La course à la Coupe du monde 2022 au Qatar a maintenant commencé avec la campagne de qualification en cours dans le monde entier. Jeudi prochain, le 1er avril, marquera le compte à rebours de 600 jours avant le début du tournoi le 21 novembre 2022, et la période entre les deux promet d’être mouvementée et encombrée pour bon nombre des meilleurs joueurs du monde.

Alors que l’impact de la pandémie de coronavirus a imposé des exigences sans précédent aux joueurs en raison de la nature encombrée de cette saison, la charge de travail ne devrait s’intensifier que dans les semaines et les mois jusqu’au début du Qatar 2022.

– Comment fonctionnent les qualifications pour la Coupe du monde 2022 dans le monde

Les ligues majeures, les associations nationales et les confédérations continentales doivent encore se mettre d’accord sur un calendrier qui permettra à la saison des clubs 2022-23 d’incorporer une suspension de six semaines pour la Coupe du monde, alors que l’effet d’entraînement de la pandémie a eu lieu. a créé une incertitude quant à la perspective que les clubs se lancent dans des tournées de pré-saison lucratives à l’été 2022. Mais, quelle que soit la résolution des problèmes clés, les hommes du milieu seront les joueurs vedettes qui devraient se produire dans les ligues et les coupes nationales, les compétitions européennes et rencontres internationales.

Une chose est sûre, la Coupe du monde 2022, en raison de son calendrier de novembre à décembre, aura un impact énorme sur le football dans les années à venir. Alors, à quoi peuvent s’attendre les joueurs et les fans?

Pourquoi Qatar 2022 a-t-il un tel impact sur le calendrier?

Lorsque le Qatar a été annoncé comme la candidature gagnante pour accueillir la Coupe du monde 2022 en 2010, il a été attribué sur la base du tournoi organisé en juin et juillet, comme pour tous les tournois précédents. Mais les inquiétudes suscitées par les températures estivales fulgurantes au Moyen-Orient, qui s’établissaient en moyenne à 41,2 degrés Celsius (106,2 Fahrenheit) en juin, ont incité la FIFA à déplacer la Coupe du monde en novembre-décembre.

Cette décision a immédiatement créé un problème majeur pour le jeu de club, en particulier en Europe, avec la saison traditionnellement jouée d’août à mai. Les deux derniers mois de l’année sont une période chargée avec de nombreux matchs nationaux et des matches de groupe en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Alors que Qatar 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022, le match de club fait face à un arrêt d’au moins six semaines – une semaine avant le tournoi pour la préparation et une semaine après pour que les joueurs récupèrent – donc le 2022-23 la saison doit en quelque sorte être reconfigurée pour permettre au match de club et à la Coupe du monde de se terminer le plus harmonieusement possible. Mais l’effet d’entraînement de l’abandon d’une Coupe du monde au milieu d’une saison de club affectera à la fois la date de début et de fin de la saison 2022-23 et potentiellement le début de la campagne 2023-24.

À quoi ressemblera la charge de travail d’un joueur d’ici la Coupe du monde?

Les joueurs ont des exigences différentes dans différentes ligues, mais les meilleures stars peuvent s’attendre à jouer entre 55 et 60 matchs par saison si leur club réussit. Et puis vous avez des rencontres internationales. En 2019-2020, selon Transfermarkt, le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a joué plus de minutes que tout autre joueur au monde, totalisant 5509 minutes en 61 matchs pour le club et le pays la saison dernière. Le défenseur du FC Copenhague Victor Nelsson est arrivé deuxième avec 5 366 minutes.

United a atteint les demi-finales dans trois compétitions la saison dernière, ce qui a aidé Maguire à faire tant d’apparitions, mais avec des joueurs comme Manchester City et le Bayern Munich également régulièrement dans toutes les compétitions, les meilleurs joueurs pourraient jouer plus de 100 matchs chacun pour le club et le pays entre maintenant et le début de la Coupe du monde. Mais ils devront ensuite jouer dans le tournoi – l’apogée de la carrière de nombreux joueurs – et revenir pour la seconde moitié de la saison 2022-23. Et si vous jouez pour une équipe comme le Bayern, United ou City, les joueurs peuvent s’attendre à voyager en Asie ou en Amérique du Nord à l’été 2022 lors d’une tournée de pré-saison, ce qui ne fera qu’ajouter à leur temps de jeu.

Alors, quelles sont les solutions?

S’il y a des solutions là-bas, les factions rivales – FIFA, clubs, associations nationales, confédérations continentales – ne sont pas encore d’accord sur elles.

