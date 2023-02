Comment le jour de la marmotte a-t-il commencé ?

Chaque année, les Américains des États enneigés attendent avec impatience de voir si Punxsutawney Phil apercevra son ombre. Et chaque année, nous prenons les prévisions météo de Phil — six semaines d’hiver de plus, ou un printemps précoce ? – comme parole d’évangile, la météorologie soit damnée.

C’est à peu près aussi étrange (et mignon) que les vacances. Alors, comment le jour de la marmotte est-il passé d’une tradition locale loufoque à une célébration annuelle dans laquelle même ceux d’entre nous qui ne s’inquiètent pas de l’hiver peuvent s’amuser ?

Nous explorons les origines du jour de la marmotte, d’un petit événement à une fête américaine dont nous pouvons tous être fiers. Spoiler : il y a des blaireaux, l’immortalité et au moins une marmotte au menu.

LA JOURNÉE DE LA MARMOTTE A ÉTÉ CÉLÉBRÉE À L’ORIGINE AVEC… UN Blaireau ?

Tous les 2 février, les membres du Punxsutawney Groundhog Club se rendent à Gobbler’s Knob, la résidence officielle de Punxsutawney Phil juste à l’extérieur de la ville. Enfilant des hauts-de-forme et des smokings, le groupe attend que Phil quitte son terrier, et s’il voit son ombre, la ville aura encore six semaines d’hiver. S’il ne voit pas son ombre, Punxsutawney obtient un printemps précoce.

Mais les premières graines du jour de la marmotte que nous connaissons aujourd’hui ont été plantées il y a des milliers d’années, selon Dan Yoder, un folkloriste “né et élevé dans le pays de la marmotte du centre de la Pennsylvanie” qui a écrit l’histoire définitive de la fête folklorique devenue une tradition nationale.

La fête a évolué au fil des siècles car elle a été observée par différents groupes, des Celtes aux Allemands en passant par les Néerlandais de Pennsylvanie et, éventuellement, par ceux d’autres régions des États-Unis. Son évolution a commencé à l’ère préchrétienne de l’Europe occidentale, lorsque le monde celtique était la force culturelle prédominante de la région. Dans l’année celtique, au lieu des solstices, il y avait quatre dates – similaires aux dates que nous utilisons aujourd’hui pour délimiter les saisons – qui étaient les “tournants” de l’année. L’un d’eux, selon Yoder, était le 1er février.

Ces dates charnières étaient si essentielles aux Européens à l’époque qu’ils les ont christianisés lorsque l’Europe occidentale a largement adopté le christianisme. Alors que le 1er mai est devenu le 1er mai et que le 1er novembre est devenu la Toussaint, le jour férié du 1er février a été repoussé au jour suivant – et deviendrait finalement le jour de la marmotte.

Mais d’abord, la fête de février était connue sous le nom de “Chandeleur”, un jour où les chrétiens apportaient des bougies à l’église pour être bénies – signe d’une source de lumière et de chaleur pour l’hiver. Mais comme les trois autres “tournants”, c’était toujours une date “importante pour la météo” qui signifiait un changement dans les saisons, a écrit Yoder.

Et lorsque l’agriculture était la plus grande, sinon la seule, industrie de la région, prédire le temps est devenu une sorte de rituel considéré comme essentiel à la santé des cultures et des citadins. Il y avait aussi un peu de mysticisme attaché à la fête, comme on le voit dans un poème de 1678 écrit par le naturaliste John Ray :



“Si le jour de la Chandeleur est beau et lumineux



L’hiver aura un autre vol



Si le jour de la Chandeleur il fait beau et pleut



L’hiver est passé et ne reviendra pas.”

L’élément de météorologie animale n’a pas été intégré jusqu’à ce que les germanophones arrivent dans des régions d’Europe autrefois peuplées de peuples celtiques et apportent leurs propres croyances aux vacances – sauf qu’au lieu d’une marmotte, ils ont couvert leurs paris sur un blaireau. Une ancienne encyclopédie européenne Yoder a cité le blaireau allemand comme le “prophète météorologique de la Chandeleur”, bien que l’on ne sache pas pourquoi. (Des sources telles que l’État de Pennsylvanie et le Punxsutawney Groundhog Club affirment que les Allemands considéraient également les hérissons comme des signes avant-coureurs de la nouvelle saison.) Lorsque les vacances sont arrivées à l’étranger avec les Néerlandais de Pennsylvanie, ils ont échangé le blaireau contre une marmotte américaine, tout aussi timide et souterraine et probablement plus répandu dans la région où ils se sont installés.

