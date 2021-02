Et de penser, Murray, Andie MacDowell et directeur Harold Ramis pensaient juste qu’ils faisaient une comédie romantique avec un message affirmant la vie, un dialogue intelligent et des chutes de bêtises physiques au bon moment.

Mais une fois que le monde tombe sur un concept d’une utilité infinie, essayez de dire au monde de le laisser partir. Le film, co-écrit par Ramis et Danny Rubin, a pris une telle vie, selon toute vraisemblance, il est référencé ces jours-ci par beaucoup de gens qui ne l’ont même jamais vu – alors, quel meilleur jour pour remédier à cette situation malheureuse?

Parce que certains événements ne peuvent pas être facilement expliqués, jour de la marmotte ne diffuse pas sur les principaux services aux États-Unis (vérifiez vos offres si vous êtes ailleurs), mais AMC le diffusera plusieurs fois, et il est facilement disponible pour les abonnés AMC +. Vous pouvez également le louer via Amazon, ou le réciter par cœur avec vos amis.

Bonne journée de la marmotte à tous – et nous espérons que c’est une bonne journée, juste au cas où tout se passerait demain.