Une réponse évidente serait de simplement commencer la saison des clubs 2022-23 au début du mois d’août et de la prolonger jusqu’au début de juin, ce qui donnerait aux clubs plus de temps pour jouer leurs matches et surmonter l’impact d’une pause de 4 à 6 semaines en novembre et décembre.

Mais l’UEFA a déjà programmé la finale de la Ligue des champions 2023 le 27 mai à Munich, un jour avant la date de la finale 2022 à Saint-Pétersbourg, il n’y a donc guère de signe que l’UEFA prolonge sa saison pour tenir compte des perturbations causées par la Coupe du monde. . L’UEFA perdra également deux jours de match de Ligue des champions / Ligue Europa à la Coupe du monde, alors quand seront-ils organisés? Nous attendons toujours une réponse.

Et en ce qui concerne les ligues nationales, des sources ont déclaré à ESPN que les discussions sont toujours en cours en termes de date de début et de date de fin, mais s’il semble simple de s’entasser dans les matches européens sur une période plus courte, comme cela a été fait cette saison, cela ne résoudrait pas le problème de trouver de l’espace pour 4-6 semaines de matchs de championnat qui devraient être déplacés pour la Coupe du monde

La pandémie a-t-elle ajouté au problème?

Oui. Les éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL en Amérique du Sud ont commencé en octobre dernier, mais un tour complet de qualifications a été reporté ce mois-ci en raison de restrictions de voyage obligeant les joueurs basés en Europe à rester avec leurs clubs. Ces rencontres devraient être jouées la saison prochaine, la Copa America retardée devant avoir lieu cet été, un an après avoir été reportée en raison de la pandémie.

– Vickery: la décision bizarre de CONMEBOL de continuer avec une Copa complète

En Europe, l’Euro 2020 devrait également avoir lieu en juin et juillet, donc ce qui devait être un été gratuit pour les joueurs sera désormais occupé avec deux tournois majeurs, ainsi que les Jeux olympiques retardés à Tokyo, qui impliqueront de grandes nations telles que Allemagne, France, Espagne, Argentine et Brésil. La pandémie et le retard dans l’organisation de l’Euro, de la Copa et des Jeux olympiques ont touché les sources de revenus des meilleurs clubs, qui rateront une tournée estivale pour la deuxième année consécutive, ce qui en fait une nécessité financière d’encaisser l’été prochain. .

L’impact sur la saison 2021-22 est donc encore inconnu, mais tout roulement de cette campagne ajoutera inévitablement à la congestion et aux demandes de l’année prochaine.

Que pensent les clubs?

Des sources d’un certain nombre de clubs de haut niveau ont déclaré à ESPN que la programmation de la Coupe du monde 2022 était inutile et gênante, mais qu’ils n’avaient d’autre choix que d’accepter. Cependant, des sources ont également déclaré que les clubs conserveraient les joueurs jusqu’à la dernière date de départ possible pour le Qatar, les utilisant potentiellement pour les matches de championnat juste une semaine avant le début de la Coupe du monde. De même, les joueurs pourraient se retrouver dans l’action du club quelques jours seulement après la fin de la Coupe du monde, ce qui pourrait être difficile pour les joueurs qui atteignent les demi-finales et la finale.

Les entraîneurs internationaux ont souvent l’avantage d’une longue préparation à un tournoi majeur, avec des camps d’entraînement et des matchs amicaux prévus pour la préparation, mais il est peu probable que cela se produise en 2022. Attendez-vous à ce que les clubs insistent pour que la Coupe du monde corresponde plutôt à leurs demandes. que l’inverse.

L’Association des clubs européens (ECA), qui comprend le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool et d’autres grandes équipes, a initialement exhorté la FIFA à organiser le tournoi en avril-mai 2022 avant que la décision ne soit prise de passer à novembre-décembre. . Ayant perdu cette bataille, les clubs et l’UEFA ont bloqué les tentatives du président de la FIFA, Gianni Infantino, d’élargir le Qatar 2022 à 48 équipes sur 32, afin d’éviter de nouveaux matchs pour leurs joueurs.

Le football adoptera-t-il le plan d’Arsène Wenger pour un calendrier unifié?

jouer 1:08 Le manager d’Arsenal, Arsene Wenger, a déclaré qu’il était logique de tenir la Coupe du monde 2022 au Qatar pendant les mois d’hiver, mais a admis que cela aurait un impact sur le calendrier des championnats européens.

Arsène Wenger, l’ancien manager d’Arsenal, est désormais le chef du développement mondial de la FIFA et il a récemment proposé une refonte du calendrier du football qui verrait une saison unifiée de mars à novembre.

