Comment le Japonais Shinzo Abe a changé la vision américaine de l’Asie et de la Chine

Il prévoyait que la croissance rapide de l’Armée populaire de libération de la Chine – alimentée par l’une des économies les plus dynamiques au monde – bouleverserait l’équilibre régional des pouvoirs, et a soutenu que le Japon devrait, à la suite de ce changement, repenser son post- guerre, constitution pacifiste imposée par les États-Unis.

En 2014, le gouvernement d’Abe a réinterprété cette constitution pour permettre à l’armée japonaise de combattre théoriquement à l’étranger. Et il lui a donné les outils pour le faire, en achetant des chasseurs furtifs et en construisant les premiers porte-avions japonais depuis la Seconde Guerre mondiale pour les accueillir.

Mais peut-être que sa plus grande contribution à la défense de son pays – et pour beaucoup, à la sécurité de la région asiatique au sens large – ne réside pas dans l’équipement militaire, mais dans le langage ; dans son invention de la simple phrase: “un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Changement de paradigme

Avec ces quelques mots, Abe a transformé la façon dont de nombreux responsables de la politique étrangère parlent – ​​et pensent – ​​de l’Asie.

Aujourd’hui, au grand dam des dirigeants chinois, cette phrase est partout. Il est utilisé comme un mantra par l’armée américaine et constitue le vocabulaire de choix de tout aspirant diplomate occidental.

Il peut donc être difficile de se rappeler qu’avant Abe, peu de gens dans ces cercles parlaient de «l’Indo-Pacifique».

Avant 2007, la préférence à Washington était de conceptualiser l’Asie comme cette grande partie du globe s’étendant de l’Australie à la Chine en passant par les États-Unis – et de l’appeler “l’Asie-Pacifique”.

Ce concept avait la Chine en son centre – un anathème pour Abe qui, comme de nombreux Japonais, craignait que l’influence croissante de Pékin ne signifie que son pays pourrait être intimidé par un voisin beaucoup plus grand.

L’objectif d’Abe était d’encourager le monde à voir l’Asie à travers une lentille beaucoup plus large – celle de “l’Indo-Pacifique”, un concept couvrant à la fois les océans Indien et Pacifique qu’il a promu pour la première fois dans un discours de 2007 au Parlement indien intitulé le ” Confluent des Deux Mers.”

Cette refonte des frontières de l’Asie a fait deux choses. Premièrement, il a déplacé le centre géographique vers l’Asie du Sud-Est et la mer de Chine méridionale – concentrant commodément les esprits sur une région du monde où Pékin a des différends territoriaux avec une série de nations.

Deuxièmement, et peut-être plus important encore, cela a mis en évidence le seul pays au monde qui pouvait faire contrepoids à la Chine par sa seule taille : l’Inde.

Amener l’Inde dans le giron

Abe a reconnu “l’importance de l’Inde en tant qu’équilibre démocratique pour la future hégémonie chinoise” et “a commencé à courtiser systématiquement les dirigeants indiens pour l’encadrement”, a écrit John Hemmings, du East-West Center à Washington, dans une évaluation d’Abe en 2020 qui a coïncidé avec la fin de son deuxième mandat en tant que Premier ministre.

« Inclure une Inde démocratique dans l’avenir de l’Asie n’était pas seulement une bonne géopolitique, c’était une bonne géoéconomie, car la population et le système démocratique de l’Inde équilibraient la population tout aussi nombreuse et le système autoritaire de la Chine.

Abe est devenu une force motrice derrière le Quadrilateral Security Dialogue, ou Quad, qui a amené l’Inde dans un partenariat avec le Japon, les États-Unis et l’Australie qui a été lancé la même année que son discours “Confluence des deux mers”.

Le partenariat a ses racines dans les efforts de secours pour le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, mais il a acquis une “composante idéologique” dans un discours de campagne de 2006 d’Abe, selon le Centre d’études stratégiques et internationales. Il a ensuite renaît en 2007 en tant que forum stratégique avec des sommets semi-réguliers, des échanges d’informations et, surtout, des exercices militaires conjoints qui ont été repoussés par la Chine.

Des mois plus tard, Abe a exposé sa vision d’une “Asie plus large… un immense réseau” couvrant des pays qui partagent des “valeurs fondamentales” telles que la liberté et la démocratie, et des intérêts stratégiques communs.

Cette description semble laisser peu de place à la Chine, qui se sent depuis menacée par le Quad, et dont le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a ouvertement accusé les États-Unis d’essayer d’encercler la Chine avec une « OTAN indo-pacifique ».

