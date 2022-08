Comment le lobbying du capital-investissement a édulcoré l’impôt minimum sur les sociétés

WASHINGTON – Une heure après que les démocrates ont publié le texte de leur législation climatique et fiscale, les lobbyistes de Washington pour l’industrie du capital-investissement sont passés à l’action.

Alors que le vote final du Sénat approchait dimanche sur le paquet majeur, un ajout tardif aurait soumis les sociétés contrôlées par des fonds d’investissement privés à un nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15% dans la législation censée s’appliquer aux plus grandes sociétés américaines.

Mais une mobilisation de dernière minute du muscle politique et des appels directs au sénateur Kyrsten Sinema, le démocrate de l’Arizona qui s’oppose aux augmentations d’impôts et est favorable au capital-investissement, a fait abandonner la mesure. Le blitz était emblématique de la nature désordonnée de l’élaboration des politiques fiscales et de la façon dont les politiques destinées à lutter contre l’évasion fiscale peuvent créer de nouvelles exclusions à la volée.