Comment le gouvernement a lutté contre la campagne pilote afghane de The Independent

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

À partir du moment où nous avons rendu compte du sort de l’aviateur afghan, qui a combattu aux côtés de nos troupes et s’est rendu au Royaume-Uni avant d’être menacé d’expulsion vers le Rwanda, la vague de soutien a été immédiate.

Les hauts gradés militaires, les parlementaires et nos propres héros de la guerre en Afghanistan se sont unis dans nos pages pour exiger que le gouvernement fasse ce qu’il faut et honore notre dette envers ce courageux pilote qui a rejoint la Grande-Bretagne dans la lutte contre la tyrannie des talibans.

Mais lorsque cet appel a été lancé auprès du gouvernement, du ministre de l’Intérieur au secrétaire de la Défense et même au Premier ministre lui-même, notre appel a été combattu à chaque instant, avec hésitation et obscurcissement, jusqu’à ce que finalement – ​​après cinq mois – les ministres soient obligés de capituler. Voici comment cela s’est passé.

Le gouvernement de Rishi Sunak a traîné les pieds sur le cas du pilote, provoquant l’indignation des chefs militaires et des politiciens de tous bords politiques. (Getty)

25 mars

Nous rapportons d’abord le cas du pilote afghan, menacé par le ministère de l’Intérieur d’expulsion vers le Rwanda parce qu’il était arrivé sur un petit bateau à travers la Manche. Nous révélons que son superviseur de la coalition américaine a déclaré au département de Suella Braverman qu’il avait « risqué sa vie pour soutenir le développement de son pays et les forces de la coalition en Afghanistan ».

Le ministère de l’Intérieur a pris la tête de la réponse et déclare qu’il est « déterminé à fournir une protection aux personnes vulnérables et à risque fuyant l’Afghanistan ».

Le ministère de la Défense (MoD) raconte L’indépendant qu’il s’agit d’un problème du Home Office.

28 mars

Rishi Sunak est interrogé sur le cas du pilote par la députée conservatrice Caroline Nokes lors d’une session de commission au Parlement. M. Sunak a déclaré que des personnes comme l’aviateur étaient « exactement le genre de personnes que nous voulons aider » et qu’il transmettrait les détails au ministère de l’Intérieur.

Mais le n°10 s’est ensuite lavé les mains de l’affaire – révélateur L’indépendant le 30 mars, c’était une affaire du ministère de l’Intérieur.

Rishi Sunak interrogé sur l’enquête de The Independent sur le « héros » afghan menacé d’expulsion

29 mars

Dominic Raab, alors vice-Premier ministre, est interrogé à plusieurs reprises par la BBC sur la question de savoir si le pilote serait « expulsé » du Royaume-Uni.

M. Raab insiste sur le fait qu’il existe une « voie sûre et légale » vers le Royaume-Uni et a déclaré que le gouvernement était déterminé à sévir contre « les gangs criminels qui alimentent le commerce illégal des demandeurs d’asile ».

30 mars

Nous faisons état d’une lettre envoyée directement par le pilote à M. Sunak, le suppliant d’intervenir dans sa demande d’asile. « J’ai demandé de l’aide en échange de l’aide que j’ai autrefois donnée à votre peuple », a-t-il écrit. Mais la lettre reste sans réponse de la part du Premier ministre.

31 mars

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a simplement déclaré qu’il « encouragerait les gens à postuler au programme Arap ». [The MoD’s resettlement scheme for Afghans who worked for or with British troops] s’ils répondent aux exigences. Il souligne qu’ils doivent postuler avant de venir au Royaume-Uni. Il s’accompagne d’un rapport selon lequel le ministère de la Défense pourrait envisager de reprendre l’affaire sous Arap.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace (Fil PA)

15 mai

Le ministre de la Défense, James Heappey, est interrogé sur le cas du héros de guerre par les députés des Communes, mais refuse de donner une bouée de sauvetage – affirmant que l’aviateur n’était pas qualifié « en principe » pour Arap. M. Heappey affirme qu’en tant que « membre des forces de sécurité nationales afghanes », plutôt que quelqu’un ayant travaillé directement avec les forces armées britanniques, il « ne serait pas automatiquement concerné ».

28 mai

Le gouvernement américain ajoute encore à la pression sur le gouvernement Sunak, en effectuant une intervention extraordinaire en s’engageant à examiner le cas du pilote alors que le gouvernement britannique continue de stagner.

L’engagement de Biden envers les alliés afghans « continue d’être valable » alors que le pilote risque l’expulsion du Rwanda

3 avril

L’indépendant fait pression sur le ministère de l’Intérieur et le numéro 10 pour qu’ils répondent à la lettre du pilote à M. Sunak. Le ministère de l’Intérieur déclare « il n’y a pas de mise à jour ». Le numéro 10 nous renvoie à la déclaration précédente du Home Office. Le ministère de la Défense affirme que c’est une question qui relève du ministère de l’Intérieur.

17 juin

La demande d’aide du pilote afghan pour rester au Royaume-Uni dans le cadre du programme Arap est rejetée par le ministère de la Défense au motif qu’il n’est « pas éligible ». La menace d’expulsion demeure, ce qui signifie que la demande d’asile du pilote n’est pas traitée.

1er août

Interrogé à nouveau sur sa demande d’asile initiale, le ministère de l’Intérieur souligne L’indépendant au programme Arap du ministère de la Défense – mais souligne qu’il a été « établi pour une cohorte définie d’Afghans qui avaient travaillé directement pour ou avec les forces armées britanniques ».

23 août

Dans une tournure dramatique des événements, le ministère de l’Intérieur reconnaît finalement que le pilote a effectivement « une crainte fondée d’être persécuté et ne peut donc pas retourner dans son pays d’origine ». Il obtient le statut de réfugié et lui dit qu’il peut rester au Royaume-Uni.