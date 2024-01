Comment le galeriste berlinois Michael Janssen s’engage dans de nouveaux modèles de collaboration

Marché de l’art

Maxwell Rabb

Michael Janssen sent qu’un recalibrage du marché de l’art est en cours, caractérisé par une hausse des frais généraux des galeries ainsi que par l’importance croissante du monde de l’art numérique. Ces facteurs, pense-t-il, ont changé la façon dont une petite galerie peut fonctionner et, en réponse, il travaille à la construction d’une approche commerciale plus communautaire. “Je discute avec quelques collègues partout sur la planète pour déterminer ce qui peut être fait et comment nous pouvons travailler plus étroitement ensemble, unir nos forces et mettre en commun nos ressources”, a déclaré le galeriste allemand à Artsy. « Nous n’avons pas encore trouvé le bon modèle, mais en fin de compte, la seule façon de faire face au problème [market] est d’unir nos forces et de travailler en très étroite collaboration.

À la Galerie Michael Janssen, basée à Berlin, Janssen est bien placé pour observer ces changements et se préparer à agir. Depuis près de trois décennies, Janssen a toujours démontré sa volonté de prendre des risques. La galerie a ouvert ses portes en 1995 à Cologne avant de déménager à Berlin en 2007. Aujourd’hui, alors que les coûts de gestion d’une galerie deviennent plus élevés, Janssen estime que la survie des petites galeries dépend du partage d’artistes et d’expositions collaboratives. “[Small galleries] travaillent pour la même chose », a noté Janssen.