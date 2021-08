Comment le langage du projet de loi sur les infrastructures pourrait bouleverser les marchés de la cryptographie

Le libellé du projet de loi obligerait les courtiers en cryptographie à signaler les informations sur les clients à l’Internal Revenue Service. Plus important encore, au cours du week-end, il a élargi la définition de ce qui est considéré comme un « courtier » à toute personne « responsable de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne », ce qui n’exclut pas les mineurs, les développeurs de logiciels, les jalonneurs et autres les individus de l’économie crypto qui n’ont pas de clients.

Lundi, le langage n’a pas été finalisé, et il est encore temps de le corriger avant qu’il ne le soit, ou même par le biais d’un projet de loi ultérieur, selon Kristin Smith, directrice exécutive de la Blockchain Association, une association commerciale de crypto qui travaille pour changer politique publique au niveau fédéral.

Bitcoin a chuté de plus de 5% lundi et l’éther a perdu 1,8%, selon Coin Metrics, une partie de l’incertitude entourant la facture pesant sur le sentiment.

La plus grande inquiétude est que la langue « dissuaderait les gens de vouloir investir ou participer à des réseaux de cryptographie aux États-Unis », a déclaré Smith à CNBC.

Jake Chervinsky, un avocat expérimenté dans les litiges en valeurs mobilières liés à la cryptographie et les questions de défense de l’application du gouvernement qui est maintenant avocat général de la société de finance décentralisée (DeFi) Compound Labs, a déclaré que cela serait également préjudiciable aux entreprises existantes qui ne seraient pas en mesure de se conformer.

« En pratique, vos seules options seraient de fermer ou de déménager au large », a déclaré Chervinsky. « C’est ce que ce projet de loi menace de faire aux sociétés de cryptographie américaines en les forçant à déclarer à l’IRS des informations qu’elles n’ont pas et ne peuvent pas obtenir. »

Qu’est-ce que la crypto a à voir avec l’infrastructure ?

Parce que le projet de loi sur les infrastructures est si coûteux, il doit inclure un grand nombre de « pay-fors » – ou dispositions dans un projet de loi qui génèrent des revenus pour le gouvernement afin de compenser les nouvelles dépenses dans d’autres parties du projet de loi – pour qu’il reste neutre en termes de revenus et finalement obtenir le soutien des républicains au Sénat, a expliqué Chervinsky.

« Crypto est moins une cible du projet de loi qu’un spectateur innocent pris entre les feux croisés de la politique plus large qui l’entoure », a-t-il déclaré.

Lau a déclaré que le Congrès était « très intelligent » à ce sujet.

« S’ils veulent plus d’argent, ils viennent d’ouvrir le réseau pour inclure plus d’entreprises afin que leurs recettes fiscales puissent dépasser les 28 milliards de dollars qu’ils recherchent », a-t-il déclaré.

La langue n’affecterait pas les échanges centralisés Coinbase, ou d’autres entreprises publiques où les consommateurs peuvent acheter des crypto-monnaies comme Robinhood, Square et PayPal. En tant qu’entreprises publiques, elles ont clairement identifié leurs clients et collaborent avec eux sur les exigences de déclaration dues à l’IRS.

Pourtant, « ils sont fermement opposés à la disposition de paiement cryptographique car ils savent que cela pourrait faire des ravages sur les marchés plus larges de la cryptographie, ce qui nuirait également à leur entreprise », a déclaré Chervinsky.

Coinbase, par exemple, a dépensé 80 millions de dollars plus tôt cette année pour acquérir Bison Trails afin d’alimenter son service de jalonnement. Une grande partie des revenus de la société est basée sur les frais de négociation, mais le PDG Brian Armstrong a déclaré qu’il prévoyait de diversifier ces sources de revenus, ce qui comprend le renforcement de ses offres de jalonnement.

Smith a déclaré que l’objectif d’avoir des rapports pour les échanges centralisés est louable que la Blockchain Association soutient tant qu’il est limité aux entreprises appropriées.

Les mineurs de Bitcoin, qui n’ont pas non plus de clients dont ils peuvent signaler les informations, pourraient également être blessés si la facture est adoptée avec le langage existant les considérant comme des courtiers. Ce serait un coup dur pour le secteur, qui a tenu à prendre plus de parts de marché après la répression chinoise contre l’exploitation minière qui a déplacé plus de la moitié des opérations minières de Bitcoin hors de Chine, en grande partie aux États-Unis.

« Nous n’avons pas perdu espoir que cela puisse encore être réglé », a déclaré Smith lundi après-midi. « Il y a certainement un effort de plaidoyer assez intense en cours pour que cela change. »