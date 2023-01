Comment le GOP remplacera le leader parlementaire sortant de l’Illinois, Durkin – Shaw Local

Les dirigeants du GOP de banlieue ont 30 jours pour décider qui remplacera l’ancien chef de la minorité de l’Illinois House Jim Durkin de Western Springs, qui a démissionné de son siège à la Chambre de manière inattendue ce week-end après avoir récemment été réélu.

Durkin, qui a renoncé à son poste de direction de la Chambre en novembre après que les républicains ont perdu plus de sièges législatifs aux élections de 2022, a été le seul républicain de la Chambre à voter en faveur d’une interdiction des ventes d’armes de grande puissance avant d’annoncer sa démission.

Désormais, les dirigeants républicains des comtés de DuPage et de Will rencontreront les chefs du GOP de quatre cantons de banlieue du comté de Cook pour discuter de la manière de remplacer le législateur de 13 mandats.

“Tout le monde essaie de comprendre quel est le processus avant de commencer à avancer”, a déclaré le président du GOP du comté de DuPage, Jim Zay. “J’imagine que nous allons tous sauter sur un chat Zoom dans les prochains jours pour en discuter.”

On ne sait pas encore comment les remplaçants potentiels peuvent postuler. Zay a déclaré qu’il n’avait personne spécifiquement en tête pour remplacer Durkin, et personne ne l’a contacté pour demander une considération.

“Nous ne l’avons appris qu’il y a un jour”, a-t-il déclaré.

Le 82e district de Durkin se trouve dans certaines parties des trois comtés.

Des responsables du Conseil des élections de l’État de l’Illinois ont déclaré que les présidents des partis des comtés de DuPage et Will ainsi que les présidents des partis des cantons de Lyon, Lemont, Orland et Palos dans le comté de Cook formeront un “comité de gestion”. Les six membres du comité émettront “des votes pondérés en fonction du nombre de votes que Durkin a reçus dans leur circonscription lors des élections de novembre”.

Durkin a reçu 33 625 voix en novembre. Parmi ces votes, 14 895 provenaient des électeurs du comté de DuPage, 1 351 du comté de Will et 17 379 du comté de Cook, selon les registres du comité électoral de l’État.

Cependant, la répartition des cantons dans le comté de Cook était largement divisée entre Lyons et Lemont. Les électeurs du canton de Lyon ont voté 8 220 pour Durkin, tandis que 7 461 électeurs du canton de Lemont ont voté pour lui. 888 autres bulletins de vote pour Durkin ont été déposés dans le canton d’Orland et 810 dans le canton de Palos.

Les républicains du comté de DuPage ont le vote le plus important parmi les six membres du comité de gestion à 44,3 %.

Zay, membre de longue date du conseil d’administration du comté, a déclaré qu’il prévoyait de discuter de remplacements potentiels avec le sénateur de l’État républicain de Downers Grove, John Curran, dont le district couvre celui de Durkin.

Durkin a été élu pour la première fois à la Chambre de l’Illinois en 1994. Il a été considéré comme un conservateur modéré pendant la majeure partie de sa carrière. Ces dernières années, il a déploré le virage vers l’extrême droite que l’État partie a subi.

Lorsqu’il a annoncé en novembre qu’il quittait son poste de direction après neuf ans, il a blâmé l’ancien président Donald Trump pour la mauvaise performance du parti aux élections nationales et dans tout l’État.

“Le facteur Trump est allé trop loin, et je crois que c’est ce qui a interrompu une partie de cette vague rouge”, a déclaré Durkin à l’époque.

https://www.dailyherald.com/news/20230109/how-gop-will-replace-outgoing-illinois-house-leader-durkin