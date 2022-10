Comment le jazz russe a survécu à la répression communiste pour fêter ses 100 ans — RT Games & Culture

Ce mois d’octobre marque un anniversaire important pour un genre musical qui a traversé un chemin difficile

L’histoire du jazz russe a commencé il y a 100 ans. Bien qu’elle ait tracé une voie unique, la forme d’art qui a évolué dans le pays a des liens profonds avec celle qui a prospéré dans le monde. Cependant, le cheminement de cet « art bourgeois » n’a pas été facile en Union soviétique, et il n’a survécu à la persécution que grâce aux musiciens qui étaient ses fidèles adeptes.

En octobre 1922, le musicien, poète et chorégraphe russe Valentin Parnakh se produit pour la première fois à Moscou avec son ensemble appelé « Premier orchestre excentrique de la République socialiste fédérée de Russie – Jazz Band de Valentin Parnakh ».

Parnakh avait entendu la musique à Paris et était devenu tellement fasciné qu’il a acheté un ensemble d’instruments nécessaires et les a apportés en Union soviétique. Ses premières représentations – et les suivantes – remportent un vif succès, notamment auprès des artistes d’avant-garde. Les concerts ont également inspiré d’autres musiciens à essayer le nouveau genre.

Quatre ans plus tard, en 1926, le public soviétique a la chance de rencontrer du jazz authentique. Le pianiste américain Sam Wooding et son orchestre ont visité le pays avec le spectacle Chocolate Kiddies et se sont produits à Moscou et à Leningrad (le nom de Saint-Pétersbourg à l’époque soviétique). “[It was] le premier pays où j’étais jamais allé où j’étais considéré comme un être humain », le multi-instrumentiste à vent Garvin Bushell, qui a joué avec Wooding, a rappelé plus tard.

Plusieurs images de ces performances peuvent être vues dans le film muet “Une sixième partie du monde” réalisé par le pionnier du cinéma soviétique Dziga Vertov. Les épisodes sont présentés dans la partie où le réalisateur condamne l’esclavage et le capitalisme.

La même année, l’ensemble de Frank Withers, avec le saxophoniste, clarinettiste et premier soliste de jazz au monde Sidney Bechet, a également effectué une tournée en URSS.















Pionniers du jazz

C’était une période d’échanges culturels. En 1926, l’agence soviétique chargée de promouvoir l’éducation et la culture envoie le musicien Leopold Teplitsky aux États-Unis pour étudier la musique locale. Il a travaillé dans l’orchestre de Paul Whiteman, souvent appelé le roi du jazz. Ils ont été les premiers à interpréter « Rhapsody in Blue » de George Gershwin.

De retour chez lui un an plus tard, Teplitsky fonde le « First Concert Jazz Band » à Leningrad. Le groupe, qui se produisit dans des salles de concert typiquement conçues pour la musique classique, connut un grand succès.

Leonid Utyosov dit Teplitsky “le premier des musiciens nationaux qui ont montré le jeu du jazz.” Utyosov lui-même était la principale star du jazz de l’URSS à la fin des années 20 et 30. Après avoir monté le groupe ‘Thea-Jazz’ (un portemanteau du jazz théâtral), il a créé un courant musical populaire qui a acquis l’ampleur d’une représentation théâtrale.

En 1934, Utyosov et la célèbre actrice Lyubov Orlova ont joué dans la première comédie musicale soviétique mettant en vedette un musicien de jazz comme personnage principal et une bande originale avec de nombreuses compositions de jazz. “Jolly Fellows”, avec des airs composés par Isaak Dunayevsky, est devenu une sensation et était le film préféré de Joseph Staline.

Le film est même sorti aux États-Unis sous le nom de “Moscow Laughs‘. La légende raconte que même Charlie Chaplin a fait l’éloge du film.

« Avant ce film, les Américains connaissaient la Russie de Dostoïevski, maintenant ils ont vu un grand changement dans la psychologie publique. Les gens là-bas rient bruyamment et joyeusement. C’est une grande victoire. C’est plus persuasif que les balles et les discours”, on pense qu’il a écrit.















‘Inflexibilité des saxophones’

Cependant, le jazz était néanmoins un phénomène controversé en URSS. Malgré le succès d’Utyosov et d’autres, beaucoup ont perçu le genre comme une manifestation de la culture bourgeoise inappropriée pour un État socialiste.

