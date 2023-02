Comment le jeu affecte vos impôts

Si vous gagnez de l’argent en pariant sur le Super Bowl ce week-end, ne dépensez pas tout d’un coup – vous devrez payer des impôts sur ces gains.

L’argent que vous gagnez grâce aux jeux d’argent, que ce soit via les sites de jeux d’argent ou des applications, des casinos, des tombolas ou des ligues sportives fantastiques – est considéré comme un revenu imposable par l’Internal Revenue Service. La juste valeur marchande de les prix non monétaires sont taxésaussi.

En règle générale, lorsque vous gagnez 600 $ ou plus, les entreprises de jeu vous enverront, ainsi qu’aux formulaires fiscaux de l’IRS, généralement un W-2G, mais parfois un 1099-MISC pour les prix de tombola ou de loterie.

L’IRS peut utiliser ces formulaires pour vérifier votre revenu total lorsqu’il traite votre déclaration de revenus. Si les gains sont de 5 000 $ ou plus, l’entreprise qui a traité votre pari peut retenir jusqu’à 31 % du produit pour l’impôt fédéral sur le revenu, selon le fisc. Cela sera indiqué dans la case 4 de votre W-2G.

Si vous n’avez pas reçu les formulaires, vous n’êtes pas tiré d’affaire non plus. Vous êtes toujours responsable du suivi et de la déclaration de tous les revenus gagnés grâce au jeu. Pour cette raison, les experts recommandent de conserver un bon registre de vos gains et pertes de jeu tout au long de l’année.

Heureusement, de nombreux sites de jeu et de casino ont un enregistrement téléchargeable de vos paris.

Une fois que vous aurez réuni vos dossiers, vous devrez déclarer vos gains comme « revenus de jeu » à la ligne 8 de votre Formulaire 1040, annexe 1, qui est utilisé pour déclarer les types de revenus qui ne figurent pas sur le formulaire d’impôt 1040 principal. Ce total est alors ajouté au formulaire 1040 ligne 8sous “autres revenus”.