Comment le Kremlin force les Ukrainiens à adopter la vie russe

Ceux qui recherchent un sentiment de normalité sont incités à demander un passeport russe, qui est désormais requis pour des choses comme l’immatriculation d’un véhicule à moteur ou certains types d’entreprises ; les nouveau-nés et les orphelins sont automatiquement enregistrés comme citoyens russes.

“Il n’y a pas d’argent à Kherson, il n’y a pas de travail à Kherson”, a déclaré Andrei, 33 ans, qui travaillait au service après-vente d’un concessionnaire automobile de la ville avant la guerre. Il a quitté sa maison dans la ville avec sa femme et son petit enfant début juillet et a déménagé dans l’ouest de l’Ukraine.

“Kherson est revenu aux années 1990 où seuls la vodka, la bière et les cigarettes étaient à vendre”, a-t-il déclaré.

Après avoir pris le contrôle des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, les forces russes ont recherché des responsables ukrainiens pro-Kremlin et les ont installés à des postes gouvernementaux.

Dans le même temps, ils se sont engagés dans une campagne continue pour étouffer la dissidence qui comprenait l’enlèvement, la torture et l’exécution de dirigeants politiques et culturels considérés comme une menace, selon des témoins interrogés par le New York Times, des responsables occidentaux et ukrainiens et des groupes humanitaires indépendants. comme Human Rights Watch.

Les occupants russes ont coupé l’accès au service cellulaire ukrainien et limité la disponibilité de YouTube et d’une application de messagerie populaire, Viber. Ils ont introduit le rouble et ont commencé à changer le programme scolaire pour celui de la Russie – qui cherche de plus en plus à endoctriner les enfants avec la vision du monde de M. Poutine.

Une priorité absolue semble avoir été de faire en sorte que les habitants regardent la télévision russe : des employés de la radiodiffusion publique russe en Crimée ont été déployés à Kherson pour lancer une émission d’information intitulée “Kherson et Zaporizhzhia 24”, et des décodeurs donnant accès aux ondes russes ont été distribués. gratuitement – ou même livrés aux résidents qui ne peuvent pas les récupérer en personne.