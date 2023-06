Comment le groupe russe Wagner profite du conflit et du chaos en Afrique

Il y a de l’argent à gagner dans le chaos et l’entrepreneur militaire privé russe connu sous le nom de Groupe Wagner sait comment en tirer parti.

PMC Wagner (Private Military Company), comme on l’appelle officiellement, est à la fois une force mercenaire et une entreprise multinationale.

Il a suscité une grande attention internationale pour son rôle dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie et pour les liens de son fondateur Yevgeny Prigozhin avec le Kremlin et le président Vladimir Poutine.

Mais il construit ses affaires – et son influence – en Afrique depuis plusieurs années, où il a troqué ses forces de sécurité, sa formation militaire et ses services de propagande contre l’accès à de précieuses ressources économiques, selon le Conseil des relations étrangères groupe de réflexion.

L’Union européenne et les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à Wagner spécifiquement liées à ses activités en Afrique. Le gouvernement canadien n’a pas emboîté le pas, même s’il a sanctionné diverses personnes et entités associées à Wagner – y compris Prigozhin – liées à l’invasion russe de l’Ukraine.

Wagner n’est peut-être pas la seule entreprise militaire privée sous contrat avec des gouvernements en Afrique – des PMC de Chine, d’Afrique du Sud et des États-Unis sont connues pour opérer sur tout le continent – mais elle opère différemment et plus secrètement, a déclaré Sergey Sukhankin, chercheur principal au Fondation Jamestown un groupe de réflexion basé à Washington, DC.

« La Russie utilise des criminels, des mercenaires [and] criminels de guerre dans des pays souverains en Afrique, en Ukraine et dans d’autres pays », a-t-il déclaré à CBC News depuis Edmonton.

Un tremplin au Soudan

Sukhankin a déclaré que Wagner est apparu pour la première fois en Ukraine en 2014, lorsque les hostilités ont éclaté dans la région orientale du Donbass. Il a ensuite été impliqué dans des opérations dans la guerre civile syrienne, soutenant le régime de Bachar al-Assad dans des batailles contre des groupes d’opposition armés et le soi-disant État islamique.

Il a trouvé son pied en Afrique au Soudan en 2017, où des analystes ont déclaré qu’il avait commencé à créer une entreprise en exploitant l’instabilité politique.

En échange de concessions d’extraction d’or, Wagner aurait offert à l’ancien président Omar el-Béchir une formation en matière de sécurité, de surveillance et de logistique pour les forces soudanaises « afin de réprimer les troubles intérieurs » à un moment où le dictateur de longue date faisait face à des protestations et perdait le soutien. de certains de ses bailleurs de fonds régionaux, a expliqué Khalid Mustafa Medani, professeur agrégé de sciences politiques et d’études islamiques à l’Université McGill.

Wagner entretient des relations avec les Forces armées soudanaises, qui contrôlent le pays depuis qu’un soulèvement populaire a renversé Bashir en 2019, et les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF). Ces deux groupes sont maintenant dans une lutte de pouvoir et se combattent depuis avril.

On ne sait pas quel soutien, le cas échéant, Wagner peut apporter à l’une ou l’autre des parties; Prigozhin refusé toute implication dans le conflit interne au Soudan le mois dernier.

Bien que Wagner ait travaillé en étroite collaboration avec la RSF pour protéger ses opérations de contrebande d’or, Medani a déclaré qu’il n’avait pas nécessairement pris parti dans le conflit.

« [Its] L’objectif principal est de sécuriser leurs intérêts financiers et militaires et ils ne savent pas à 100% qui va gagner », a-t-il déclaré. « Ils couvrent leurs paris. »

Aller chercher l’or

Wagner a créé d’autres opportunités à partir des troubles à travers l’Afrique, notamment dans les anciennes colonies françaises telles que la République centrafricaine (RCA), le Mali et le Burkina Faso, qui ont enduré la guerre civile, des insurrections ou des coups d’État ces dernières années, le Conseil de Relations étrangères rapportées.

