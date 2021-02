Comment le kit de licence Keenan dépasse la «toxicité» en ligne

La personnalité de la télé-réalité a ensuite révélé comment le nettoyage de son flux Instagram lui apportait plus de «joie» dans sa vie.

«Au cours de la dernière année, j’ai vraiment changé cela pour suivre beaucoup plus de comptes de santé mentale, socialement responsables [accounts], des comptes de cuisine et des choses qui me font plaisir », a-t-elle dit, ajoutant:« Je pense qu’à ce stade, l’algorithme sait que je ne suis pas là pour la toxicité.

Apparemment, les perspectives de la star de Bachelor Nation ont déteint sur sa mère à la mode.

«J’apprends de Kit chaque jour», admit Cynthia. « Elle est très ancrée … Non pas que je vis dans un monde fantastique, mais une grande partie de mon travail consiste à imaginer et à sortir des sentiers battus, et je pense qu’elle met toujours les choses au clair. Je pense qu’elle a une bonne sensibilité et une bonne perspective sur la mode et sur le monde. «

En matière de mode, cependant, le duo mère-fille a des goûts totalement différents.

«Ma mère est plus dans le camp de garder l’accessoire supplémentaire ou de prendre plus de risques avec la mode et je suis plus dans le camp des neutres», a décrit Kit de leurs styles individuels. « J’ai une esthétique très vintage avec mon style. Mais parfois … ma mère me dira: » Ça a l’air chaud! Portez ça. » Sinon, je porterai des talons chaton et un col roulé tous les jours. «

Regardez notre interview avec le duo dynamique ci-dessus pour obtenir plus de détails sur leur amour pour la mode!