« Je suis convaincu que pour harmoniser le calendrier mondial, quelqu’un doit céder et c’est l’Europe ou le reste du monde », a déclaré Wenger. « Cela rendrait les choses plus simples. »

Dans un monde idéal, la simplicité du plan de Wenger résoudrait le problème, mais on peut dire que la principale raison du déplacement du Qatar 2022 en novembre-décembre était le climat estival et il en irait de même pour de nombreuses ligues en Europe, avec la chaleur comme l’Espagne. , La France, la Grèce et la Russie rendant impossible les matchs de club. Ce serait un problème similaire dans de grandes parties de l’Afrique et de l’Asie.

Le plan verrait également les équipes de l’hémisphère sud devoir jouer dans des conditions hivernales rigoureuses, de sorte que la proposition retombe sur la question du climat. Ainsi, déplacer la saison de football de mars à novembre ne résoudrait pas le problème du Qatar 2022, même s’il pouvait être imposé dans un laps de temps aussi court.

Quelqu’un pense-t-il aux exigences des joueurs?

Les principaux joueurs se font de plus en plus entendre sur un éventail de questions, mais jusqu’à présent, aucune inquiétude n’a été soulevée concernant la charge de travail d’ici le Qatar 2022. Les joueurs ont tendance à vouloir jouer, mais les entraîneurs sont souvent ceux qui parlent des demandes. être placé dans leur équipe.

Plus tôt cette saison, le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que le problème du calendrier du football autour du Qatar n’avait pas été résolu, mais il a appelé les entraîneurs à donner leur avis.

« J’espère que dans toutes les discussions, les entraîneurs seront consultés », a déclaré Southgate. « Ce n’est pas forcément moi, mais peut-être les entraîneurs des grands clubs, peut-être tous les directeurs nationaux, quoi que ce soit. Mais en général, beaucoup de décisions sont prises sans la contribution des entraîneurs. »

Alors, quand aurons-nous une feuille de route confirmée pour le football au Qatar 2022?

Cela reste une question sans réponse. Le défi de faire face à la pandémie de COVID-19 a naturellement détourné l’attention de la nécessité de planifier le calendrier avant le Qatar 2022, mais des sources ont déclaré qu’une résolution était peu probable avant plus tard cette année, bien dans la saison 2021-22.

Mais il est sûr de dire que les deux prochaines années seront plus occupées que jamais pour les meilleurs footballeurs du monde.

Le Qatar a été un choix d’hôte controversé depuis le début, alors à quoi ressemblera-t-il en 2022?

jouer 0:55 Erling Haaland et la Norvège portent des chemises en faveur des droits de l’homme dans un message à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

La FIFA a changé le processus de sélection pour les Coupes du monde depuis 2010, date à laquelle les hôtes des Coupes du monde 2018 et 2022 ont été décidés, le vote des offres réussies de la Russie et du Qatar étant tous deux embourbés dans des allégations de corruption. Désormais, chaque nation du football peut voter sur l’hôte potentiel des futurs tournois plutôt que sur 22 membres du Comité Exécutif de la FIFA.

Mais mis à part la controverse sur le déplacement du tournoi de son emplacement habituel de juin à juillet dans le calendrier, le Qatar a également été sous le microscope du traitement des travailleurs migrants qui ont aidé à construire de nombreux nouveaux stades dans le pays depuis 2010. Selon Selon un rapport du Guardian le mois dernier, plus de 6 500 travailleurs migrants sont morts au Qatar pendant cette période.

L’homosexualité est une infraction illégale au Qatar qui peut entraîner une peine de prison, et il y a eu une condamnation généralisée du bilan de l’État du Golfe en matière de droits de l’homme, les joueurs norvégiens portant des t-shirts portant le slogan « Les droits de l’homme sur et en dehors du terrain » Qualification de la Coupe du monde contre Gibraltar.

Interrogé sur la position du Qatar sur l’homosexualité par ESPN en 2019, Hassan al Thawadi, le secrétaire général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage pour le Qatar 2022, a déclaré: « Nous sommes un peuple conservateur et nous demandons aux visiteurs d’apprécier notre culture alors qu’ils étaient à la accepter notre hospitalité. Les démonstrations d’affection ouvertes ne font pas partie de notre culture et nous demandons aux gens de ne pas [openly display affection]. «

Le contrôle international du Qatar ne fera qu’augmenter à l’approche du tournoi et il est probable qu’il éclipsera le pays hôte pendant l’événement lui-même comme aucune autre Coupe du monde avant lui.