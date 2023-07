Comment le Jazz a passé son été: les stars de Keyonte George, ajoutant un gros et amusant à regarder

Il y avait une apparition en demi-finale. Il y avait Keyonte George qui a perdu 33 points pour aller avec 10 passes décisives contre les LA Clippers. Il y avait Johnny Juzang qui prenait feu à la fin de la semaine. Il y avait des jeux amusants.

Las Vegas et la ligue d’été sont terminées pour les Utah Jazz, ce qui signifie qu’il nous reste maintenant un peu plus de deux mois avant le début du camp d’entraînement. Pour le Jazz, c’est encore une période relativement chargée. Plusieurs joueurs de la liste se préparent pour la Coupe du monde. La liste de Jazz commence à être plus ciblée. Et la préparation de la saison à venir est officiellement lancée.

Voici une partie de ce que nous avons appris de la ligue d’été de Jazz, notamment George qui explose à Vegas et le Jazz qui joue très bien. Oh, et il y avait un ajout à la liste. Nous y reviendrons également.

… Et une recrue les conduira

Avant qu’il ne se foule la cheville et ne rate le reste de la semaine, je pensais que Keyonte George était la meilleure recrue de la Ligue d’été de Las Vegas. Il a montré une maîtrise du jeu au-delà de ses 19 ans. Il a fait des pièces pour les autres, ainsi que pour lui-même. Il a trouvé des moyens d’impliquer ses coéquipiers, et il a montré des traits et un ensemble de compétences qui devraient le mettre en position de se battre pour une place de rotation, une fois la saison régulière terminée. Il a fait partie de la première équipe de la Summer League, et cette désignation vient avec une bonne raison.

Je n’ai pas été surpris par sa capacité à marquer ou à créer des coups pour lui-même. C’est ce que George a été pendant la majeure partie de sa carrière. Son jeu hors du dribble, son jeu de jambes pour créer une séparation et son tir, tous ces attributs ont longtemps été dans une catégorie spéciale. S’il s’avérait que George n’était rien d’autre en NBA, il allait pouvoir mettre le ballon dans le panier. Il est trop avancé offensivement pour ne pas comprendre cette partie.

Ce qui m’a surpris, c’est son niveau de fabrication de jeu, les lectures de haut niveau qu’il a constamment faites à travers deux ligues d’été et la façon dont il a pu diriger le Jazz en tant que meneur de jeu et pas seulement exister dans la position de meneur de jeu. C’est là qu’il s’est le plus séparé de n’importe quelle recrue cette semaine. D’autres ont marqué ou bloqué des tirs ou effectué des jeux dans le demi-terrain ou la transition. Mais, George et les jumeaux Thompson, Amen et Ausar, étaient les seuls gars que j’ai vus qui ont fait lire une pièce à l’avance. Si George peut traduire cela en saison régulière, lorsque vous combinez le reste de ses dons offensifs, il se donne un plafond plus élevé que je ne le pensais.

Vous ne savez jamais comment la ligue d’été se traduit par la saison régulière. Mais si vous êtes un fan d’Utah Jazz, vous avez dû être encouragé par la façon dont George est arrivé à n’importe quel endroit qu’il voulait, quand il le voulait, et aussi par la façon dont il a pu prendre le contrôle des matchs. Le dernier joueur de l’Utah Jazz à avoir ce genre de ligue d’été est Donovan Mitchell, et les choses se sont plutôt bien passées pour lui.

Est-ce que je pense que George aura le genre de saison recrue que Mitchell a eue? Non. Une grande partie de cela est une opportunité, et George n’en aura pas. Mais je pense que George a un plafond similaire à celui de Mitchell actuellement. Je pense également que George aura toutes les chances de se frayer un chemin dans la rotation de l’entraîneur-chef Will Hardy, car il fait des choses qu’aucun autre garde de la liste n’est capable de faire. Quoi qu’il en soit, le Jazz doit être ravi du début de sa carrière. Il devrait être bien pour le camp d’entraînement. La seule question concernant sa blessure actuelle à la cheville est de savoir combien de temps elle persiste et le gêne-t-elle pour le reste de l’été, ce qui est précieux à des fins de développement.

