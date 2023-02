Comment le jeune entraîneur anglais Will Still s’est retrouvé dans le domaine technique à gérer un match de Ligue 1 contre le PSG : “Merde, c’est ce dont je rêvais”

Lorsque le Paris Saint-Germain s’est présenté au Stade Auguste Delaune – stade de Reims de Ligue 1 – le 8 octobre 2022, l’entraîneur rémois Oscar Garcia était absent de la ligne de touche, manquant le choc pour des raisons familiales.

Par conséquent, cela a laissé le directeur adjoint Will Still, alors âgé de 29 ans, en charge de l’équipe, chargé d’arrêter Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar et co.

Il a finalement réussi, Reims tenant les mastodontes de la Ligue 1 à un match nul 0-0 dans un match de mauvaise humeur, dans lequel Sergio Ramos a été expulsé. À peine cinq jours plus tard, Reims avait limogé Garcia et nommé Still au poste de manager par intérim, avant de finalement lui proposer le poste à temps plein après une séquence invaincue de cinq matchs.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeuxdécrit toujours à quel point ce moment était surréaliste et se sent encore maintenant.

« C’était fou et totalement ridicule, un de ces moments de pincement dans la vie, explique-t-il à propos de ce match contre le PSG. « Bizarrement, c’est arrivé l’année d’avant aussi parce qu’Oscar [Garcia, the head coach] a été suspendu lorsque nous [Reims] les jouais à domicile, alors je me suis tenu sur la ligne de touche comme si j’étais l’entraîneur-chef, même si ce n’était pas le cas.

“Debout devant ces stars avec Kylian Mbappe, Lionel Messi et Neymar… Quand je regarde en arrière maintenant, je pense, ‘Merde, c’est ce dont je rêvais il y a environ 10 ou 15 ans’. C’était très, très étrange.

“Quand tu vois ton visage dans L’Équipe et quelqu’un te le remet en disant, ‘Excellent article’, je pense, ‘Putain de merde, c’est moi dans L’Équipe‘.”

Toujours eu le temps pour quelques mots gratuits et spontanés pour FFT.

“C’est pareil avec QuatreQuatreDeux me parler – j’ai toujours lu le magazine. Mais pour que tous ces gens m’appellent, je dois faire quelque chose de bien. J’essaie de ne pas trop m’emballer, car je sais à quelle vitesse ça peut aller dans l’autre sens.”

Il serait cependant pardonné de s’être laissé emporter. Lors du match retour contre le PSG, au Parc des Princes, l’attaquant d’Arsenal prêté Florian Balogun a marqué à la 96e minute pour égaliser pour Reims, étourdissant les superstars susmentionnées.

De plus, Still n’a que 30 ans et n’a pas encore obtenu sa licence professionnelle UEFA, pour laquelle il étudie actuellement.

Selon les règles de la Ligue 1, tous les managers doivent posséder la licence pour gérer un club à ce niveau, ce qui signifie que Reims est condamné à une amende de 22 000 € pour chaque match joué, en raison du supposé manque d’expérience de Still.

De toute évidence, tout cela n’est qu’un tourbillon d’émotions – et cela ne semble pas vouloir ralentir de si tôt.