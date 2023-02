Comment le jeune d’Arsenal Folarin Balogun pourrait changer les plans de Mikel Arteta – et leur faire économiser 80 millions de livres sterling

Quand Arsenal a prêté Folarin Balogun au Stade de Reims, peu de sourcils se sont levés. L’attaquant n’avait qu’un seul départ à son actif pour les Gunners – et ce n’est qu’en raison d’une crise frappante qui a laissé Mikel Arteta sans ses trois premières options.

Son prêt ne pouvait pas mieux se passer. Il a marqué 14 buts lors de ses 20 premières apparitions en Ligue 1 sous le patron anglais Will Still – c’est plus que Kylian Mbappe et plus de la moitié des buts de Reims au total. Il a marqué un vainqueur de dernière minute contre le PSG, un triplé contre Lorient et avec trois nations en lice pour sa citoyenneté, il pourrait avoir de grandes décisions à prendre au niveau des clubs et au niveau international.

Balogun a également apaisé les inquiétudes quant à son avenir en 2021 avec un contrat à long terme à Arsenal. Avec un développement aussi incroyable en France, il pourrait bien être dans les plans des Gunners plus tôt qu’il ne l’imaginait.

Folarin Balogun pourrait résoudre un gros problème à Arsenal pour Mikel Arteta

Mikel Arteta a essayé de signer un ailier de renom pendant quelques fenêtres de transfert, maintenant (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal a atteint une impasse sur Mykhalo Mudryk, l’Ukrainien se rendant à Chelsea à la place. Cela aurait pu changer la trajectoire de Balogun en tant que joueur.

Les Gunners poursuivaient un ailier de renom depuis un moment. Pedro Neto était sur la liste mais trop cher, tandis que Rafael Leao, Moussa Diaby et Yeremy Pino étaient tous vantés avant Mudryk. La recherche s’est terminée par une acquisition plus expérimentée en Leandro Trossard – qui peut jouer sur les deux ailes, à l’arrière ou au milieu de terrain.

Mais clairement, Arteta était prêt à se séparer de 60 à 80 millions de livres sterling pour le bon joueur. Les Gunners ont égalé l’offre de 88 millions de livres sterling de Chelsea pour Mudryk, après tout.

Arsenal a désormais six options dans son attaque à trois : Trossard rejoint Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah et Reiss Nelson. Nelson n’a pas commencé un match de toute la saison et est en fin de contrat à la fin de la saison, Marquinhos est parti en prêt et Emile Smith Rowe a plus d’avenir au milieu de terrain.

Trossard, comme discuté, est suffisamment polyvalent pour jouer de chaque côté. Jesus n’a joué qu’en tant que n ° 9 pour Arsenal, mais figurait sur les deux flancs pour Manchester City, tandis que Martinelli a également joué dans les trois positions d’attaque. Saka a joué à droite et à gauche, tandis que Nketiah a joué à gauche.

Cela laisse juste Balogun qui marque gratuitement. Cela leur donne deux joueurs par poste, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Image 1 de 2 À quoi pourrait ressembler Arsenal avec Folarin Balogun sur le côté… (Crédit image : futur) … et voici les 11 autres joueurs de l’équipe parmi lesquels choisir, en leur donnant deux options par position (Crédit image : futur)

Il est plus que possible que l’avenir de Jesus à Arsenal soit en tant qu’ailier de chaque côté du n ° 9, plutôt qu’en tête lui-même – surtout si Nketiah s’avère inébranlable au retour du Brésilien. Mais vraiment, Balogun pourrait ne pas finir comme avant-centre. Gabriel Martinelli a un cadre et une force similaires à son jeu et il s’est réinventé sous Arteta en tant qu’ailier de touche, qui peut pénétrer dans la surface pour marquer des buts, en harmonie avec Jésus, qui sort beaucoup de la surface de réparation.

Qui peut dire que Balogun ne débloquera pas de nouveaux aspects de son jeu pour le reste de son prêt ? La dernière fois qu’Arsenal s’est intéressé à un joueur aussi prolifique en France, ils ont payé 72 millions de livres sterling pour lui (s’ouvre dans un nouvel onglet). Et si la trajectoire de Balogun ressemble à celle de Nketiah, il pourrait devenir l’un des attaquants les plus meurtriers d’Angleterre le plus tôt possible.