Le Jazz ajoute un gros

Lundi après-midi, Utah a recruté Omer Yurtseven du Miami Heat, un joueur de sept pieds qui peut tirer et qui est doué offensivement mais qui est défié défensivement. Après avoir raté Paul Reed, que le Jazz a signé sur une feuille d’offre que les 76ers de Philadelphie ont égalée, le Jazz avait une place libre sur la liste et l’a utilisée sur Yurtseven. Les fans de jazz devraient s’attendre à ce que Yurtseven remplisse le rôle de troisième centre et de sixième au classement général. Alors, qui sera le remplaçant principal de Walker Kessler ? Attendez-vous à ce que ce soit Kelly Olynyk, qui devrait glisser entre l’avant-garde et les places centrales, la recrue Taylor Hendricks comblant également certaines des lacunes.

Ce qui fait de Yurtseven un ajustement, c’est sa capacité à tirer. Il est carrément bon dans ce domaine. Il est également assez doué dans l’ensemble offensivement. Il ne sera jamais un protecteur de jante, et il ne confondra jamais personne avec un bouchon défensif, mais sa capacité à tirer comme un grand a de la valeur pour cette équipe de Jazz. C’est quelqu’un qui donne au Jazz un bon changement de rythme en dehors du banc, et quelqu’un qui donne au Jazz une belle polyvalence, ce qui est exactement ce que vous voulez sur une liste.

En termes d’ajustement à long terme, faire en sorte qu’Agbaji commence à tirer à côté de Keyonte George, chaque fois que George est prêt à être titulaire, est presque idéal. Le profil physique d’Agbaji continue d’être impressionnant. C’est un gars qui va défendre, et un gars qui va toujours être l’un des joueurs les plus athlétiques sur le terrain. Il va faire des tirs et il va être peu utilisé offensivement. Il va faire beaucoup de sale boulot dont personne d’autre ne veut. Il a tellement de valeur pour l’avenir qu’il serait difficile pour moi de ne pas l’avoir comme joueur central, si j’étais directeur général (ce que je ne suis pas).

Ne tenez pas compte des résultats d’Agbaji cet été en tant que joueur balle en main. Nous savons qu’il ne le sera probablement pas. Mais quand il attrape et tire avec volume, quand il utilise le dribble pour attaquer les clôtures et quand il vole de haut en bas, c’est un gardien de tir NBA précieux au niveau de départ. Semblable à George, Agbaji apporte des atouts uniques au reste de la liste, principalement sa capacité à défendre sur le périmètre et son athlétisme.

Ces deux traits, ainsi que son tir, devraient lui permettre de se tailler un rôle majeur dans la saison à venir, même s’il n’est pas titulaire.

Une ode à la ligue d’été

Pour un certain nombre de raisons, c’était probablement la meilleure et la plus amusante équipe de la ligue d’été de l’Utah Jazz que j’ai eu la chance de couvrir. Même avec Taylor Hendricks et Brice Sensabaugh qui ne jouaient pas, même avec George blessé au début de Las Vegas, c’était une liste profonde et talentueuse. Des gens comme Colbey Ross, Micah Potter, Johnny Juzang, Luka Samanic, Keyshawn Justice et Tavion Kinsey ont rendu l’équipe amusante à regarder. Les Jazz ont écarté le terrain, partagé le ballon et effectué des tirs. Ils étaient désintéressés des deux côtés du terrain, et il n’est pas surprenant que l’Utah se soit qualifié pour les quatre derniers de la ligue d’été.

En fin de compte, le Jazz a assis tout le monde dimanche après-midi, ce qui leur a presque garanti une défaite contre les Rockets de Houston. Mais ce fut une semaine amusante pour regarder Utah, si vous aimez le bon basket. Et c’était instructif de voir George jouer contre le reste de la ligue.

(Photo de Keyonte George : Logan Riely / NBAE via Getty Images)