En 1928, le célèbre écrivain soviétique Maxime Gorki publia un article intitulé “À propos de la musique du gros”, dans lequel il dénonçait le nouveau genre musical comme quelque chose appartenant à “gros» des capitalistes qui n’ont aucune idée de la vraie culture.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, cependant, des orchestres de jazz se sont produits pour les soldats juste à côté du champ de bataille, bien que certaines de ces incursions se soient terminées tragiquement. Par exemple, en 1941, l’Orchestre de jazz d’État de l’URSS se produisait près de la ligne de front lorsque les musiciens ont été encerclés par l’ennemi et la plupart d’entre eux ont fini par être tués.

Utyosov, dont les chansons militaires sont désormais considérées comme des classiques, a également donné des concerts pendant la guerre. Sa musique (qui comprenait plus que du jazz) était dans le courant dominant soviétique jusqu’au milieu des années 60, et il est lui-même devenu l’une des légendes immortelles de la scène soviétique.

Cependant, les artistes de jazz n’ont pas eu autant de chance. En 1930, Teplitsky a été accusé d’espionnage et emprisonné pendant trois ans. Il n’était pas le seul musicien de jazz à avoir été persécuté. En fait, beaucoup de musiciens ont été arrêtés et emprisonnés dans les années 30 et 40, mais pas nécessairement à cause de leur carrière musicale.

Avec le début de la guerre froide, la bataille idéologique contre les « valeurs occidentales » s’intensifie et le jazz devient l’une des cibles. Ce qui est devenu connu comme une époque de «l’inflexibilité des saxophones» a créé des phrases telles que “Aujourd’hui il joue du jazz, demain il trahira sa patrie” et “Il n’y a qu’un pas du saxophone au couteau” (ce dernier attribué au dirigeant soviétique Nikita Khushchev). Ainsi, la forme d’art est restée réprimée jusqu’au milieu des années 50.

Retour sur scène

Cependant, les années d’interdiction n’ont pas réussi à effacer le jazz du paysage culturel soviétique. En 1956, l’orchestre de jazz d’Oleg Lundstrem, qui n’avait pas été autorisé à s’installer à Moscou, a finalement eu la chance de s’installer dans la capitale. Il convient de noter qu’en 1994, le livre Guinness des records a reconnu l’ensemble Lundstrem comme le plus ancien groupe de jazz existant de manière continue au monde.

Le jazz a reçu une nouvelle impulsion en 1957, lorsque Moscou a accueilli le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Ce fut une période d’échanges culturels renouvelés, qui inspira toute une nouvelle génération de musiciens.

Comment a-t-il pu survivre aux années d’oppression ? Selon Igor Butman, virtuose légendaire du saxophone et chef de l’Orchestre de jazz de Moscou, il faut remercier les passionnés eux-mêmes.

Les musiciens avaient juste une croyance : Ils croyaient en leur art, en leur talent, en l’improvisation, ils ne pouvaient pas vivre sans leur musique.

« Le jazz est un langage universel : les gens peuvent se parler, parce qu’ils connaissent certains styles, ils connaissent la musique. Un musicien de jazz est assez dangereux pour l’idéologie – et s’il décide de jouer quelque chose qui ne figure pas dans la partition, une sorte d’appel ? il a dit à RT.

Selon Butman, les responsables se sont vite rendu compte qu’il y avait des défis bien plus dangereux, comme la musique rock. Ainsi, le jazz a été réhabilité pour servir en quelque sorte de contrepoids. Des clubs de jazz ont commencé à émerger dans différentes villes de l’URSS et des stars du jazz américaines telles que Benny Goodman et Duke Ellington sont arrivées pour visiter le pays.

Nommer tous les musiciens de jazz qui sont devenus des légendes de la scène soviétique serait une tâche ardue. Georgy Garanian, Nikolay Levinovsky, Igor Bril, Alexey Kozlov – ce ne sont que quelques-uns des noms, mais il y en a beaucoup d’autres.

“En URSS, il y a toujours eu une pression politique sur les musiciens de jazz – l’idéologie a changé de permettre [perfomances] nier [them]du soutien à l’oppression », Butman explique.