Un Indo-Pacifique libre et ouvert

Quand, pendant un moment, il est apparu que l’hostilité de la Chine pourrait saboter le Quad, qui s’est effondré en 2008 suite aux menaces de représailles économiques de Pékin, Abe a de nouveau joué sa main.

Selon le ministère japonais des Affaires étrangères, Abe a d’abord exposé sa vision d’un “Indo-Pacifique libre et ouvert” lors d’un discours liminaire au Kenya en 2016.

Sa vision reposait sur trois piliers : la promotion et l’instauration de l’État de droit, la liberté de navigation et le libre-échange ; la poursuite de la prospérité économique; et un engagement en faveur de la paix et de la stabilité.

Le terme a agi “comme un repoussoir pour la vision de plus en plus centrée sur la Chine de l’avenir de l’Asie, tout en promouvant l’ouverture et les valeurs pour attirer les hedgers régionaux”, a déclaré Hemmings, du East-West Center.

L’année qui a suivi le discours d’Abe au Kenya, le Quad renaît – et l’administration Trump a dévoilé son propre concept d’un “Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Au moment de la mort d’Abe, le Quad s’était considérablement développé. Au cours des deux dernières années, les quatre pays ont organisé deux exercices navals conjoints, organisés autour du mantra de la promotion d’un “Indo-Pacifique libre et ouvert”.

L’héritage d’Abe

Écrivant après la mort d’Abe, Robert Ward, président japonais de l’Institut international d’études stratégiques, a noté comment Abe avait restructuré la politique étrangère de son pays, “motivé par sa reconnaissance rapide de la menace pour le Japon et l’ordre régional de la montée rapide de la Chine”.

En tant que tel, a écrit Ward, il était “difficile d’exagérer l’importance transformationnelle de son héritage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Japon”.

L’ampleur de l’influence d’Abe ressort clairement des hommages qui ont suivi sa mort.

Parmi les hommes d’État qui lui ont rendu hommage, le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a qualifié Abe de “cher ami” depuis sa rencontre avec lui en 2007, et a déclaré samedi dernier une journée de deuil national en Inde pour l’ancien dirigeant japonais.

Les hommages des États-Unis, le plus grand rival de la Chine et le plus grand allié militaire du Japon, sont également révélateurs.

Sous Abe, les liens entre les États-Unis et le Japon avaient atteint un “nouveau niveau”, a déclaré Tobias Harris, chercheur principal pour l’Asie au Center for American Progress, et cela s’est reflété dans l’ordre du président Joe Biden que les drapeaux américains soient mis en berne. dans tous les édifices publics du pays et dans toutes les installations fédérales du monde.

Cela s’est également reflété dans l’hommage officiel de la Maison Blanche. Abe était “un ami fidèle des États-Unis”, a déclaré la Maison Blanche. “Il a travaillé avec les présidents américains des deux parties pour approfondir l’alliance entre nos nations et faire avancer une vision commune d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.”

Mots de souvenir

Il y a encore cette ligne, “un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

L’expression est devenue omniprésente dans la politique et les déclarations militaires des États-Unis, tandis qu’en 2018, le quartier général du Commandement du Pacifique du Pentagone à Hawaï a changé son nom en Commandement indo-pacifique pour reconnaître “la connectivité croissante entre les océans Indien et Pacifique alors que l’Amérique se concentre sur l’Ouest”.

Dans un discours intitulé “Un Indo-Pacifique libre et ouvert” en Indonésie en décembre dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington “travaillerait avec nos alliés et partenaires pour défendre l’ordre fondé sur des règles que nous avons construit ensemble au fil des décennies pour s’assurer que la région reste ouverte et accessible.”

Puis, lors du Shangri La Dialogue à Singapour le mois dernier, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a utilisé huit fois le terme “ordre fondé sur des règles” ou ses variantes.

Le Premier ministre japonais Kishida a utilisé le terme 19 fois pour expliquer la promotion par le Japon d’une vision “indo-pacifique libre et ouverte” qui avait “obtenu un large soutien au sein de la communauté internationale”.

Ce “large soutien” est peut-être l’héritage le plus durable d’Abe. Un hommage, à sa manière, à la vision à laquelle Abe avait fait allusion huit ans plus tôt dans son propre discours au Shangri La Dialogue.

Dire à son auditoire que Tokyo était prêt à prendre les devants pour rendre la région prospère pour tous, Abe avait appelé tous les pays à respecter le droit international afin que les générations futures puissent “partager cette générosité”.

“Si vous imaginez à quel point les océans Pacifique et Indien sont vastes, notre potentiel est exactement comme les océans”, a déclaré Abe. “Illimité, n’est-ce pas ?”