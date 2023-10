Comment le hedge fund Starboard Value a bouleversé les entreprises américaines

Le hedge fund Starboard Value a aurait pris une participation dans News Corp. Désormais, Starboard pourrait pousser le propriétaire du Wall Street Journal à mettre fin à sa structure d’actions à double classe, l’une des deux moitiés du marché. Rupert Murdoch empire médiatique. La participation avec droit de vote de la famille Murdoch dans News Corp est d’environ 40 %, similaire à sa participation dans Fox Corp. La suppression de la structure actionnariale réduirait considérablement le pouvoir de vote de la famille, mais cela serait difficile à réaliser sans le consentement.

Starboard, qui poursuit des changements de stratégie dans les sociétés de son portefeuille, pourrait également recommander à News Corp de scinder ses sites Web immobiliers, notamment Realtor.com, géré par REA Group. L’action REA était en baisse de 1,87 % lundi 16 octobre. au moment de la rédaction de cet article, tandis que News Corp était en hausse de 3,2 %.

Starboard évalue l’ensemble du portefeuille de News Corp à 20 milliards de dollars, estimant qu’il se négocie à un prix inférieur à sa juste valeur marchande en raison de sa structure de conglomérat. News Corp est valorisé à 12,58 milliards de dollarsselon le NASDAQ.

Le fonds spéculatif a fait ses preuves en matière de transformation des entreprises américaines, en prenant des positions activistes dans des sociétés allant de Smithfield Foods à Macy’s. En 2018, Starboard a accumulé une participation de 5,8 % dans Symantec et a nommé cinq administrateurs au conseil d’administration de la société de cybersécurité, dont trois l’ont rejoint. En 2017, il a pris une participation de 10,7 % dans le fabricant israélien de semi-conducteurs Mellanox Technologies avant de tenter de supprimer l’intégralité du conseil d’administration l’année suivante.

Rétrospective : la confrontation de Starboard en 2016 avec Yahoo

Starboard a été impliqué dans une longue bataille avec Yahoo, sollicitant le soutien des actionnaires pour remplacer l’ensemble du conseil d’administration du fournisseur de services Web par neuf candidats de son choix. A partir de nos fichiers, voici un retour en arrière :

Le 24 mars 2016, Jeffrey Smith, PDG de Starboard, a écrit une lettre ouverte aux investisseurs de Yahoo pour leur dire qu’il menait une bataille par procuration parce que la direction et le conseil d’administration de l’entreprise «ont fait faillite à plusieurs reprises avec leurs actionnaires.»

Starboard a déjà réussi à faire pression sur Yahoo pour qu’il abandonner son projet de scission de sa participation dans Alibaba. Depuis, il pousse Yahoo à vendre son cœur de métier. Accusant Yahoo de s’engager avec nonchalance auprès des soumissionnaires potentiels, Starboard affirme qu’il « ne peut pas envisager un scénario dans lequel les actionnaires de Yahoo feraient confiance à l’équipe de direction et au conseil d’administration actuels ».

Avant l’assemblée annuelle des actionnaires de Yahoo, dont la date n’a pas encore été annoncée mais doit avoir lieu d’ici le 22 juillet (13 mois après sa dernière réunion), Starboard et Yahoo solliciteront tous deux les actionnaires pour qu’ils soutiennent leur camp.

Pour Yahoo, c’est du déjà vu. Un combat par procuration en 2012 a aidé le Third Point de Dan Loeb à le faire entrer lui et deux alliés au conseil d’administration, ce qui a ouvert la voie à Marissa Mayer devient PDG. Pour Starboard, cela aussi n’est qu’un autre jour ordinaire.

Issu de Ramius en 2011, le fonds spéculatif de 3 milliards de dollars est connu pour faire bouger les choses. Il est actuellement impliqué dans des batailles par procuration avec trois autres sociétés : Macy’s, Marvell Technology Group et Insperity.

Au cours de sa première année, la société a mené une bataille par procuration avec AOL. Bien qu’il n’ait réussi à remporter aucun des trois sièges au conseil d’administration qu’il souhaitait, il a remporté de nombreuses victoires en cours de route, notamment l’évincement de l’ensemble du conseil d’administration de la société mère d’Olive Garden, Darden Restaurants, en 2014.

Au cours de ses cinq années d’existence, Starboard a mené 46 campagnes et remporté 66 sièges, selon FactSet, qui suit les dossiers réglementaires 13D que les investisseurs activistes soumettent s’ils ont accumulé une participation d’au moins 5 %. Trente et une de ses campagnes concernaient l’ajout ou la suppression d’administrateurs au conseil d’administration.

Dans certaines de ses batailles, Starboard obtient presque tout ce qu’il demande : une représentation au conseil d’administration ou le respect de ses suggestions visant à « maximiser la valeur actionnariale ». Dans la grande majorité des cas, Starboard a remporté au moins quelques concessions, ce qui s’est déjà produit dans la bataille de Yahoo avec l’abandon de la filière Alibaba et l’exploration d’une vente.

Au total, Starboard s’est battu pour obtenir 105 sièges au conseil d’administration. Sur les 66 sièges remportés, tous ne sont pas le résultat de batailles par procuration. Certaines étaient des concessions visant à éviter une lutte par procuration. Dans certains cas, la direction de l’entreprise a simplement cédé à toutes les demandes de Starboard.

