Comment le héros culte de Manchester United, Henning Berg, n’est venu en Angleterre que grâce à une confusion médicale: maintenant, le Norvégien partage l’histoire folle

L’ancien international norvégien Henning Berg a rappelé l’histoire « folle » qui l’a conduit à être signé par le manager des Blackburn Rovers, Kenny Dalglish, déclenchant une association de dix ans avec le football anglais.

Berg allait remporter trois titres de Premier League avec les Rovers puis Manchester United après avoir été signé par Sir Alex Ferguson, mais c’est en 1993 qu’il a été choisi pour la première fois en tant que Dalglish, et ce n’est pas votre histoire de scoutisme ordinaire, comme il l’a rappelé. à QuatreQuatreDeux.

« C’est une histoire folle », a-t-il déclaré. « Je venais d’intégrer l’équipe de Norvège, j’étais donc sur le banc. Notre défenseur central, Tore Pedersen, a reçu un coude à la tête de Ian Wright. Notre médecin a couru et a demandé à Tore quel était le score. Parce que l’Angleterre dominait, le médecin pensait que l’Angleterre menait 1-0.

Henning Berg a poursuivi une carrière réussie à Blackburn avant de déménager à Old Trafford (Crédit image : Ross Kinnaird/ALLSPORT)

«Mais le score était en fait de 0-0. Tore a dit que c’était 0-0, alors le médecin a pensé qu’il avait une commotion cérébrale et l’a fait partir. Je suis entré et Dalglish m’a vu jouer. Un mois plus tard, j’ai été invité à m’entraîner avec Blackburn et ils m’ont proposé un contrat. C’était plutôt bien pour moi que le médecin ne connaisse pas grand-chose au football.

Berg a rejoint Blackburn en janvier 1993 et ​​deux ans plus tard, il serait un élément essentiel de l’équipe qui a remporté son premier et unique titre de Premier League, le Norvégien ne manquant que deux matchs toute la saison.

VIDEO: Comment Rasmus Hojlund terminerait Ten Hag’s Man United

Au cours des années suivantes, ses performances et sa polyvalence en tant qu’arrière central et arrière droit ont conduit Man United et Ferguson à payer 5 millions de livres sterling pour ses services, un record à l’époque pour un défenseur d’un club britannique.

Berg serait un habitué pendant trois saisons, faisant partie de l’équipe historique qui a remporté le triplé en 1999, avant de revenir à Blackburn en 2000, et aurait un bref passage infructueux en tant que manager du club en 2012.

