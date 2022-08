Comment le groupe de métal hardcore Jinjer galvanise le soutien à l’Ukraine : “S’il vous plaît, ne nous tournez pas le dos” | Actualités Ents & Arts

Le 24 février 2022 à 5 heures du matin, Eugène Abdukhanov était dans sa voiture lorsque les premières bombes ont frappé l’Ukraine.

Près de six mois plus tard, les choses qu’il a vues alors qu’il conduisait pour sa vie sont des sites qu’il n’oubliera jamais.

“Tout d’un coup, ces explosions ont commencé à se produire juste autour de moi”, a-t-il déclaré à Sky News. “Tout a commencé à exploser autour de moi, j’ai eu de la chance juste de m’en sortir. Juste une pure fortune. Je ne sais pas comment, mais j’ai réussi à chasser.”

Abdukhanov est le bassiste du groupe de métal Jinjer. Pendant le premier mois environ après que les bombes ont frappé, il dit qu’il ne pouvait même pas envisager de prendre sa guitare. Mais le groupe, qui a une énorme base de fans, a reçu l’autorisation du ministère de la culture du pays de se produire en tant qu’ambassadeurs, de continuer à sensibiliser et à aider à collecter des fonds pour le peuple ukrainien.

Grâce à une collecte de fonds comprenant la vente de marchandises arborant le slogan “We Want Our Home Back”, en jaune et bleu ukrainien, ils ont collecté plus de 130 000 $ (107 500 £).

Parce que, suite à la vague initiale d’aide alors que le monde réagissait avec horreur à ce qui s’y passait, inévitablement alors que la guerre se poursuit, la plupart des gens ne peuvent pas maintenir les niveaux élevés de soutien initiaux.

Abdukhanov dit qu’il comprend cela.

“Il faut rester réaliste”, dit-il. “Vous ne pouvez pas garder le même niveau de soutien tout le temps. Les gens du monde entier, peu importe leur soutien au début … ils ne peuvent tout simplement pas maintenir. Je ne les blâme pas pour cela.

“J’apprécie chaque personne qui a fait un don, contribué au soutien de l’Ukraine, contribué à notre lutte contre la Russie. Et c’est déjà assez. La seule chose que je demande aux gens du monde entier, c’est de ne pas nous tourner le dos.

“Chacun a sa propre famille, tout le monde a des enfants à élever. Je ne demande pas aux gens d’être trop héroïques, mais s’il vous plaît, ne nous tournez pas le dos. N’oubliez pas que des gens meurent.

“Gardez à l’esprit que non loin de vous, sur le même continent européen, il y a une guerre, une vraie guerre – pas seulement un conflit, mais une guerre qui fait rage.”



Photo : Alina Chernohor



Après avoir joué des spectacles en soutien à Slipknot, le groupe a prévu des festivals, dont Bloodstock au Royaume-Uni.

Si vous n’avez pas entendu Jinjer, le son de la voix de la chanteuse Tatiana Shmayluk est quelque chose que vous n’êtes pas près d’oublier ; elle a la capacité de passer d’un grognement pur et mélodique à un grognement guttural.

“Nous ne sommes pas ce groupe qui va trouver une zone de confort musicalement et y rester”, déclare Abdukhanov. “Ce n’est pas à propos de nous. Nous essaierons toujours de trouver quelque chose de nouveau et une nouvelle direction et de le suivre.”



Photo : Anna Kapranova



Dans leurs derniers spectacles, la tristesse et la colère des événements récents en Ukraine sont ressorties de leurs performances.

“Nous avons réussi à accumuler tellement d’émotions négatives, nous les exprimons simplement à notre manière sur scène, et c’est juste une double intensité. C’est ce à quoi les gens peuvent s’attendre.”

Alors qu’ils voyageaient à travers l’Europe, Jinjer a partagé son parcours et ses efforts de collecte de fonds en vendant des marchandises sur les réseaux sociaux.

En avril, ils ont partagé une vidéo d’une jeune femme appelée Olga, dont la mère Natalia a été gravement blessée en le bombardement du théâtre de Marioupol. Des milliers d’euros de dons ont été envoyés pour l’aider à traverser la chirurgie et la convalescence. Leurs efforts de collecte de fonds ont également aidé une maison de retraite et une école de musique pour enfants, entre autres.



Le théâtre de Marioupol a été détruit en avril. Photo : Reuters/Pavel Klimov



“C’est le moins que nous puissions faire maintenant”, déclare Abdukhanov. “Vous savez, étant parfois vraiment fatigué de tout le chagrin et de toute la douleur qui arrive à mon peuple et à mon pays, j’essaie toujours de tenir le coup et de continuer à porter le drapeau, disons, même si parfois je me sens vraiment dépassé avec toutes les mauvaises nouvelles venant de chez moi.”

Alors que la famille d’Abdukhanov n’est plus en Ukraine, il a des amis qui sont restés. Il y a quelques jours à peine, il a appris la terrible nouvelle qu’un ami était décédé.



Photo : Anna Kapranova



“Il combattait dans l’armée juste au front, et il est mort en héros. Quand de telles choses arrivent et qu’elles continuent, c’est très difficile à supporter. C’est très difficile, tout d’abord, d’accepter cela. Vous refusez de réaliser cela, vous ne pouvez pas croire que cela se produit réellement.

“Ensuite, avec l’acceptation vient la douleur et le chagrin. Il est donc extrêmement difficile d’être loin mais en même temps, je ne peux pas mentir, je suis heureux d’être hors d’Ukraine et de faire mon travail… Je suis heureux que moi et ma famille n’est pas menacée, que des missiles et des bombes ne nous tombent pas sur la tête.

“Mais en même temps, c’est vraiment difficile d’être loin de ça, parce que beaucoup de gens proches de moi sont toujours là. Peu importe qu’ils combattent au front ou qu’ils vivent simplement en tant que civils à Kyiv. . Ils sont toujours sous grande menace et ça me déchire.”

Jinjer se produit au festival Bloodstock aux côtés d’artistes tels que Behemoth, Lamb Of God, Mercyful Fate et bien d’autres. Le festival a lieu à Catton Park, Derbyshire, du 11 au 14 août