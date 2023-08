Comment le hip-hop est passé de l’évitement des grandes entreprises à un partenaire multimillionnaire

Les signes de l’influence du hip-hop sont partout – de Pharrell Williams devenu directeur créatif de Louis Vuitton pour hommes à des marques d’un milliard de dollars comme les écouteurs Beats de Dr. Dre et des piliers de la vente au détail comme Sean John de Diddy et Rocawear de Jay-Z.

Ça n’a pas commencé comme ça.

Le genre musical a germé il y a 50 ans comme une évasion de la pauvreté et de la violence de l’arrondissement le plus en détresse de New York, le Bronx, où peu de gens voulaient investir dans ses entreprises ou ses habitants. De cette adversité s’est épanoui un style d’expression authentique, lié aux adolescents et jeunes adultes noirs et latinos mal desservis de la ville, et qui s’est répandu dans les graffitis, la danse et la mode.

Au fur et à mesure que le hip-hop se répandait dans New York, une culture se développait également.

« Le hip-hop va au-delà de la musique », a déclaré C. Keith Harrison, professeur et directeur fondateur du programme de certificat Business of Hip-Hop Innovation & Creative Industries de l’Université de Floride centrale. « Le hip-hop a toujours su, comme dirait Nipsey Hussle, comment le sortir du coffre, et ils ont donc toujours dû avoir des modèles commerciaux innovants. »

Cet esprit d’innovation a aidé à pousser le hip-hop au-delà de la résistance initiale des grandes entreprises à s’aligner sur le genre pour devenir la forme de musique la plus populaire aux États-Unis depuis 2017. L’impact du hip-hop sur l’industrie de la musique de 16 milliards de dollars et au-delà est maintenant si répandu, les experts disent qu’il devient difficile à quantifier.

L’auteur Zack O’Malley Greenberg estime que les cinq artistes les plus riches du hip-hop valaient à eux seuls près de 4 milliards de dollars en 2022.

Les artistes hip-hop ont atteint ce niveau de succès parce qu’ils sont bien plus que leur musique. Ce sont des créateurs de goût et des créateurs de tendances dans les produits qui définissent le style de vie, de la mode au champagne haut de gamme.

« Le hip-hop sait comment mettre les mégots dans les sièges, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, et c’est ce que veulent les entreprises », a déclaré Harrison, qui est également professeur au DeVos Sport Business Management Graduate Program de l’Université de Floride centrale. « Émotion, retour sur émotion, c’est ce que le hip-hop fait différemment. Ils ont un autre niveau d’émotion.

Parce que les rappeurs racontent souvent des histoires auxquelles les fans se rapportent ou auxquelles les fans aspirent, intégrer des cris de marque dans leurs rimes et des placements de produits – parfois payants, parfois non – dans leurs vidéos devient un puissant outil de marketing.

Dans son livre à paraître « Fashion Killa : comment le hip-hop a révolutionné la haute couture », l’experte en culture pop Sowmya Krishnamurthy explique ce que les gens retirent de « mettre le nom ou le logo de quelqu’un d’autre sur votre poitrine ou sur votre dos ».

« En Amérique, dans une société capitaliste, comment pouvez-vous montrer que vous avez réussi? » dit Krishnamurthy. « Une chose dont je plaisante un peu, c’est : les gens ne peuvent pas voir votre prêt hypothécaire. Mais ils peuvent voir une belle chaîne. Ils peuvent voir les vêtements que vous portez. C’est un signal immédiat.

Dans le hip-hop, cette pression pour s’intégrer et se montrer est accrue.

« Vous avez un genre qui a historiquement beaucoup de gens qui ont grandi avec peu ou rien », a déclaré Krishnamurthy. « L’aspiration est inhérente. »

Et probablement aucun produit n’a autant réussi à se connecter au hip-hop que les chaussures. Par conséquent, les rappeurs obtiennent leurs propres lignes de baskets sans jamais participer à un sport, a déclaré Harlan Friedman, animateur et créateur du podcast Sole Free sur les baskets et la culture de la rue.

« Un élève de cinquième ne peut pas se permettre une chaîne de corde et un médaillon de 20 000 $, mais peut-être pourrait-il se permettre une paire de (Nike) Dunks ou une paire de (Air) Jordans ou une paire d’Adidas », a déclaré Friedman. « Cela lui donne un peu d’influence, qu’il est comme son artiste ou athlète préféré, et cela lui donne en quelque sorte le sentiment: » Oh, je suis comme eux. « »

Adidas a été la première grande entreprise à considérer les rappeurs comme des partenaires commerciaux potentiels, a déclaré Friedman. Mais il fallait les convaincre.

Même si la société avait connu une augmentation inhabituelle des ventes de ses chaussures Superstar dans le Nord-Est en 1986, elle n’était pas prête à l’attribuer au groupe de rap Run-DMC et à leur tube « My Adidas ».

Lorsque les dirigeants de l’entreprise ont vu le groupe demander aux fans de montrer leurs Adidas et que des milliers de personnes ont retiré leurs chaussures et les ont agitées dans les airs lors d’une représentation au Madison Square Garden, elles ont été vendues. Ils ont signé Run-DMC pour un contrat d’un million de dollars qui a abouti à leur propre ligne de chaussures en 1988.

Maintenant que le hip-hop est une industrie de plusieurs milliards de dollars avec une influence généralisée, il est facile d’oublier que ce n’était pas toujours Courvoisier et Versace pour ses stars.

Même après le succès d’Adidas, les entreprises rechignaient toujours à s’associer à des groupes de hip-hop parce qu’elles estimaient que « avoir de jeunes Noirs et bruns portant leurs vêtements n’était tout simplement pas sur la marque et, à bien des égards, c’était en quelque sorte dénigrer leur marque, », a déclaré Krishnamurthy.

« Mais quand ce genre d’argent est dépensé et que les gens ont vraiment vu le pouvoir que les rappeurs avaient de changer ce que quelqu’un pourrait porter… ils ont commencé à le remarquer », a-t-elle déclaré.

Des entreprises de toutes sortes courtisent désormais les rappeurs et leur public, dans l’espoir de rejoindre les rangs de Timberland – qui a d’abord résisté à l’association avec le genre qu’il considérait comme contraire à sa base ouvrière – le cognac Hennessy et tout ce que Gucci en tant que marques approuvées par le hip-hop .

Peu d’événements dans la marche continue de la culture hip-hop vers le grand public peuvent égaler l’introduction par McDonald de la sauce Saweetie ‘n Sour pour les Chicken McNuggets du géant de la restauration rapide en 2021.

À l’époque, le rappeur californien était loin d’être un nom familier. Mais Jennifer Healan, vice-présidente de la marque, du contenu et de la culture de McDonald’s USA, a déclaré que Saweetie était un choix naturel pour la campagne « Famous Orders » de la société, qui a également présenté Travis Scott ainsi que l’un des plus grands couples de célébrités du hip-hop, Cardi B et son mari, Offset, pour la Saint-Valentin.

« Saweetie est une fan de longue date de McDonald’s, et elle a apporté une touche unique à notre campagne en mélangeant et en assortissant ses éléments de menu préférés, ce qui a puisé dans la passion de nos fans pour les hacks alimentaires et les nouvelles combinaisons de saveurs », a déclaré Healan.

La promotion a bien fonctionné à la fois pour McDonald’s, qui, selon Healan, a vu une augmentation des ventes pour le Big Mac, et pour Saweetie, qui a rapidement eu sa propre émission Netflix et a été l’invitée musicale de « Saturday Night Live ».

