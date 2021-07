Comment le jeu s’est déroulé, raconté par les médias sociaux

Il n’est pas rentré à la maison après tout. L’Angleterre n’a peut-être marqué que deux minutes après le début de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, mais le Azzurri égaliseraient en seconde période avant de sceller leur couronne continentale aux tirs au but.

Tout au long du concours, les fans du monde entier ont réagi à tous les drames en temps réel. Pour raconter l’histoire du déroulement de ce jeu, ESPN a exploité les médias sociaux pour la meilleure réaction à toute l’action de la soirée.

Le drame à Wembley a commencé bien avant qu’un ballon ne soit botté de colère, bien avant que les sacs de ballons ne soient vidés pour les échauffements. Alors qu’une déclaration officielle de la célèbre déclaration disait qu' »il n’y avait pas eu d’infraction à la sécurité des personnes sans billets entrant dans le stade », la réalité sur le terrain était très différente.

Plusieurs personnes à l’intérieur du sol ont capturé une vidéo de fans dépassant les stewards. Plusieurs autres supporters connus debout dans les allées et des différends mineurs sur les sièges.

Il semble que la violation était plus grave qu’on ne le pensait. Des nombres qui ont traversé au moins par centaines. pic.twitter.com/qM1ngYzyI8 – tariq panja (@tariqpanja) 11 juillet 2021

Je viens de voir un autre fan sauter d’un mur de plus de 20 pieds pour essayer d’entrer dans le cordon intérieur près de l’entrée des médias. Il dit aux stewards qui l’escortent qu’il s’est fait voler son billet. Vous n’obtenez pas cela pour un match de qualification pour la Coupe du monde de novembre contre la Bulgarie – Sam Wallace (@SamWallaceTel) 11 juillet 2021

Un flux constant de fans sans billet se précipitait toujours dans les tribunes lorsque le premier match a été marqué. Les allées tellement pleines, les escaliers bloqués et la zone handicapée devant la boîte de presse est bondée. Des supporters payants suppliant des stewards impuissants de les faire sortir. Enfants effrayés, sièges volés. Peu sûr – Melissa Reddy (@MelissaReddy_) 11 juillet 2021

C’est un gâchis – il y a clairement des fans sans billet qui entrent dans le stade devant moi. Certains essaient de se tenir dans la section des handicapés. – Matt Law (@Matt_Law_DT) 11 juillet 2021

Soi-disant, la foule est limitée à 60 000, mais dans les sections à côté de moi, il y a plus de monde que de sièges. Je ne sais pas comment les gens sont entrés. Une grande foule de personnes valides se tenait dans la section des personnes handicapées juste devant moi. Pas sécurisé #ENGITA – Simon Kuper (@KuperSimon) 11 juillet 2021

Mais en l’espace de deux minutes, toutes les personnes présentes n’ont pu s’empêcher de regarder ce qui se passait sur le terrain. L’Angleterre a marqué le but le plus rapide de l’histoire de l’Euro, lorsque Luke Shaw a volé à l’intérieur du premier poteau en seulement une minute et 57 secondes.

Et, comme vous pouvez l’imaginer, Wembley est devenu fou.

QUEL DEBUT POUR L’ANGLETERRE !!! LUKE SHAW MARQUE DANS LA 2E MINUTE pic.twitter.com/yJVrDqLs6E – ESPN (@espn) 11 juillet 2021

Comment marquer votre premier but en Angleterre Une courte histoire, par @LukeShaw23: pic.twitter.com/ODE5yYClL1 – Angleterre (@Angleterre) 11 juillet 2021

Luke Shaw a choisi un sacré match pour marquer son premier but international – Zito (@_Zeets) 11 juillet 2021

Bien sûr, étant donné qu’il s’agissait d’une grande finale de tournoi, des stars étaient présentes. L’ancien milieu de terrain anglais et icône du concours complet David Beckham profite de l’instant présent ? Ouais, ça a du sens. Qu’il a célébré le but de Shaw avec Tom Cruise ? C’était moins prévisible.

Tom Cruise et David Beckham en finale de l’Euro 😎 pic.twitter.com/l9H91a7nsU – ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2021

Tom Cruise et David Beckham se sont cognés au poing après que Luke Shaw ait pris la tête pour l’Angleterre contre une Italie lors d’une finale de championnat d’Europe est une phrase que je n’aurais jamais pensé écrire, mais nous y sommes. — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 11 juillet 2021

Pendant les 65 minutes qui ont suivi, les Three Lions sont passés d’un contrôle ferme de la finale, avec presque tout Wembley derrière eux, à l’Italie prenant lentement mais sûrement pied dans la compétition. Jordan Pickford a fait un bel arrêt de Federico Chiesa, sonnant l’alarme pour l’Angleterre, mais il n’a pas été pris en compte.

À la 67e minute, Leonardo Bonucci a réagi à une bousculade dans la surface de réparation, marquant l’égalisation pour le Azzurri.