De nombreuses sources affirment que le premier jour de la marmotte a eu lieu en 1887, lorsque les habitants de Punxsutawney se sont rendus à Gobbler’s Knob, connu comme la maison “officielle” de Phil, mais la première preuve que Yoder a trouvée de citadins faisant confiance à une marmotte pour la météo, un journal entrée, était datée de 1840. Et puisque les immigrants hollandais de Pennsylvanie sont arrivés pour la plupart entre le milieu et la fin du 18e siècle, il est probable que la fête ait existé pendant des décennies plus tôt que ce que nous avons enregistré, selon la Bibliothèque du Congrès.

D’UNE ASSIETTE À DÎNER À UN PIÉDESTAL : LE VOYAGE DE PHIL VERS LA CÉLÉBRITÉ

Une partie de la raison pour laquelle tant d’entre nous connaissent Groundhog Day est due au film de 1993 du même nom. L’expression «jour de la marmotte» est même devenue un raccourci pour ce sentiment de déjà-vu de revivre le même jour encore et encore. Mais Punxsutawney Phil est devenu une sorte de célébrité culte avant même le début du film – il est apparu dans l’émission “Today” en 1960, selon le York Daily Record, et a visité la Maison Blanche en 1986. Il a même charmé Oprah Winfrey, apparaissant sur son spectacle en 1995.

Avant d’être une célébrité, cependant, il était le déjeuner. Dans une terrible tournure, les premiers jours de la marmotte du 19e siècle impliquaient de dévorer le pauvre Phil après avoir fait sa prédiction. L’année 1887 a été l’année du “Pique-nique de la marmotte”, a déclaré Yoder. L’historien de Pennsylvanie Christopher Davis a écrit que les habitants préparaient la marmotte comme un “plat local spécial”, servi au Punxsutawney Elk Lodge, dont les membres allaient créer le Groundhog Club de la ville. Les convives étaient “ravis de la tendresse” de la viande de la pauvre marmotte, a déclaré Davis.

La viande de marmotte a finalement quitté le menu des établissements Punxsutawney lorsque les habitants de la ville ont réalisé sa valeur. Dans les années 1960, Phil a obtenu son nom, un clin d’œil à “King Phillip”, selon le Groundhog Club. (Le roi Phillip spécifique pour lequel il a été nommé n’est pas clair; Mental Floss a souligné qu’il n’y a pas eu de roi Phillip d’Allemagne, d’où sont venus de nombreux colons de Pennsylvanie, depuis des siècles). Avant cela, il était simplement “Br’er Groundhog”.

La popularité de Punxsutawney Phil a inspiré plusieurs imitateurs : il y a Staten Island Chuck à New York, Pierre C. Shadeaux de Louisiane et Thistle the Whistle-pig de l’Ohio, pour ne citer que quelques pronostiqueurs météorologiques de la marmotte. Mais il n’y a qu’un seul Phil, et c’est l’original.

Malgré leur pratique précoce de grignoter la famille de Phil, le Punxsutawney Groundhog Club affirme qu’il n’y a eu qu’un seul Phil depuis 1886. Il reçoit un “élixir de vie” chaque année lors du pique-nique estival de la marmotte, ce qui “lui donne comme par magie sept ans de plus. vie », a déclaré le club. (Les marmottes peuvent vivre jusqu’à six ans dans la nature et jusqu’à 14 ans en captivité, selon la nature de PBS, alors faites-en ce que vous voulez.)

Phil n’a pas non plus à passer l’intersaison seul. Il est marié à Phyliss, selon le Groundhog Club, qui ne reçoit pas le même élixir de vie et ne vivra donc pas éternellement comme son mari marmotte. Il n’y a pas de mot officiel sur le nombre d’épouses que Phil a survécu au fil des ans.

Quant à sa précision dans la prévision météorologique – le succès ou l’échec de Phil. Il voit souvent son ombre – 107 fois, avant cette année, selon le York Daily Record, qui a analysé chacune des prévisions météorologiques officielles de Phil depuis le 19e siècle. L’année dernière, Phil a vu son ombre, qui a coïncidé avec une énorme tempête hivernale. Et cette année, une fois de plus, Phil a prédit six autres semaines d’hiver (sa 108e prédiction de ce type) – croisons les doigts pour que le reste de la saison soit sans tempête.