Les mercenaires de Wagner sont présents en RCA déchirée par la guerre civile depuis 2018 en tant que instructeurs militaires . Ils protègent désormais le président et patrouillent dans les rues de la capitale Bangui, tout en surveillant et en profitant de l’exploitation des ressources d’or, de diamants et d’exploitation forestière du pays appauvri.

Un drapeau russe avec une crête est suspendu à un monument aux instructeurs militaires russes, déployés par le groupe Wagner, à Bangui, en République centrafricaine, le 22 mars. (Barbara Debout/AFP/Getty Images)

Lors d’un témoignage devant le Congrès en janvier, le sous-secrétaire américain aux affaires politiques a affirmé que Wagner mines d’or contrôlées au Malioù ses mercenaires ont aurait est actif depuis 2021. Le Mali, l’un des plus grands producteurs d’or d’Afrique, est dirigé par une junte militaire à la suite de coups d’État successifs en 2020 et 2021.

Des organisations de défense des droits de l’homme ont accusé les forces de Wagner d’avoir commis des exactions, notamment des actes de torture et des meurtres, dans les deux VOITURE et Mali . UN Rapport de l’ONU a lié Wagner et les forces maliennes à un massacre en mars 2022 de plus de 500 personnes, en grande partie des civils, pendant cinq jours dans le village de Moura, au centre du Mali. Des dizaines de femmes et de filles ont été violées lors de l’attaque, a rapporté l’ONU.

Selon le Presse associée les autorités du Burkina Faso ont demandé la remise de près de 30 millions de dollars américains d’or de ses mines pour « nécessité publique », faisant craindre qu’il ne soit utilisé pour embaucher Wagner, à la suite de la expulsion des militaires français plus tôt cette année, des mois après qu’un coup d’État a remplacé un chef militaire par un autre.

De jeunes hommes à Ouagadougou, au Burkina Faso, brandissent un drapeau russe tout en scandant des slogans contre le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, l’ancien putschiste devenu président qui a été évincé de ses fonctions en octobre 2022. (Sophie Garcia/Associated Press)

Le gouvernement du Burkina Faso a nié cela, mais a déclaré qu’il avait demandé à la Russie d’envoyer des entraîneurs militaires dans le pays.

Autour du même moment, une vidéo de propagande est apparu en ligne avec des combattants vêtus d’uniformes Wagner combattant aux côtés de soldats maliens et burkinabés contre des squelettes portant des casques militaires français, avant de laisser entendre que la Côte d’Ivoire serait un front ultérieur.

Sanctions, la désignation peut être inefficace

Malgré l’attention, Sukhankin remet en question les capacités des mercenaires wagnériens à combattre les factions armées locales, soulignant une intervention bâclée contre une insurrection islamiste dans le nord du pays. Mozambique .

« Le groupe Wagner, à bien des égards, agit comme les conseillers militaires soviétiques pendant la guerre froide », a-t-il déclaré. L’armée soviétique, continua-t-il, n’était pas celle qui réussissait le mieux à « organiser des mouvements de contre-guérilla ».

Sukhankin a déclaré qu’il y avait des limites à la portée de Wagner sur le continent ; il n’a pas trouvé de place dans des pays relativement riches, stables et dotés de gouvernements réputés. Au contraire, il a dit que cela faisait des percées dans des pays qui pourraient être considérés comme des « États parias ».

Il y a une pression croissante sur les gouvernements occidentaux pour imposer des sanctions plus sévères à Wagner et le désigner comme une organisation terroriste. députés canadiens qui voté à l’unanimité en janvier demander au gouvernement fédéral de faire exactement cela.

Mais Medani ne pense pas vraiment que des sanctions ou des désignations de terrorisme entraveront Wagner, affirmant qu’une grande partie de la richesse et des actifs de l’entreprise sont passés en contrebande via des pays tiers.

Sukhankin a accepté. Mais il pense qu’une désignation terroriste pourrait avoir un certain poids, du moins lorsqu’il s’agit de gouvernements stables en Afrique – ou ailleurs – parce qu’ils « ne s’engageront dans aucune activité avec [a] organisation terroriste. »