Comment le génie d’Eddie Howe a fait de Newcastle United une équipe de la Ligue des champions

Newcastle United s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans, mais après une oscillation de mi-saison qui les a vus sortir du top 4, Eddie Howe a apporté un petit mais vital ajustement à leur tactique qui les a remis sur la bonne voie. .

Sécurisant son statut de top quatre avec un match nul 0-0 contre Leicester City, Newcastle a réalisé ce que beaucoup avant eux ont vaillamment tenté, mais sans succès, en se frayant un chemin dans la compétition d’élite européenne.

La plupart des saisons voient une équipe inattendue défier les quatre premiers, que ce soit Leicester il y a quelques années, Southampton il y a dix ans ou même Newcastle eux-mêmes sous Alan Pardew, il y a des équipes régulières en compétition en tête du tableau dans la première moitié du saison.

En fin de compte, ils n’ont tous pas réussi à faire durer leur forme solide, les résultats diminuant à mesure que les soi-disant plus grandes équipes prenaient leur rythme et dépassaient. Vers février, au moment de la défaite finale de la Coupe Carabao contre Manchester United, la forme de Newcastle semblait fragile et ils ont perdu du terrain dans la course à la Ligue des champions.

Alors que la défense est restée le fondement de la raison pour laquelle Newcastle a atteint la position qu’il était, les luttes pour marquer des buts les ont quelque peu glissés.

Eddie Howe a cependant réussi à renverser la vapeur avec son génie, adaptant sa tactique pour s’assurer que son équipe marquait plus fréquemment. Le pressage élevé, caractéristique primordiale de l’identité de l’équipe, a rapidement été modifié, avec la philosophie du pourquoi du pressage développée par le manager.

Auparavant, Newcastle gagnait systématiquement le ballon dans le tiers défensif de l’opposition, mais ils n’ont pas réussi à convertir ces chiffres d’affaires élevés en tirs en Premier League. Les équipes ont commencé à jouer à partir d’une position plus profonde, ce qui signifie que plus de joueurs étaient autour du ballon pour se défendre s’ils perdaient le ballon.

Les chances sont devenues limitées, c’est pourquoi Howe a commencé à inviter les équipes à commencer à jouer plus longtemps en appuyant plus intelligemment. Les joueurs ont empêché toute accumulation de se produire, forçant l’opposition à aller plus loin dans le tiers du milieu de terrain. Une fois le ballon arrivé là-bas, Newcastle a bondi.

Avec l’autre équipe plus haut sur le terrain et légèrement plus exposée, Newcastle gagnerait le ballon, ce qui conduirait à des attaques plus directes – tout ce qui commence dans votre moitié de terrain et dans les 15 secondes permet une chance au but.

Comme FourFourTwo’s Adam Clery discute plus en détail dans la vidéo ci-dessus, ces tactiques et le changement de personnel sont exactement la raison pour laquelle Newcastle United a atteint la Ligue des champions.