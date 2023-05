Comment le géant du luxe LVMH a construit un empire à l’épreuve de la récession

Le géant du luxe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, plus communément appelé LVMH est devenu un conglomérat puissant de 500 milliards de dollars composé de 75 marques distinguées, ou « maisons », ancrées dans six secteurs différents – sans intention de ralentir.

La société a enregistré chiffre d’affaires de 79,2 milliards d’euros, soit environ 86,3 milliards de dollars, l’an dernier, soit une augmentation de 23 % par rapport au chiffre d’affaires de 2021. Son nombre de magasins a plus que quintuplé au cours des deux dernières décennies, avec des emplacements dans 81 pays et plus de 196 000 employés dans le monde.

Son action a atteint un niveau record en avril supérieur à 199 dollars par action, faisant de la société basée à Paris la première entreprise européenne à dépasser les 500 milliards de dollars en valeur de marché.

Certains experts ont a longtemps qualifié l’entreprise de « résistante à la récession », capable de se maintenir à travers les ralentissements économiques et de proposer des produits qui s’apprécient de manière unique au fil du temps.

À la barre de l’énorme navire se trouve le PDG de LVMH, Bernard Arnault, la personne la plus riche du monde selon les milliardaires en temps réel de Forbes indice.

Certains disent que la force d’Arnault réside dans l’identification des entreprises avec la longévité. Son acquisition la plus récente était Tiffany & Co. pour 15,8 milliards de dollars en 2021.

« Quand il parle d’acquisitions potentielles, il ne cherche pas la marque qui est en vogue en ce moment. Il cherche une marque qui, selon lui, pourra être là dans 100 ans », a déclaré Anish Melwani, président-directeur général de LVMH pour l’Amérique du Nord.

A travers Arnault, LVMH joue « le jeu du long terme », a déclaré Oliver Chen, directeur général de TD Cowen. Cela maintient les marques de l’entreprise en bonne forme en termes d’intégrité, de perception et de pertinence, a-t-il déclaré.

Bien que gérée par LVMH, chaque maison exerce un contrôle créatif sur sa propre marque, avec ses propres dirigeants et sa propre mission.

« Cette perte d’efficacité que d’autres entreprises rassembleraient simplement un tas de marques et les ferait diriger par une seule personne, ce que nous obtenons est cette véritable responsabilité », a déclaré Melwani.

Cela se reflète dans la capacité de LVMH à fournir en permanence des produits qui s’appuient sur l’héritage de ses marques, en conjonction avec les tendances et la culture actuelles. LVMH collabore constamment avec des célébrités, des icônes de la mode et des influenceurs afin de rester pertinent pour la clientèle jeune du luxe.

Melwani a déclaré qu’après la pandémie de Covid, l’entreprise se concentre sur l’expansion de ses magasins physiques, qui sont nécessaires en raison de la croissance extraordinaire du commerce électronique et des canaux numériques de LVMH.

Rester pertinent est la clé de la longévité dans le luxe – et la stratégie de LVMH pour construire une marque qui non seulement perdure mais continue d’exceller.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Correction : Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe de LVMH dans les gros titres.