientôt.

« Si nous pouvons entrer en Premier League, nous recevrons de l’argent pour construire un nouveau stade et cela nous donnera une base pour les 20, 25 prochaines années pour faire avancer ce club. »