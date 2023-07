Comment le groupe sanguin peut augmenter votre risque de COVID-19

Bien que pionnier du groupe post-hardcore Thrice pourriez-vous croire « nous saignons tous le même sang rouge », la vérité est un peu plus nuancée. Nos cellules sanguines sont principalement les mêmes, mais ils sont recouverts de protéines de surface qui donnent naissance aux différents types de sang : A, B, AB, O et les types positifs et négatifs associés au facteur Rhésus, ou Rh.

Ces minuscules différences jouent un rôle dans notre risque de certaines conditions de santé – y compris, par exemple, notre sensibilité aux maladies cardiaques ou aux infections – parce que les protéines ne sont pas seulement exprimées sur les cellules sanguines, mais dans différentes cellules du corps. Lorsque le virus SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19, est apparu pour la première fois en 2019, les médecins et les scientifiques ont commencé à remarquer une curieuse association entre le groupe sanguin et le risque d’infection.

De nombreuses études ont étudié le lien, remontant aux premiers jours de la pandémie. En mai 2020, des chercheurs chinois ont exploré la association entre les groupes sanguins et le risque de COVID-19 et ont constaté que les personnes du groupe sanguin A étaient plus infectées que les témoins sains, alors que le groupe sanguin O était plus faible. En octobre 2020, une étude publiée dans les avances de sanget un autre publié dans le New England Journal of Medicine trouvé des résultats similaires.

Bien que l’urgence de santé publique COVID-19 ait été déclarée terminée aux États-Unis le 11 mai, le virus circule toujours dans le monde entier. Selon l’Organisation mondiale de la santé, depuis le début de la pandémie, près de 7 millions des gens ont perdu la vie. Environ un patient sur trois est aux prises avec un long COVID, des effets persistants de la maladie qui peuvent entraîner une faiblesse musculaire ou des problèmes cognitifs.

Les études observationnelles de 2020 ont fourni des preuves que le groupe sanguin A était associé à l’infection au COVID-19 tandis que le groupe sanguin O était quelque peu protecteur. Cependant, une poignée d’études a suggéré que cela pourrait simplement être un résultat fallacieux basé sur les groupes de patients étudiés, et un mécanisme qui pourrait donner lieu à cette relation était insaisissable.

Une nouvelle étude publiée dans le journal Blood le 27 juindécrit un mécanisme potentiel, fournissant la preuve que le SRAS-CoV-2 se lie préférentiellement aux protéines de surface associées au groupe sanguin A. Il semble que ce groupe sanguin pourrait améliorer la capacité du virus à pénétrer dans une cellule.

Pour infecter une cellule, le SRAS-CoV-2 utilise sa protéine de pointe pour se lier à une protéine à la surface d’une cellule, connue sous le nom d’ACE2. Dans un scénario de verrouillage et de clé, le « domaine de liaison au récepteur » de la protéine de pointe, ou RBD, agit comme une clé, reconnaissant le verrou d’ACE2. Cela permet au virus de se faufiler à travers la membrane cellulaire et de commencer à se répliquer. Une variété de protéines différentes sont impliquées dans ce processus, et avant de déverrouiller l’entrée via le verrou principal d’ACE2, le virus peut essayer quelques trous de serrure différents. Il semble que la protéine associée au groupe sanguin A soit juste de la bonne taille pour attraper le virus.

« Cette interaction semble rendre les cellules du groupe sanguin A plus » collantes « pour la protéine de pointe et donc le virus SARS-CoV-2, ce qui améliore finalement sa capacité à engager l’ACE2 et à infecter les cellules », déclare Sean Stowell, professeur agrégé de pathologie. à la Harvard Medical School et auteur de la nouvelle étude.

Stowell et ses collègues ont pu éclairer ce mécanisme en modifiant génétiquement des cellules de hamster pour exprimer à la fois l’ACE2 et une variété d’antigènes de groupes sanguins différents, y compris le groupe A et le groupe O. « Nous avons conçu des cellules pour exprimer les mêmes niveaux d’ACE2 et ne diffèrent donc que par le statut de groupe sanguin A ou O », note Stowell. Les chercheurs ont ensuite ajouté une souche de SARS-CoV-2 – soit la souche originale de Wuhan, la variante delta ou la variante omicron – et ont évalué le niveau d’infection des cellules.

Ils ont constaté que, dans toutes les souches, les cellules contenant des protéines du groupe sanguin A présentaient des niveaux d’infection beaucoup plus élevés. De plus, la variante omicron a montré la sélectivité la plus élevée pour les individus du groupe sanguin A. Pour confirmer l’effet observé, les chercheurs ont également utilisé une autre protéine pour bloquer la liaison du groupe sanguin A par le virus. Lorsque le groupe sanguin A était bloqué, il n’y avait aucune différence d’infection entre les groupes sanguins du groupe A et du groupe O.

« Cette interaction directe avec le groupe sanguin A peut expliquer les données épidémiologiques tout au long de la pandémie démontrant que les individus du groupe sanguin A sont plus susceptibles d’être infectés par le SRAS-CoV-2 que les individus du groupe sanguin O », déclare Stowell.

Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes de groupe sanguin A ?

Trois ans après le début de la pandémie, nous apprenons encore exactement comment le SRAS-CoV-2 est devenu un adversaire microscopique si dévastateur. Nos groupes sanguins nous rendent légèrement différents (désolé encore, trois fois), mais ils ne sont pas le seul facteur de risque.

Si vous faites partie des 30 % de personnes de groupe sanguin A, les résultats peuvent sembler un peu inquiétants. « En moyenne, toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes du groupe sanguin A peuvent être 20% plus susceptibles d’être infectées que les personnes du groupe sanguin O », explique Stowell. Cependant, dit-il, il n’est pas possible d’évaluer actuellement le risque d’infection, car le risque de COVID-19 est lié à un certain nombre de variables, notamment l’âge, le poids, les niveaux d’ACE2, le mode de vie et d’autres conditions médicales sous-jacentes.

D’un autre côté, cela peut sembler être une bonne nouvelle pour les personnes de groupe sanguin O, mais il est important de noter que ce groupe sanguin ne vous immunise pas contre le SRAS-CoV-2. Vous pouvez toujours être infecté.

Être infecté est également lié à la réalité physique d’être proche d’une personne infectée pendant de longues périodes. Étant donné que le SRAS-CoV-2 se déplace par voie aérienne, être dans des espaces bien ventilés ou à l’extérieur et porter un masque réduit le risque d’infection. Se vacciner contre le virus est également le meilleur moyen de réduire le risque d’infection et, surtout, de complications graves de la maladie, comme l’hospitalisation et la mort. Ces précautions doivent être prises quel que soit votre groupe sanguin.