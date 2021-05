Comment le lait d’avoine suédois est devenu populaire aux États-Unis

« Nos fondateurs ont juste pensé, d’accord, si la grande majorité de la population mondiale est intolérante au lait, pourquoi ne pas fabriquer quelque chose qui est réellement conçu pour les êtres humains et non pour les bébés vaches? » Le PDG d’Oatly, Toni Petersson, a déjà déclaré à CNBC Make It.

Mais alors qu’Oatly est assez nouveau pour les consommateurs américains, la société et son produit phare existent depuis près de trois décennies. Le lait d’avoine a été inventé en 1994 en Suède par les fondateurs d’Oatly, les frères Rickard et Bjorn Oeste, qui recherchaient une alternative au lait de vache pour les personnes intolérantes au lactose.

Oatly est devenu un nouveau lait alternatif populaire aux États-Unis – il peut être trouvé à Starbucks , et un groupe d’investissement qui comprend Oprah Winfrey et l’ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz, a investi 200 millions de dollars dans l’entreprise l’année dernière.

Tout d’abord, il a changé le logo, passant d’un petit « Oatly » rouge sur le coin du carton à des lettres en caractères gras et à bulles épelant « OAT-LY! » devant et centre.

Petersson a également commandé un rapport qui a souligné à quel point Oatly était meilleur pour l’environnement que les produits laitiers. (Dans son dossier, Oatly dit qu ‘ »en moyenne, un litre de produit Oatly consommé à la place du lait de vache entraîne environ 80% d’émissions de gaz à effet de serre en moins, 79% moins d’utilisation des terres et 60% moins de consommation d’énergie. »)

Et dans ce qui s’est avéré être une décision clé, Petersson a lancé un mélange spécial barista de lait d’avoine Oatly.

Oatly savait que convaincre les consommateurs américains d’essayer, et encore moins d’acheter, un nouveau produit serait un défi, a déclaré le directeur général américain Mike Messersmith à CNBC Make It. Afin d’introduire le lait végétal aux États-Unis, Oatly a envoyé des représentants dans des cafés haut de gamme de New York pour partager le produit avec des baristas locaux en personne. Ensuite, les baristas pourraient recommander et utiliser du lait d’avoine avec les clients.

«Nous avons pensé aux cafés et aux salons de thé spécialisés, où si vous pouviez suivre les recommandations de votre barista local que vous voyez tous les jours, et essayer notre produit avec un café au lait ou un cappuccino préparé par des experts, ce serait une façon vraiment incroyable de être introduit à ne serait-ce que l’idée du lait d’avoine », a déclaré Messersmith.