Après l’effondrement de l’URSS, le jazz a reçu une forte impulsion de développement, car les musiciens pouvaient voyager, étudier et se produire dans des ensembles internationaux. L’effet idéologique s’est évanoui, l’Etat a commencé à soutenir le jazz, on voit donc émerger de nouvelles stars.

Dans la Russie moderne, Butman est sans aucun doute la personnalité numéro un du jazz. Il a joué avec Chick Corea, Grover Washington Jr., Natalie Cole et de nombreuses autres stars mondiales. L’année dernière, Wynton Marsalis et Jazz at Lincoln Center Orchestra se sont produits avec Butman et le Moscow Jazz Orchestra à Moscou.

Butman joue également un rôle clé dans la promotion du jazz russe. Des festivals de musique qu’il organise ont lieu chaque année dans tout le pays, dont lui et les musiciens de son orchestre font la une. Il soutient également la relève en participant au jury de concours de jazz et en dirigeant la Jazz Academy de Moscou.

Riche tradition

Y a-t-il quelque chose de particulier qui distingue le jazz russe ? Selon Oleg Akkuratov, pianiste virtuose et soliste de l’Orchestre de jazz russe, le style du pays est influencé par la culture russe et dérive beaucoup de cette riche tradition. “Vous pouvez y trouver de nombreuses caractéristiques de la musique traditionnelle russe”, il a dit à RT. « En jouant du jazz, vous pouvez presque tout faire : vous pouvez inclure des parties de musique classique ou citer des chansons soviétiques bien connues. C’est pourquoi le jazz peut être compris… par presque tout le monde dans notre pays.

Au cours de sa carrière, le musicien de 32 ans s’est produit avec la chanteuse d’opéra Montserrat Caballe et a participé à un concert à la résidence du Pape avec la chorale de l’UNESCO. En 2018, il a remporté la deuxième place du prestigieux Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition aux États-Unis.

En tournée, Akkuratov ajoute une touche unique à ses performances – il chante dans la langue du pays où il se produit. Il en va de même pour diverses régions russes qui ont leurs propres langues traditionnelles.

Les langues étrangères sont utiles pour comprendre d’autres cultures et les racines de leur musique folklorique, dit-il. Des caractéristiques communes peuvent être trouvées partout, peu importe la musique du pays que vous écoutez.















“Vous pouvez écouter un standard de jazz et découvrir soudain une partie ou une intonation qui vous rappelle une chanson folklorique russe”, dit Akkuratov. « Et ce n’est pas parce que quelqu’un copie quelqu’un d’autre. C’est parce que la culture musicale est universelle.

Le jazz russe comme phénomène mondial

Même les relations tendues actuelles avec l’Occident ne sont pas en mesure d’arrêter l’échange culturel que la forme d’art rend possible. Le Moscow Jazz Festival, organisé cet été dans la capitale russe, a réuni des musiciens de pays comme la Serbie, le Brésil, la Turquie et l’Inde.

“Aucune culture n’est étrangère au jazz” Butman, qui a aidé à organiser l’événement, dit. « C’est parfois une question de stéréotype, de penser que le jazz appartient à une culture particulière. Il y a de brillants musiciens turcs, des musiciens indiens, par exemple, Ravi Shankar, qui effectué avec les Beatles et John Coltrane. Et une des pianistes de jazz les plus distingués au monde, Joey Alexander, est originaire d’Indonésie.

Le jazz russe est assurément un phénomène mondial.

« Regardez le succès de nos musiciens sur la scène mondiale. On le voit maintenant, et dans dix ans, on en verra encore plus. Les jeunes veulent jouer du jazz, ils n’ont pas peur de devenir musiciens de jazz.

Le Festival de jazz de Moscou n’était qu’un des nombreux événements organisés à travers la Russie cette année pour célébrer le 100e anniversaire. Le 1er octobre, un concert époustouflant a eu lieu sur la scène principale de l’emblématique théâtre Bolchoï à Moscou.

À quoi ressemblera le jazz russe dans 50 ans, à l’occasion de son 150e anniversaire ? “Ce sera un bon” dit Butman. Quant aux pronostics, il faudra attendre et voir !

Akkuratov pense que le paysage musical change si vite qu’il est difficile de le dire avec certitude. « Pour l’instant, je suis très heureux que nous ayons une célébration aussi massive du 100e anniversaire du jazz russe. C’est formidable que nous fassions autant pour promouvoir notre art dans le pays et à l’étranger.