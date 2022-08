Comment le gouvernement américain peut contrôler la dette des ménages

Le 24 août, le président Biden a annoncé l’annulation de 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour la plupart des emprunteurs gagnant moins de 125 000 $ par an.

Mais les prêts étudiants représentent moins de 10% de la dette des ménages américains, qui a atteint 16,15 billions de dollars au cours du deuxième trimestre 2022.

“Nous ne devrions pas paniquer à propos du niveau d’endettement des ménages en ce moment, mais nous devrions nous en inquiéter”, a déclaré Katherine Lucas McKay, directrice associée du programme de sécurité financière de l’Aspen Institute. “Je pense qu’il est particulièrement important pour les dirigeants politiques et les dirigeants du monde financier de prêter attention à qui et où nous commençons à voir de plus grands défis.”

La politique joue un rôle essentiel dans la maîtrise de l’endettement des ménages. Les experts disent que les procédures obsolètes telles que la saisie-arrêt des salaires, dans lesquelles les revenus d’un individu sont retenus pour le paiement d’une dette, ont un besoin urgent d’une mise à jour de la politique. Une enquête a révélé qu’environ sept% des travailleurs américains ont vu leur salaire saisi, selon la dernière étude de 2016.

“Pour les personnes qui ont un endettement plus élevé, leur salaire est en fait saisi ou saisi à des taux très élevés”, selon Lucia Mattox, responsable principale des politiques au Center for Responsible Lending. “Actuellement, au niveau fédéral, seulement 217,50 $ sont protégés sur le salaire hebdomadaire de quelqu’un et cette facture n’a pas été mise à jour depuis la fin des années 60.”

Le gouvernement peut également jouer un rôle potentiel dans la réduction de certains types d’emprunts, tels que la dette médicale qui est actuellement détenue par environ 23 millions d’Américains.

“Il y a eu un retard dans l’expansion de Medicaid dans les États du sud-est, nous savons donc que la dette médicale va augmenter”, a déclaré Mattox. “Mais s’il existe un moyen d’étendre Medicaid afin que les gens soient mieux pris en charge en termes de dépenses médicales, ce sera un moyen d’alléger ce fardeau.”