Voici cinq autres batailles remarquables que Starboard a menées et comment elles se sont déroulées :

AOL

Starboard est apparu sur le radar d’AOL en décembre 2011, lorsqu’il a demandé une réunion avec le conseil d’administration pour discuter de sa stratégie. Après qu’AOL ait répondu qu’il s’engageait à respecter son plan actuel, Starboard a acquis une participation de 5,1 % en février 2012, selon un dossier 13D. Deux mois plus tard, il a annoncé qu’il cherchait trois sièges au conseil d’administration, composé de huit personnes. Actionnaires a rejeté tous les nominés pour Starboards lors de la réunion annuelle d’AOL. Au lendemain de la réunion du 14 juin, Starboard a réduit sa participation à moins de 5 %.

Bureau en gros, Office Depot

En décembre 2014, Starboard a révélé qu’elle détenait une participation de 6,1 % dans Staples et a augmenté sa participation à 9,9 % dans Office Depot. Les acquisitions ont ouvert la voie à Starboard pour pousser les deux chaînes d’approvisionnement de bureau à fusionner. En février 2015, les sociétés ont accepté l’accord, qui fait actuellement l’objet d’un examen réglementaire. Trois mois plus tard, Staples nommait un Directeur agréé tribord à son conseil d’administration. À la fin de l’année, Starboard a réduit ses participation dans Office Depot à 5,5% et a vendu ses parts dans Staples.

Tessera Technologies

Starboard s’en est pris à Tessera Technologies, qui concède des licences de technologie et de propriété intellectuelle à des entreprises, en janvier 2012. Elle a initialement nommé trois administrateurs au conseil d’administration de six personnes, mais a retiré ses candidats après que la direction lui ait demandé du temps pour exécuter ses plans. À la fin de 2012, Starboard a annoncé qu’il nommerait sept membres. Lorsque deux administrateurs ont démissionné en février 2013, Starboard a déclaré que le conseil d’administration avait une gouvernance d’entreprise faible et qu’il chercherait à obtenir la majorité des sièges lors de l’assemblée annuelle.

Pendant ce temps, Starboard, qui a acquis une participation de 7,4 %, accusait le PDG Robert Young d’avoir un «relation inappropriée avec une employée» dans une lettre privée à Tessera et a exigé sa démission. Lorsque Tessera a déclaré que ses accusations n’étaient pas fondées, Starboard a envoyé une lettre ouverte aux actionnaires pour défendre ces allégations. Tessera a ensuite offert à Starboard deux sièges dans un conseil d’administration reconstitué et a annoncé que Young se retirerait. Le jour de l’assemblée annuelle en mai 2013, Tessera s’est entendue avec Starboard, lui donnant six candidats au nouveau conseil d’administration de 10 personnes. Tessera a également accepté de rembourser à Starboard jusqu’à 650 000 $ de dépenses. Deux ans plus tard, Starboard réduit sa participation à moins de 5 %.

Wausau Paper Corp.

Starboard a persuadé Wausau Paper Corp. de lui accorder cinq sièges de 2012 à 2014. Dans un premier temps, Starboard a demandé un examen stratégique de la vente de son activité papier-mouchoir et de l’ensemble de l’entreprise. Pour éviter une lutte par procuration, Wausau a accepté d’élargir son conseil d’administration de six à huit administrateurs, laissant Starboard nommer deux administrateurs non affiliés à la société. En 2013, Starboard a annoncé qu’elle nommerait trois candidats. Wausau a ensuite élargi le conseil d’administration à neuf administrateurs et a donné un siège à Starboard.

En janvier 2014, Starboard, qui détenait alors une participation de 15 %, a nommé trois candidats au conseil d’administration et a déclaré à Wausau qu’elle devait réduire les coûts, racheter des actions et remplacer la direction ou envisager une vente. En juillet, la société s’est installée et a donné un autre siège à Starboard. De plus, Wausau a accepté de rembourser à Starboard jusqu’à 350 000 $ de dépenses.

Restaurants Darden

Dans sa plus grande confrontation à ce jour, Starboard a complètement remplacé le 12 administrateurs au conseil d’administration de Darden Restaurants, un groupe de restaurants qui comprenait Olive Garden et Red Lobster. En 2013, Starboard a poussé Darden à créer une fiducie de placement immobilier pour ses biens immobiliers et à créer une autre entité pour ses marques. Il a également critiqué la société pour un projet de spin-off de Red Lobster, affirmant qu’elle sous-évaluait la marque. Red Lobster a été vendu à Golden Gate Capital pour 2,1 milliards de dollars en 2014.

Frustré que la société ait ignoré la demande de Starboard d’une assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter sur la séparation, Starboard a nommé 12 candidats au conseil d’administration. Une fois la vente finalisée, Darden a annoncé qu’il nommerait neuf administrateurs, concédant trois sièges à Starboard. Mais les actionnaires ont voté pour les 12 candidats de Starboard, et le PDG de Starboard, Jeffrey Smith, a été nommé président non exécutif indépendant. Lors de l’assemblée annuelle, Smith a déclaré : «J’adore les gressins illimités d’Olive Garden.»