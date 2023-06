Comment le géoradar est utilisé pour trouver des tombes anonymes dans les pensionnats

Les communautés autochtones à la recherche de tombes anonymes ont rencontré un nombre croissant d’individus remettant en question, ou niant catégoriquement, que des enfants ont disparu ou sont morts dans des pensionnats, selon un nouveau rapport d’un interlocuteur spécial indépendant.

Le radar pénétrant dans le sol est la technologie derrière l’identification de ce que l’on pense être des sites d’inhumation non marqués, y compris pour les restes d’enfants, sur le terrain d’anciens pensionnats.

Le processus donne aux communautés les premiers aperçus de preuves physiques de tombes possibles, mais il n’est pas bien compris.

Il est également utilisé pour alimenter la désinformation sur les résultats.

La Commission de vérité et réconciliation qui a enquêté sur le système des pensionnats et son héritage a estimé qu’environ 6 000 enfants autochtones sont morts dans les établissements financés par le gouvernement fédéral. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation tient un registre commémoratif des étudiants qui comprend plus de 4 000 noms enregistrés. De nombreux experts pensent que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

Kisha Supernant est directrice de l’Institute of Prairie and Indigenous Archaeology de l’Université de l’Alberta et membre du comité consultatif national du gouvernement fédéral sur les pensionnats, les enfants disparus et les sépultures anonymes.

Dans une entrevue accordée en janvier à La Presse canadienne, Supernant a détaillé le fonctionnement du radar pénétrant dans le sol, ses limites et ce que le public devrait savoir sur cette technologie.

Qu’est-ce qu’un radar à pénétration de sol et à quoi sert-il ?

Le principe de base, dit Supernant, est que le radar pénétrant dans le sol envoie une onde électromagnétique dans le sol. Au fur et à mesure que l’onde se déplace sous la surface, elle rencontre différentes choses et rebondit vers la machine.

Elle dit que l’unité elle-même ressemble à une boîte, à peu près de la taille d’un four grille-pain, qui est généralement attachée à un chariot que quelqu’un pousse sur le sol.

Lorsque son équipe effectue des recherches, elle divise la zone en une grille et suit une ligne avec son radar à pénétration de sol. Cela peut être un processus lent, dit Supernant, selon la taille de la zone recherchée.

« Lorsque nous l’utilisons pour essayer de localiser des tombes potentielles non marquées, nous envoyons ce signal à travers le sol, puis nous essayons de créer une carte de ce que nous pensons voir sous la surface. »

Elle dit que les gens devraient considérer le sol comme un signal de fond.

« C’est pourquoi vous entendez des termes comme » anomalie « utilisés, car il y a une sorte de signal de fond stable, puis quelque chose change et nous essayons de donner un sens à (ce que) ce changement pourrait représenter. »

Supernant dit qu’il existe des méthodes pour déterminer ce que pourrait être une anomalie. Et certains objets, comme les roches ou le métal, ont des signatures lointaines.

Lorsqu’il s’agit de trouver des tombes anonymes, ce qu’ils recherchent, c’est un puits funéraire.

« Lorsque vous creusez une tombe, vous dérangez le sol… et un radar pénétrant dans le sol peut parfois détecter ce changement dans le sol à partir du creusement de la tombe elle-même. »

Il existe des ensembles de signaux souvent associés aux tombes, marquées ou non, a-t-elle déclaré.

Supernant dit que son équipe est également guidée par les témoignages des aînés et les connaissances de la communauté pour aider à identifier où chercher, car les zones où les tombes peuvent ne plus avoir de marqueurs.

Quelle technologie peut — et ne peut pas – dites-nous

Les communautés des Premières nations ont tendance à utiliser un langage prudent lorsqu’elles annoncent les résultats de telles recherches, allant des anomalies et des zones d’intérêt aux tombes possibles.

« Nous utilisons une terminologie prudente car en fin de compte, le radar pénétrant dans le sol ne peut à lui seul confirmer à 100% qu’il y a une tombe présente ou qu’il y a quoi que ce soit dans cette tombe », a déclaré Supernant.

Elle dit que pour confirmer l’existence de tombes, les chercheurs peuvent s’appuyer sur de vieilles photographies aériennes d’une zone pour montrer s’il s’agissait d’un cimetière, ou recueillir des informations à partir de documents d’archives détenus par des églises et d’autres institutions.

En termes de preuves physiques, Supernant dit qu’il peut parfois y avoir des impressions laissées sur le terrain lui-même, mais pour confirmer l’existence de restes, « vous devez faire quelque chose sous la surface ».

C’est pourquoi les Premières nations qui ont détecté d’éventuelles sépultures non marquées explorent les options possibles. De nombreuses communautés espèrent éviter de perturber encore plus les sites.

Supernant dit que certaines méthodes envisagées consistent à essayer d’échantillonner le sol pour tester la présence d’ADN humain.

« C’est toujours envahissant, mais c’est beaucoup moins envahissant que de creuser. »

Qu’est-ce que les gens se trompent sur la technologie des radars à pénétration de sol ?

Supernant affirme qu’il existe deux principales idées fausses sur la technologie et son rôle dans les recherches : « d’une part, il y a une surestimation, et d’autre part, il y a un affaiblissement. »

En mai 2021, la nation Tk’emlúps te Secwépemc a annoncé qu’elle avait détecté 215 tombes anonymes possibles dans un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. Selon Supernant, certaines personnes ont eu l’impression que 215 corps d’enfants avaient été retrouvés.

« Un radar à pénétration de sol ne peut pas faire ça. »

Mais parce que certains supposent que le radar pénétrant dans le sol peut faire plus qu’il ne le peut, un récit s’est formé où ces anomalies ou tombes possibles sont « devenues des enfants ».

Elle dit comprendre pourquoi cela se produit, car les annonces sont dévastatrices et les gens veulent retrouver les enfants disparus des pensionnats.

D’un autre côté, Supernant dit qu’elle voit aussi des gens essayer de minimiser les résultats, en « utilisant l’ambiguïté inhérente à la technologie et que nous ne pouvons pas savoir avec certitude pour vraiment la discréditer entièrement ».

« C’est aussi très dangereux parce qu’on sait distinguer un caillou d’une tombe potentielle. Mais parfois, lorsque les négationnistes mettent la main sur certains de ces récits, ils l’utilisent pour saper.

Elle dit que ce n’est pas vrai, car il y a une science établie derrière la technologie.

Stéphanie Taylor, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





Premières NationsAutochtonesPensionnats