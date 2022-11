Comment le gouvernement américain tente de contrôler la perception publique de son aide à l’Ukraine

Un récent exposé médiatique sur les efforts américains pour armer l’Ukraine semble avoir été organisé par l’administration Biden pour façonner la perception du public

NBC News a rapporté que, selon quatre personnes proches de l’incident, un appel téléphonique entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky, est devenu irritable après que le dirigeant ukrainien ait pressé Biden d’obtenir plus d’aide.

Le 15 juin, Biden a appelé Zelensky pour l’informer de la récente libération d’environ 1 milliard de dollars d’aide (cela comprenait le retrait d’armes et d’équipements des stocks du département américain de la Défense évalués à 350 millions de dollars et 650 millions de dollars d’aide supplémentaire dans le cadre de l’Ukraine du ministère). Initiative d’aide à la sécurité). Ce type de communication de personne à personne était devenu monnaie courante depuis la décision de la Russie d’envoyer des troupes en Ukraine en février 2022, Biden informant Zelensky de chaque allocation d’assistance majeure dans un programme qui avait, au 15 juin, vu l’envoi de quelque 5,6 dollars. milliards d’aide militaire américaine.

Cette fois, cependant, plutôt que de remercier le président américain, comme cela avait été la pratique précédente, Zelensky a demandé plus d’aide, citant des demandes spécifiques d’équipement qui n’avaient pas été incluses dans l’allocation d’aide de juin. À ce stade, selon les sources de NBC, Biden a perdu son sang-froid. “Le peuple américain était assez généreux, et son administration et l’armée américaine travaillaient dur pour aider l’Ukraine, a-t-il dit en élevant la voix, et Zelensky pourrait montrer un peu plus de gratitude. l’histoire de NBC rapporte.

Selon NBC, la source de la colère de Biden allait au-delà du manque de gratitude manifesté par Zelensky (NBC rapporte que les deux dirigeants se sont depuis réchauffés), mais plutôt la prise de conscience croissante de la part de la Maison Blanche de Biden que le soutien à la chèque en blanc en cours d’écriture pour l’effort de guerre de l’Ukraine est en déclin parmi les membres du Congrès des deux côtés de l’allée. Alors que les républicains devraient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et être en mesure de faire de même au Sénat lors des prochaines élections de mi-mandat, l’administration Biden semble prête à essayer d’obtenir une aide supplémentaire de 40 à 60 milliards de dollars pendant le canard boiteux session entre l’élection et l’expiration du mandat actuel du Congrès en janvier prochain. On s’attend à ce que ce nouveau programme d’aide soit contesté par les républicains, qui chercheront à faire reporter son examen jusqu’à ce que le nouveau Congrès contrôlé par les républicains prête serment.

Peu de temps avant que NBC News ne dévoile l’histoire de l’appel téléphonique controversé de Biden-Zelensky, The New Yorker a publié une critique élogieuse de l’état de la coopération militaire américano-ukrainienne. Intitulée “Inside the US Effort to Arm Ukraine”, l’article, rédigé par Joshua Yaffa, un contributeur du magazine, offre un regard large et pourtant intime sur l’interaction complexe entre les États-Unis et l’Ukraine concernant non seulement la fourniture d’équipements militaires, mais aussi la coopération active entre les militaires américains et ukrainiens et les responsables du renseignement concernant la conduite réelle du conflit, y compris la fourniture de données de ciblage à l’appui des systèmes d’artillerie fournis par les États-Unis tels que l’obusier M777 et le système de lancement de roquettes multiples HIMARS.

Ses deux principaux messages peuvent être résumés comme suit : premièrement, les armes américaines aident l’Ukraine à tenir tête à la Russie et montrent au monde que Poutine peut être vaincu, et deuxièmement, les États-Unis prennent toutes les précautions nécessaires pour ne franchir aucune ligne qui aggraverait le conflit. une confrontation directe avec Moscou.

