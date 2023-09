Comment le LA Times et KFF ont interrogé les immigrants américains

Soixante-quinze mille huit cents enquêtes envoyées par courrier, plus de 13 000 heures d’entretiens téléphoniques, des traductions en neuf langues en plus de l’anglais : mener une enquête précise enquête sur la population immigrée extrêmement diversifiée du pays a nécessité des ressources bien au-delà de ce qui est nécessaire pour un sondage typique.

Plus tôt cette année, KFF, anciennement connue sous le nom de Kaiser Family Foundation, et le Los Angeles Times ont mené cette enquête en collaboration avec plusieurs groupes de discussion supplémentaires. Aujourd’hui, le Times commence à publier « Immigrant Dreams », une série d’articles, de photos et de vidéos basés sur les résultats de l’enquête ainsi que sur le travail des journalistes, photographes et graphistes du Times.

S’appuyant sur un sondage sans précédent, cette série raconte l’histoire de la vie des immigrants en Amérique d’aujourd’hui, mettant leurs voix au premier plan.

L’effort vise à combler les lacunes dans les connaissances sur la part de la population américaine née à l’étranger, qui est proche d’un niveau record pour le siècle dernier – soit environ 1 adulte sur 6 aux États-Unis.

L’immigration a joué un rôle dominant dans le débat public depuis trois décennies, depuis la proposition 187 de Californie en 1994 jusqu’à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 et au-delà. Cependant, une grande partie de ce débat implique que d’autres personnes parlent des immigrants, souvent d’une manière qui décrit de manière inexacte leur vie. L’enquête et le projet « Immigrant Dreams » ont été conçus pour mettre les voix et les expériences des immigrants au premier plan.

La peur de l’immigration et des changements qu’elle entraîne est à l’origine d’une grande partie de la division de la société américaine au cours de la dernière génération, conduisant à une impasse sur la politique d’immigration qui dure maintenant depuis trois décennies.

Ces dernières années, la division autour de l’immigration s’est accélérée. Bien qu’il ait adressé sa rhétorique la plus dure aux immigrants illégaux, Trump est devenu en 2016 le premier candidat présidentiel d’un grand parti depuis Calvin Coolidge à faire campagne en faveur de la réduction de l’immigration légale, une politique qu’il a partiellement réussi à mettre en œuvre. Des sondages ont montré à plusieurs reprises que le désir de réduire l’immigration et l’inquiétude quant à la manière dont les immigrants pourraient changer la société américaine sont parmi les facteurs les plus puissants qui lient son mouvement « Make America Great Again ».

Cependant, une grande partie du débat sur l’immigration se concentre sur des scènes chaotiques et fascinantes de personnes essayant de traverser la frontière, et non sur la vie que mènent les millions d’immigrants déjà aux États-Unis.

Le projet « Immigrant Dreams » vise à élargir la perspective, à montrer l’optimisme et la résilience des familles immigrées, ainsi que les difficultés et la discrimination auxquelles nombre d’entre elles sont confrontées. Cela ne suffira pas à réduire les divisions du pays en matière d’immigration, mais c’est potentiellement un début.

« Nous voulions raconter l’histoire plus profonde de l’expérience des immigrants en Amérique », a déclaré Drew Altman, directeur général de KFF.

« C’est vraiment très difficile à faire. »

Pour saisir la diversité de la population immigrée, l’enquête a été menée en chinois, coréen, vietnamien, tagalog, arabe, espagnol, portugais, français et créole haïtien, en plus de l’anglais. Il a été conçu pour produire des échantillons représentatifs non seulement de la population immigrante globale, mais également des personnes de 11 origines nationales ou régionales individuelles, y compris les immigrants mexicains, d’Amérique centrale et du Sud, chinois, indiens et d’Afrique subsaharienne.

Alors que d’autres chercheurs ont interrogé des groupes d’immigrants individuels, aucune enquête précédente n’a fourni de données fournissant une analyse aussi approfondie de différentes populations d’immigrants, a déclaré la vice-présidente de KFF, Samantha Artiga.

Le sondage fournit également un échantillon représentatif d’immigrants en Californie, où vivent plus d’un résident américain sur cinq né à l’étranger.

Parmi les immigrés eux-mêmes, l’État jouit d’une réputation positive. En Californie, sept immigrants sur dix déclarent se sentir les bienvenus dans l’État, une proportion nettement inférieure ailleurs dans le pays, selon le sondage.

