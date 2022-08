Comment le gouvernement italien Draghi s’est effondré

Le gouvernement de Mario Draghi a pris fin plus tôt que prévu par de nombreux analystes. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Mario Draghi est surtout connu pour avoir sauvé l’euro. Mais un sauvetage convoité de l’économie italienne s’est terminé prématurément lorsque la politique intérieure est apparue au premier plan le mois dernier, rendant de plus en plus difficile pour lui de gouverner. En l’espace d’une semaine environ, l’Italie est passée d’un gouvernement stable à la préparation d’élections anticipées en septembre – ce qui pourrait voir le l’extrême droite à la tête de la prochaine coalition à Rome. Cette perspective amène les investisseurs à remettre en question l’avenir économique de l’Italie et son rôle plus large dans la politique européenne. Draghi “était certainement un peu fatigué de la politique au sein du gouvernement”, a déclaré à CNBC un responsable travaillant pour le gouvernement italien, qui a préféré rester anonyme en raison de l’instabilité politique dans le pays et de la nature sensible des commentaires. Autrefois directeur général de Goldman Sachs International, Draghi est devenu Premier ministre italien en février 2021 pour diriger un gouvernement technocratique, soutenu par quatre principaux partis de tous les horizons politiques. Son arrivée à Rome a été bien accueillie par les investisseurs et les responsables européens, qui cherchaient désespérément à voir une paire de mains sûre à la tête de la troisième économie de la zone euro. L’ancien chef de la Banque centrale européenne a livré sur plusieurs fronts, notamment en élaborant un plan de réforme pour obtenir plus de 190 milliards d’euros (194,52 milliards de dollars) de l’UE. Les décaissements sont cependant liés à l’achèvement de ces réformes, de sorte que les investisseurs craignent que la prochaine coalition ne donne pas suite aux plans de Draghi et ne reçoive donc pas tout l’argent de Bruxelles. Le Premier ministre a également relancé les efforts de vaccination contre le Covid-19 et contribué à un rebond économique. Mais tout au long de son mandat, Draghi a dû lutter avec un grand nombre de sensibilités politiques.

Qu’est-il arrivé?

L’effondrement de son gouvernement est survenu à cause de ces fragilités au cœur du gouvernement. Cela a commencé avec le Mouvement cinq étoiles (M5S), un parti de gauche et populiste, boycottant un vote sur un paquet visant à aider les Italiens à faire face à la flambée du coût de la vie. Le paquet comprenait un incinérateur de déchets controversé pour Rome, contre lequel le M5S s’est farouchement rallié.

La même source anonyme de CNBC a déclaré que M5S avait “un grand succès à Rome, pas tellement dans le reste du pays, mais cette loi était un problème pour cet électorat”. En ne votant pas pour le large paquet et en le bloquant, le parti était essentiellement contre le gouvernement dont il faisait partie, a déclaré le responsable. Draghi a offert sa démission après l’impasse du vote. Un deuxième responsable italien, qui a préféré rester anonyme en raison de la nature sensible de la situation, a déclaré que le départ du M5S était “une décision importante”. Draghi avait “confiance qu’il s’agissait d’un gouvernement d’union nationale”, a déclaré le responsable. Mais le M5S s’étant abstenu lors du vote sur le projet de loi du gouvernement, “Draghi s’est senti [it] devenait de plus en plus difficile de mettre en œuvre son programme”, a ajouté le responsable. En fin de soirée mercredi 15 juillet, le président italien Sergio Mattarella avait rejeté la démission initiale de Draghi et lui avait dit de construire un nouveau consensus parlementaire. Dans les jours suivants, des centaines de maires avaient signé une lettre lui demandant de rester. Dirigeants syndicaux et industriels s’unissent également pour demander à Draghi de rester au pouvoir. Et il y avait une pétition en ligne signée par des milliers de citoyens qui voulaient qu’il reste.

S’ils ont dit oui, [Draghi] avait tout le pouvoir qu’il voulait.

La semaine suivante, Draghi est retourné au Parlement italien et a demandé aux législateurs un nouveau mandat. « Les partis et vous parlementaires êtes-vous prêts à reconstruire ce pacte ? a-t-il déclaré au Sénat le 20 juillet. “L’Italie a besoin d’un gouvernement capable d’agir rapidement et efficacement”, a-t-il déclaré aux législateurs. La première source de CNBC s’est dite surprise que Draghi ait demandé un nouveau mandat pour essayer de reconstruire l’unité. “Pour être honnête, son discours était vraiment dur contre le M5S et la Lega [party] … son but était de le dire clairement : si nous faisons un autre gouvernement, nous devons continuer sans problème”, a déclaré la source. “S’ils ont dit oui, [Draghi] avait tout le pouvoir qu’il voulait; s’ils disaient non, il pourrait démissionner sans être blâmé pour avoir quitté le pays”, a déclaré le responsable. La deuxième source de CNBC a souligné que Draghi était “très inquiet” de pouvoir adopter de nouvelles lois au Parlement. Draghi devait terminer son mandat avant l’été prochain avec des élections législatives prévues en juin 2023.

Et après?

Mais l’Italie se prépare maintenant à un nouveau vote le 25 septembre avec beaucoup d’enjeux. “Si une coalition de droite devait gagner les élections législatives italiennes du 25 septembre, puis abandonner les réformes économiques, cela pourrait compromettre non seulement l’accès de l’Italie au soutien budgétaire de l’UE et au nouvel outil anti-fragmentation de la BCE, mais plus généralement la future intégration européenne. et l’émission conjointe de dettes”, a déclaré George Buckley, économiste chez Nomura, dans une note de recherche la semaine dernière. Les prochaines élections seront importantes non seulement pour voir où vont les finances et la stratégie budgétaire de l’Italie, mais aussi si l’Europe continuera à lever de nouveaux fonds ensemble. Le rLe plan de relance a vu le jour en raison de l’impact que les confinements liés au coronavirus ont eu sur les économies européennes. C’était si important que les 27 membres de l’UE ont décidé de lever des fonds conjointement par l’intermédiaire de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, pour la première fois. L’Italie, parce qu’elle a le plus souffert de la pandémie, reçoit la plus grande partie de l’argent emprunté.