Comment le frère de James et Spencer Matthews, Michael, a disparu sur l’Everest après être devenu le plus jeune Britannique à atteindre le sommet – The Sun

EN 1999, Michael Matthews a fait un peu pour devenir le plus jeune Britannique à gravir le plus haut sommet du monde, le mont Everest, mais une tragédie a suivi lorsqu’il a atteint le sommet.

C’est ainsi que Michael Matthews a tragiquement disparu du toit du monde et maintenant James et Spencer Matthews manquent à leur frère le plus cher 23 ans après.

Qui était Michael Matthews et qui sont ses frères James et Spencer ?

Michael Matthews – né le 4 mars 1977 – était le frère cadet de l’ancien pilote de course James Matthews et un frère aîné de Spencer Matthews de Made In Chelsea.

James a participé au championnat britannique de Formule 3 avant de rejoindre le championnat britannique de Formule Renault.

Il est maintenant un homme d’affaires marié à Catherine, la sœur de la princesse de Galles, Pippa Middleton.

Pendant ce temps, son frère Spencer est connu pour ses apparitions dans Made In Chelsea, Celebrity MasterChef et The Jump.

Les frères Matthews étaient très proches les uns des autres et maintenant James et Spencer manquent beaucoup à Michael

C’est aussi un homme d’affaires qui a écrit une autobiographie.

Michael était un alpiniste expérimenté qui avait escaladé les Alpes suisses, les Pyrénées et le Kilimandjaro avant de s’attaquer à l’Everest.

Le voyage lui a coûté 22 000 £ par l’intermédiaire d’une société appelée Out There Trekking.

Michael a mené le peloton d’escalade, mais l’équipe a déclaré qu’il avait eu du mal vers la fin et qu’il avait été le dernier à atteindre le sommet.

Ils ont passé 20 minutes à profiter de la vue depuis le sommet avant de descendre à l’aide de cordes d’escalade.

En descendant, ils ont été frappés par une grosse tempête et des vents de 100 mph et Michael s’est séparé du groupe.

Le 13 mai 1999, introuvable, Michael Matthews a été confirmé mort sur le mont Everest.

Comment Michael Matthews a-t-il disparu ?

Il a été perdu dans de fortes chutes de neige et des coups de vent violents sur la tristement célèbre zone de la mort de la montagne, à plus de 8 000 mètres d’altitude.

Michael était la 162e personne à mourir sur l’Everest et son corps n’a jamais été retrouvé.

Le mari de Pippa Middleton, James, 42 ans, était proche du tragique Michael et n’avait que 18 mois de plus.

Pippa et James s’engagent désormais à faire de bonnes actions dans le monde entier pour la Fondation Michael Matthews, qui construit des écoles dans des régions défavorisées.

Ils ont également nommé leur premier fils d’après le frère décédé de James.

Arthur Michael William Matthews est né à l’aile Lindo de l’hôpital St Mary de Paddington le 16 octobre 2018.

Spencer a écrit sur la tragédie familiale dans son autobiographie Confessions of a Chelsea Boy.

Il a déclaré: “Sa perte a été dévastatrice pour la famille et au fil du temps, cela s’est aggravé car les circonstances entourant la mort de Michael n’ont jamais été entièrement expliquées.

« James a mal pris la nouvelle.

«Avec seulement un an et demi entre eux, lui et Mike étaient les amis les plus proches. La perte a été déchirante pour James.

Le père millionnaire des Matthews, David, a toujours blâmé la négligence des guides de montagne pour sa mort et a lancé plusieurs batailles juridiques pour tenter de le prouver.

En 2006, il a engagé des poursuites privées contre trois hommes travaillant pour l’agence de voyages, affirmant que l’approvisionnement en oxygène de son fils était défectueux, qu’il n’y avait pas suffisamment de briefings sur la sécurité et que son guide n’avait pas réussi à garder Michael dans son viseur.

Mais un juge a rejeté l’affaire, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de négligence grave.

Les questions sans réponse ont rendu plus difficile pour la famille de se réconcilier avec la perte de Michael.

Dans son livre, Spencer écrit : « Nous n’avons pas pu nous dire au revoir en personne.

“Nous n’avons nulle part où aller pour nous asseoir avec lui.

«Il vit avec nous dans nos esprits seulement.

“Le jour de l’anniversaire de Mike, James et moi envoyons des roses rouges à maman et papa pour l’âge qu’il aurait eu.

“Je suppose que la façon dont notre famille gère la perte de Mike est de croire qu’il continue avec nous.

“C’est juste qu’il est dans un autre endroit.”

James participe désormais régulièrement à des voyages caritatifs exténuants, notamment des marathons, des triathlons et des courses d’iron-man.

