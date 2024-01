Comment le hip-hop a conquis Paris, vu à travers l’objectif de Maï Lucas

“Le hip-hop nous a permis de nous retrouver et de créer ensemble.” Les photographies de Mai Lucas montrent comment le hip-hop est devenu la voix de la jeunesse multiculturelle française.

Au début des années 1980, alors que Paris commence à déployer ses ailes pour devenir l’un des grands centres européens de la culture moderne, l’adolescente Maï Lucas découvre le hip-hop.

Enfant de la foule libre de Mai 68, Lucas a grandi dans le quartier parisien des Halles, un pôle urbain ouvrier au ventre encore miteux. Le sexe, la drogue et le rock and roll ne manquaient pas – et la ville était un terrain de jeu étincelant pour les enfants comme elle, qui étaient pour la plupart livrés à eux-mêmes.

“Je traînais dans la rue, où je rencontrais des gens qui m’emmenaient en boîte de nuit” le photographe a déclaré à Euronews Culture. “C’est comme ça que le hip-hop a commencé pour moi.”

“À l’époque, tout était question de New Wave, de Punk, des trucs comme ça”, a déclaré Lucas. « Et tout d’un coup, je suis dans une boîte de nuit et j’entends Herbie Hancock. Et je me suis dit : Wow, j’aime ça. Quelle est cette musique ? Je n’ai jamais rien entendu de pareil. C’était surprenant. C’était nouveau.

Le nouveau style de musique venait des États-Unis et, au début, il était presque indissociable de la scène parisienne de la mode et du divertissement underground, amené par ceux qui avaient la chance d’avoir traversé l’Atlantique.

Selon Lucas, c’est dans les boîtes de nuit branchées que les graines du hip-hop ont été plantées pour la première fois dans la Ville Lumière. Mais elle dit que c’est la raison pour laquelle le hip-hop bloqué c’est qu’il s’adressait à la jeunesse de plus en plus multiculturelle de la ville.

« Pour nous à Paris, on a entendu cette musique et on s’est dit, ça vient des Etats-Unis, c’est moderne et ça nous représente. Nous sommes multiculturels », a-t-elle déclaré. « Mais le message le plus puissant était que nous avons vu tous ces enfants des rues danser dans la rue. On sentait que c’était un mouvement de jeunesse créé par des jeunes, avec une certaine liberté.

Un mouvement pour la jeunesse multiculturelle de Paris

Photographe de mode en herbe, Lucas commence à documenter les débuts du hip-hop à Paris. Ses photos montrent un mouvement de jeunesse joyeux et dynamique rempli de jeunes créatifs – danseurs, artistes, musiciens, DJ, mannequins.

La plupart des personnes impliquées faisaient partie de la nouvelle génération française : ils étaient des enfants d’immigrés, ils étaient métis, ils étaient musulmans, ils se sentaient français mais ne se sentaient pas toujours acceptés en France. C’est dans le hip-hop qu’ils ont trouvé cette acceptation.

“Nos parents ont apporté cette diversité en France”, a déclaré Lucas. « Ma mère vietnamienne n’est pas née en France. Les parents africains de mon ami ne sont pas nés en France. Mais nous sont nés en France. Nous sommes tous français, mais d’un coup nous nous sommes retrouvés un peu coincés dans cette société européenne. Le hip-hop nous a permis de nous retrouver et de créer ensemble.

« C’était un monde créatif où il n’était pas nécessaire d’être un grand professionnel. Il suffisait de participer. Certaines personnes brillent peut-être plus que d’autres, mais tout le monde était le bienvenu.

Au début, dit-elle, il s’agissait d’un groupe d’environ 50 personnes qui « se promenaient dans la ville comme si nous étions des dieux parce que nous connaissions ces choses spéciales qui venaient des États-Unis ».

Mais grâce au bouche-à-oreille, leur nombre s’est rapidement multiplié et le mouvement s’est étendu au-delà de la musique, influençant la danse, la mode, l’art et même le langage.

En participant elle-même à ce mouvement en tant que fly girl, Lucas a été aux premières loges de la naissance de cette nouvelle culture. Et elle a utilisé sa photographie comme messagère, présentant la culture hip-hop parisienne au monde extérieur à travers des photos parues dans les magazines et sur les couvertures d’albums.