Yaffa est un écrivain accompli sur les affaires russes. Son livre le plus récent, “Between Two Fires : Truth, Ambition, and Compromise in Putin’s Russia”, a remporté plusieurs prix et il a publié de nombreux articles dans The New Yorker sur le conflit russo-ukrainien. Mais même ce vaste dossier journalistique ne prépare pas à l’étendue et à l’ampleur des sources sur lesquelles Yaffa a pu puiser pour écrire son article le plus récent. C’est un « who’s who » de l’administration américaine et ukrainienne, à la fois nommé et anonyme, qui sont tous bien placés pour fournir à Yaffa le type d’informations privilégiées qui rendent son article si attrayant, à la fois d’un point de vue informatif et de lisibilité.

Du côté ukrainien, Yaffa a interviewé Aleksey Reznikov, ministre ukrainien de la Défense ; Mikhail Podoliak, l’un des principaux conseillers de Zelensky ; Aleksey Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense ; et “un haut responsable militaire ukrainien» proche du commandant en chef de l’armée, Valery Zaluzhny. Les responsables ukrainiens interagissent habituellement avec les journalistes occidentaux dans le cadre de leurs efforts pour façonner le récit du conflit en cours avec la Russie. La surprise n’est pas que Yaffa ait pu interviewer ces individus, mais plutôt sur quoi ils étaient prêts à s’ouvrir – les détails jusqu’ici obscurs de la coopération sensible entre les États-Unis et l’Ukraine dans la conduite réelle du conflit.

Les États-Unis contrôlent beaucoup la diffusion d’informations sur la coopération classifiée avec d’autres pays. Cette réticence à être transparent s’étend non seulement aux responsables américains impliqués, mais aussi aux ressortissants étrangers participant au travail secret. En bref, il est impossible que les trois Ukrainiens aient accepté de s’asseoir et de parler à Yaffa de ces questions à moins que leur participation n’ait été préalablement autorisée par l’administration Biden.

La mesure dans laquelle l’administration Biden était derrière la décision de coopérer avec Yaffa sur cette histoire devient claire après un examen plus approfondi des sources anonymes utilisées pour l’article. « Un responsable de l’administration Biden impliqué dans la politique ukrainienne » ; « un haut fonctionnaire du ministère de la Défense » ; “une personne familière avec les discussions de Biden à la Maison Blanche sur l’Ukraine” ; “un fonctionnaire de l’administration” ; « un haut fonctionnaire américain » ; “un responsable militaire américain” proche du président des chefs d’état-major interarmées, le général Milley ; “un haut responsable de l’administration Biden” ; et “un haut responsable du renseignement américain.”

De nombreuses autres sources, nommées et non nommées, ont également été interrogées par Yaffa.

Toute personne ayant une expérience des activités sensibles de sécurité nationale sait qu’il existe deux vérités absolues en ce qui concerne ces activités – elles sont hautement classifiées et compartimentées, et toute divulgation non autorisée d’informations relatives à ces activités est une violation grave de la loi, passible de poursuites et d’emprisonnement pour quiconque est surpris en train de divulguer de telles informations à la presse.

En conséquence, soit chaque source citée par Yaffa avait été simultanément submergée par un désir à la Lemming de sauter d’une falaise figurative, risquant de perdre leur carrière et d’aller en prison afin d’aider le jeune écrivain contributeur new-yorkais à remporter le scoop de sa vie , ou l’article de Yaffa faisait partie intégrante d’une opération d’information de l’administration Biden conçue pour injecter un récit positif sur les relations militaires américano-ukrainiennes dans le débat général sur l’Ukraine dans un effort concerté pour façonner la perception du public à l’approche du milieu de l’année. élections à terme.

Mon argent est sur ce dernier.

Un bon journalisme est une affaire de reportage « ascendant », où un journaliste conçoit une histoire et la dirige ensuite sur le terrain en recherchant des interviews avec des sources pertinentes. La sténographie consiste à vous faire alimenter par des sources une cuillère à histoire dans le but de servir un programme qui n’a rien à voir avec la recherche de la vérité factuelle, mais plutôt à façonner l’opinion publique sur une question importante.

“Inside the US Effort to Arm Ukraine” de Yaffa est une sténographie astucieuse dictée par le gouvernement déguisée en journalisme et devrait être traitée comme telle par tous ceux qui la lisent.