Comment le Hamas a franchi le « mur de fer » d’Israël

Au moins 900 personnes ont été tuées en Israël et plus de 2 600 blessées. Plus de 100 personnes ont été capturées. Israël a bombardé Gaza avec des frappes aériennes, tuant au moins 680 personnes, selon les autorités palestiniennes.

Le projet était annoncé publiquement en 2016 après que le Hamas ait utilisé des tunnels souterrains pour attaquer les forces israéliennes lors de la guerre de 2014. Il a fallu plus de 140 000 tonnes de fer et d’acier, selon Reuters, et l’installation de centaines de caméras, radars et capteurs. L’accès près de la barrière, du côté de Gaza, était limité aux agriculteurs se déplaçant à pied. Du côté israélien, des tours d’observation et des dunes de sable ont été mises en place pour surveiller les menaces et ralentir les intrus.