“Quand j’ai commencé à photographier ces jeunes multiculturels, je les ai présentés d’une manière qui en faisait les héros de mon monde, les héros de notre histoire”, a-t-elle déclaré. « À l’époque, lorsque les photographes représentaient des gens dans des cités, ils étaient toujours présentés comme des méchants, des toxicomanes, des pauvres. Je les ai dépeints comme mes héros.

Héros du hip-hop français

La France est aujourd’hui le deuxième marché du rap et du hip-hop après les États-Unis. Certaines des personnes photographiées par Lucas sont devenues des stars plus grandes que nature pour leur rôle dans la construction de la culture.

L’une de ses photos les plus emblématiques montre un jeune MC Solaar, fraîchement sorti de la sortie de son premier single. À l’époque, il ne se doutait pas que « Bouge de là » allait devenir un énorme succès, ni qu’il serait catapulté au rang de superstar dans les années à venir, devenant l’un des plus grands noms du rap français.

“Quand j’ai pris cette photo de MC Solaar, sa chanson venait d’être diffusée à la radio, et tous ces enfants l’entendaient rapper et le trouvaient génial”, a-t-elle déclaré. « Ils ont adoré son flow, son énergie positive, sa narration. Ils l’ont reconnu dans la rue. J’ai donc décidé de les intégrer à la photo.

« Ce que j’aime, c’est qu’il porte toujours la même chemise que celle qu’il portait pour la pochette de l’album. Il ne savait pas qu’il allait devenir célèbre. »

Les filles étaient également les bienvenues dans le hip-hop, ce qui, selon Lucas, a changé aujourd’hui. L’une de ses photos les plus marquantes montre deux « fly girls » sautillant sur le tourniquet du métro parisien, habillées à neuf avec des sourires géants sur les visages.

“Nous avions un styliste sur ce shooting, car nous voulions représenter notre hip-hop français”, a déclaré Lucas. « Nous n’étions pas américains, nous nous habillions différemment. Nous avons utilisé le hip-hop différemment.

« Les filles du mouvement étaient un peu des garçons manqués, elles avaient du caractère. Il fallait se montrer au service des looks, avec sa robe courte, ses baskets, son Kangol. Cette photo montre le côté joyeux du mouvement. Les parents de ces filles sont africains, mais elles sont françaises, d’ici, et tout d’un coup elles se sentent bien en France grâce à ce mouvement qui leur appartient.

En 2021, Lucas a publié un livre photo intitulé « Hip Hop Diary of a Fly Girl », présentant une variété de photos différentes qu’elle a prises entre 1986 et 1996 à Paris. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que le livre raconte l’histoire de la naissance d’un mouvement qui a défini une nouvelle génération de Français multiculturels tout en ouvrant Paris sur le monde.

“C’est un livre pour raconter au monde comment la France a participé à la culture hip-hop, grâce à de nombreux Français issus de l’immigration, mais aussi à des Français bourgeois (blancs)”, a-t-elle déclaré. « Nous y avons tous cru ensemble. C’était jeune, c’était frais. Ce sont aussi des photos artistiques, non documentaires. Il y avait une vision derrière cela, un univers que nous créions. Et à partir de là, nous avons créé cette culture hip-hop.

Lucas dit qu’elle pense que le hip hop a énormément changé au cours des 50 années écoulées depuis ses débuts aux États-Unis – elle pense qu’il est devenu moins inclusif et plus masculin. Ses photos rappellent les débuts du mouvement en France, les messages qu’elle ne veut pas faire oublier.

« Le hip-hop en France a changé », dit-elle. « Aujourd’hui, c’est lié à l’expérience des cités, on parle d’armes, de machisme, de choses qui n’ont absolument rien à voir avec notre époque. Il m’a donc semblé important de parler de notre époque, car le hip-hop n’appartient pas qu’à la banlieue parisienne, il a évolué. Ce qui reste puissant, c’est le message. C’est une plateforme pour montrer la créativité qui existe en dehors des normes sociales.

Maï Lucas‘ peut être vue à la WallWorks Gallery de New York jusqu’au 18 août, dans le cadre de l’exposition “Hip Hop 101”. Sur rendez-vous uniquement.