Les utilisateurs de Twitter ont pleuré l’annulation de Noël hier soir après que Boris Johnson ait plongé Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre dans un nouveau verrouillage strict de niveau 4.

L’annonce de nouvelles mesures difficiles de niveau 4 sème le chaos festif pour beaucoup, car les plans ont été annulés avec cinq jours à perdre tandis que d’autres ont tenté de fuir la capitale avant minuit.

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des mèmes comparant le Premier ministre au Grinch alors que l’esprit collectif de Noël plongeait.

Certains ont plaisanté en disant que leur calendrier de l’Avent se moquait désormais d’eux avec un compte à rebours jusqu’au jour de Noël, tandis que d’autres ont spéculé sur la façon dont la reine commencerait son discours cette année.

Cependant, le blâme était principalement dirigé contre Boris Johnson, car les utilisateurs de Twitter ont critiqué le changement de 11 heures du Premier ministre concernant les restrictions des bulles de Noël.

Il a fait face à la fureur la nuit dernière en annulant de manière dramatique Noël pour 16,4 millions de personnes vivant à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre.

L’utilisateur de Twitter, Mark Stanford, a partagé une image photographiée du célèbre film de Noël, en écrivant: « Comment le Grinch a volé Noël avec Boris Johnson comme le Grinch ».

Un autre a publié une comparaison d’images côte à côte du Grinch et de Boris Johnson, en disant: « Me ressemble # tier4 ».

Le reste de l’Angleterre n’échappera pas indemne, avec jusqu’à trois ménages désormais autorisés à se mélanger uniquement le jour de Noël plutôt qu’entre le 23 et le 27 décembre.

En vertu des restrictions de niveau 4, les familles sont informées de ne pas se mélanger avec quiconque en dehors de leur propre ménage à Noël, bien que des bulles de soutien resteront en place pour les personnes particulièrement exposées à la solitude ou à l’isolement.

Hier, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures draconiennes surprises sur Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre dans une tentative désespérée de lutter contre une augmentation des cas causés par une souche « mutante » de coronavirus.

En vertu des restrictions de niveau 4, un ordre de « rester à la maison » restera en place pour le jour de Noël, car les familles se verront dire de ne pas se mélanger avec qui que ce soit en dehors de leur propre ménage à Noël, bien que des bulles de soutien resteront en place pour les personnes particulièrement exposées à la solitude ou à l’isolement .

Le changement radical des règles de Noël a été annoncé lors d’une conférence de presse hier après-midi, même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer les « bulles » festives de cinq jours.

Un autre a publié une image d’un homme lançant un arbre de Noël par la fenêtre alors que Londres entre au niveau 4

Les utilisateurs de Twitter ont plaisanté sur l’exode massif de personnes quittant Londres avant le verrouillage, l’un d’eux partageant un mème de sbires bondés à King’s Cross

Un autre a posté une image d'un homme jetant un arbre de Noël par la fenêtre, et d'autres ont plaisanté sur l'exode massif de personnes quittant Londres avant le verrouillage, avec des personnes partageant des mèmes de sbires bondés à King's Cross.

Ce matin, Matt Hancock a qualifié d’irresponsables les milliers de Londoniens désespérés qui ont fui la ville hier soir.

Le secrétaire à la Santé a soupiré et secoué la tête alors que l’émission Sophy Ridge on dimanche de Sky News lui montrait des images de médias sociaux de grandes foules faisant la queue sur une plate-forme bondée de la gare de St Pancras.

Il a qualifié Covid-19 de « maladie mortelle », soulignant le nombre croissant d’hospitalisations dans le Sussex et le Kent et les décès liés aux coronavirus. Hier, le Royaume-Uni a enregistré 534 décès et 27 052 ​​nouveaux cas.

« C’était clairement un comportement totalement irresponsable, et le médecin-chef [Chris Whitty] était absolument clair que les gens devraient déballer leurs sacs s’ils les ont emballés », a déclaré M. Hancock.