Comment le Japon a bouleversé l’Allemagne, le dernier favori déchu de la Coupe du monde

Tirées au sort dans le même groupe qu’un autre des favoris, l’Espagne, l’Allemagne – qui a commencé le match par une protestation silencieuse contre l’interdiction du brassard par la FIFA – n’avait que peu de marge d’erreur. Bien que ce ne soit pas tout à fait un coup de grâce, si les Allemands ne parvenaient pas à battre l’Espagne lors de leur rencontre dimanche, l’une des grandes puissances traditionnelles européennes ferait face à l’ignominie d’une deuxième élimination consécutive en phase de groupes.

Il est tentant de se demander également si quelque chose d’un modèle commence à émerger. Les premiers jours des Coupes du monde ont tendance à être un peu chaotiques, même les équipes les plus talentueuses s’installant encore dans leur forme et leur rythme, et ces équipes marquées comme des outsiders pas encore confrontées à une réalité froide et dure.

Compte tenu des circonstances, cela était toujours susceptible d’être plus prononcé au Qatar : plutôt que la pause traditionnelle de trois semaines au cours de laquelle les joueurs de clubs disparates étaient transformés en quelque chose ressemblant à une unité cohérente, les entraîneurs n’avaient que quelques jours. Les listes des favoris regorgent de joueurs qui ont passé les trois mois précédents à jouer à un match presque tous les trois jours.

Cela ne s’est pas appliqué à tout le monde – la France et l’Angleterre ont toutes deux traversé leurs premiers matchs – mais l’Allemagne et l’Argentine ne sont pas non plus les seules puissances à trébucher. Plus tôt mercredi, la Croatie, finaliste en 2018, avait connu un match nul contre le Maroc. Un jour plus tôt, le Danemark, qui s’était qualifié impérieusement, avait été tenu en échec par un match nul sans but par la Tunisie. Les réputations, en ces jours de choc et d’admiration, semblent compter pour très peu.