Certaines conclusions pourraient surprendre, notamment le haut niveau d’optimisme que les immigrants de toutes origines nationales expriment quant à leur vie, malgré les difficultés auxquelles beaucoup d’entre eux sont confrontés.

Cependant, même les résultats non surprenants peuvent être « importants… dans le contexte politique actuel », a déclaré Altman.

Des sondages précis comportent toujours des défis, mais « c’est l’extrême extrême ». — Ashley Kirzinger, directrice de la méthodologie d’enquête, KFF

La planification de l’enquête a commencé il y a plus de deux ans. La première question était de savoir si un sondage précis auprès de la population immigrée était possible.

La plupart des sondages commencent par une liste : tous les électeurs inscrits dans un État particulier, par exemple, ou tous les numéros de téléphone dans une région géographique spécifiée. Un sondeur prend la liste, contacte un nombre spécifié de répondants et part de là.

Avec les immigrés, « il n’y a pas de liste », a déclaré Ashley Kirzinger, directrice de la méthodologie d’enquête de KFF.

De plus, « il y a des problèmes de confiance », dit-elle. « Il s’agit d’un groupe qui, à juste titre, serait sceptique quant aux efforts visant à les suivre. »

De nombreux immigrants viennent de pays où « le gouvernement est le seul à faire des enquêtes, et cela peut parfois être malveillant », a déclaré Kirzinger. D’autres vivent aux États-Unis sans autorisation légale ou ont des membres de leur famille sans papiers, ce qui les rend réticents à répondre aux questions.

Fin 2021 et début 2022, KFF et la société nationale de sondage SSRS ont testé des méthodes d’enquête pour voir si certaines fonctionneraient.

Certaines approches ont été abandonnées parce qu’elles produisaient des échantillons inexacts, trop orientés vers les immigrants parlant couramment l’anglais ou relativement aisés, a déclaré Kirzinger.

Au printemps 2022, cependant, les tests pilotes ont montré que plusieurs approches fonctionneraient pour obtenir un échantillon précis. Les sondeurs ont opté pour trois méthodes principales : Le plus grand groupe de participants potentiels à l’enquête a reçu des invitations par courrier, souvent avec plusieurs envois. Ils pouvaient répondre en répondant au sondage en ligne, en renvoyant une copie papier ou en appelant un numéro sans frais pour être interviewé et pourraient recevoir une carte-cadeau comme petite incitation s’ils participaient. Les sondeurs ont contacté un deuxième groupe en appelant une sélection aléatoire de téléphones portables prépayés, souvent utilisés par les immigrants récents. KFF a également appelé vers des numéros signalés lors d’enquêtes précédentes comme appartenant à des non-anglophones.

Une fois la méthodologie définie, les journalistes et rédacteurs du KFF et du Times ont commencé à travailler sur la rédaction des questions de l’enquête. KFF a également consulté des groupes extérieurs travaillant avec des immigrants pour les aider à formuler les questions et à concevoir l’enquête.

Dans toute enquête, il est difficile de rédiger des questions qui suscitent une réponse précise et qui ne poussent pas les gens dans une direction ou une autre. La tâche devient plus difficile lors de la traduction des mots dans plusieurs langues, obligeant les enquêteurs à pré-tester de manière approfondie le questionnaire pour s’assurer qu’il signifie la même chose pour un locuteur chinois, par exemple, qu’il signifie en espagnol et que les deux sont identiques à l’anglais original. .

« Vous devez réaliser des entretiens cognitifs pour vous assurer que chaque question mesure le même concept » dans chaque langue, a déclaré Kirzinger. « Cela prend des mois, des mois. »

Les problèmes peuvent provenir non seulement des mots mais aussi du contexte culturel des personnes interrogées. Une question sur le statut des « personnes de mon foyer », par exemple, a dû être réécrite après que les tests préalables ont montré une confusion parmi divers groupes d’immigrés quant à savoir à qui faisait référence « un membre de mon foyer », a déclaré Kirzinger.

Trouver des enquêteurs capables d’interroger les gens dans certaines langues a posé un autre défi, en particulier avec des langues comme le créole haïtien, qui compte beaucoup moins de locuteurs que l’espagnol ou le chinois. Les sondages en créole ont cependant permis à l’enquête de capturer les expériences d’une population dans laquelle les anglophones courants sont rares.

« C’est juste un effort monumental », a déclaré Kirzinger. KFF a mené une grande variété de sondages auprès de différents groupes aux États-Unis, et chacun pose des défis différents, a-t-elle déclaré, mais « c’est l’extrême extrême ».