BONUCCI L’Italie est de retour dans cette finale !! pic.twitter.com/7lBvKnDUr3 – ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2021

Nous avons un jeu de balle…#Euro2020Final – JJ Watt (@JJWatt) 11 juillet 2021

Dix-neuf minutes plus tard, l’ascendance de l’Italie a été ralentie lorsque Chiesa a été contraint de quitter après avoir reçu un traitement à la cheville. L’attaquant de la Juventus avait été le joueur le plus animé sur le terrain, de chaque côté, et semblait le plus susceptible d’écrire les noms des hommes de Roberto Mancini dans les livres d’histoire.

C’est la fin de la nuit de Chiesa Coup dur pour l’Italie. pic.twitter.com/D7NuzBh8Sm – ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2021

Celui-là va faire mal pour #ITA N’importe qui sauf Chiesa .. leur joueur le plus dynamique et clairement dangereux. Peut être un tournant #EURO2020 – herculez gomez (@herculezg) 11 juillet 2021

Et si cela ne pouvait pas être pire pour le personnel de sécurité de Wembley, ils devaient alors faire face à un envahisseur de terrain. Qui leur a échappé avec succès, pendant plus d’une minute.

Cela a été une journée farfelue pour la sécurité de Wembley. On se sentait parfois complètement sans loi et maintenant un envahisseur de terrain. Gênant – Matt Law (@Matt_Law_DT) 11 juillet 2021

Quatre-vingt-dix minutes n’ont pas suffi pour séparer l’Angleterre et l’Italie. Les Three Lions n’ont pas réussi à marquer un deuxième but dans les 88 minutes qui ont suivi leur premier match, car le Azzurri a grandi dans le jeu et a semblé le côté le plus dangereux dans les phases finales du temps normal.

TEMPS PLEIN ⏰ 😱 Temps supplémentaire à venir ! 🇮🇹 Bonucci regroupe l’égaliseur Azzurri à domicile

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Shaw demi-volée donne l’avance à l’Angleterre Qui le gagnera ?#EURO2020 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 11 juillet 2021

J’espère que Southgate y va un peu plus maintenant. J’ai peur que l’Italie nous mange vivants dans des stylos. Imaginez juste l’effet de Chiellini regardant par-dessus… pic.twitter.com/tRXwNzuTXd – Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 11 juillet 2021

Avec le temps qui s’écoulait et la perspective de pénalités à l’horizon, le remplaçant Jack Grealish a subi un méchant défi de la part des haras de Jorginho. L’analyste d’ESPN et officiel du match de l’Euro 2016, Mark Clattenburg a déclaré lors de l’émission que le contact du milieu de terrain de Chelsea avec le ballon en premier, provoquant la déviation de sa chaussure, laissait la punition à un avertissement – ​​ce qui est précisément ce que l’Italien a reçu.

Cette décision s’avérerait-elle prophétique ? Jorginho étant l’un des meilleurs tireurs de penalty au monde, après tout.

Carton jaune pour Jorginho ? 🤔 pic.twitter.com/S1yPdOzipA – ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2021

Aux coups de pied sur place nous irions. Pour la première fois depuis 1976, la finale du Championnat d’Europe se jouerait aux tirs au but.

FIN DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ⏰ La finale de l’EURO 2020 passe aux tirs au but 😱 Qui mérite le 🏆❓#EURO2020 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 11 juillet 2021

Ce serait des montagnes russes d’une fusillade, avec Andrea Belotti, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Jorginho et Bukayo Saka tous manquants ou ayant leurs efforts sauvés. Gianluigi Donnarumma a mis les deux mains sur le dernier effort de Saka, scellant le championnat d’Europe pour l’Italie.

DONNARUMMA SAUVE LA PÉNALITÉ ! L’ITALIE EST #EURO2020 CHAMPIONS pic.twitter.com/qZE20KQMCG – ESPN (@espn) 11 juillet 2021

L’ITALIE SONT CHAMPIONS D’EUROPE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1968 ! 🏆 Coup de cœur pour l’Angleterre 💔 pic.twitter.com/ADo4tAProZ – ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2021

Bonucci criant « Ça arrive à Rome ! » vers le bas de la caméra environ 30 secondes après la fin de la fusillade, il y a une certaine ambiance. – Tom Williams (@tomwfootball) 11 juillet 2021

Destin brutal pour Bukayo Saka. Tout le mérite à lui d’avoir intensifié le moment de pression, mais pourquoi le joueur de 19 ans tire-t-il le cinquième penalty de l’Angleterre? Aucun vétéran ne pourrait intervenir là-bas? Saka a bien frappé, crédit à Donnarumma pour l’arrêt. – Ives Galarcep (@SoccerByIves) 11 juillet 2021

Jorginho est le 10e joueur de l’histoire à participer et à remporter l’EURO et la finale de la Coupe d’Europe la même année. pic.twitter.com/OICsO6oOer – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 11 juillet 2021