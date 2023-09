Comment le football américain continue-t-il de gagner les doubles nationalités ?

Début 2019, Tyler Boyd s’est retrouvé à Ankara, en Turquie, jouant pour Ankaragücü dans la Süper Lig turque, prêté par le Vitória SC en première division portugaise. Le club, âgé de 113 ans, n’était pas un purgatoire du football, mais ce n’était pas non plus exactement Londres, Madrid ou un autre centre majeur du football.

Boyd a bien joué à Ankaragücü, marquant finalement six buts en 14 apparitions, mais il n’était qu’un ailier de 24 ans parmi d’autres. Puis, cependant, il a reçu un appel téléphonique. « En fait, c’est sorti de nulle part », a déclaré Boyd, maintenant avec le LA Galaxy. « Et oui, c’était une belle surprise. »

À l’autre bout du fil, Gregg Berhalter, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, s’enquit de l’intérêt de Boyd à jouer pour l’équipe américaine. Même si le joueur est né en Nouvelle-Zélande et a représenté les All Whites dans une poignée de matches amicaux, il était également éligible pour représenter les États-Unis et avait intentionnellement gardé ses options ouvertes.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Mon rêve était de jouer pour l’équipe nationale américaine », a déclaré Boyd, « alors oui, j’ai choisi de ne jouer à aucun match compétitif contre la Nouvelle-Zélande. » Boyd a demandé un changement, qui a été approuvé en quelques jours. (« Ma mère est super organisée », a-t-il déclaré à propos des exigences en matière de documents de la FIFA.)

Quatre jours après que la FIFA a approuvé le changement, Berhalter a nommé Boyd sur la liste provisoire de la Gold Cup 2019. Il marquerait deux buts – dont le 1 000e de tous les temps pour les États-Unis – dans le cadre de la deuxième place de l’équipe.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Bien que la carrière de Boyd soit, pour le moment, au point mort, il est un autre joueur sur une liste croissante de doubles nationaux qui ont choisi de représenter l’équipe nationale masculine des États-Unis ces dernières années.

Quatre titulaires lors de la défaite des Américains face aux Pays-Bas en huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde – Yunus Musah, Antonee Robinson, Jesús Ferreira et Sergiño Dest – avaient tous d’autres options et ont choisi les Stars and Stripes. Plus récemment, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Alejandro Zendejas, Brandon Vázquez et Aidan Morris ont prêté allégeance aux Rouge, Blanc et Bleu. Au cours des dernières années, les Américains ont manqué des joueurs tels que Neven Subotić et Jonathan González, des pertes dont l’importance pour le programme global de l’USMNT a été disproportionnée mais des pertes néanmoins, mais l’histoire récente est principalement celle de gars qui disent oui au maillot.

L’une des raisons du succès du recrutement est la récente attitude de bonne humeur de cette équipe nationale, un pays où les dirigeants sont au début de la vingtaine et où aller au camp semble être un véritable bon moment. Bien sûr, tout ne s’est pas déroulé sans heurts ; La rupture entre Berhalter et Giovanni Reyna domine les conversations dans les cercles du football américain depuis près d’un an, depuis la Coupe du monde en novembre. L’entraîneur n’a pas encore parlé avec les joueurs du Borussia Dortmund de leurs problèmes, mais à part cela, l’USMNT a été optimiste et sans drame.

Si le temps libre du club implique de voyager à l’autre bout du monde pour jouer pour votre pays, il est probablement important que cette expérience soit agréable. Sérieux, oui, mais amusant aussi.

C’est ce que Boyd a vécu lors de ses passages en équipe nationale. « Tout le monde est si humble et si accueillant », a-t-il déclaré. « C’est l’une des équipes les plus spéciales dont j’ai jamais fait partie. Tout le monde est frère les uns des autres. Je ne peux pas parler assez haut du groupe. »

Folarin Balogun est le dernier grand nom du double national américain à avoir conquis, convainquant l’attaquant monégasque de rejoindre l’USMNT contre l’Angleterre. Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

Julian Gressel a trouvé la même chose. Même si l’ailier d’origine allemande et formé aux États-Unis ne recevrait probablement jamais d’appel de La Nationalmannschaft, il devait encore passer par les démarches d’obtention d’un passeport américain pour rejoindre l’USMNT. En d’autres termes, cela lui a demandé un certain effort – un effort qui a été récompensé par une convocation en janvier et une place sur la liste de la Gold Cup de cette année.

« Vous faites partie d’une culture dans laquelle il est tout simplement amusant de côtoyer », a déclaré Gressel. « Cela joue un rôle énorme. L’équipe d’entraîneurs et l’US Soccer en général ont fait un très bon travail en acceptant cela et cette nouveauté. »

Cela n’a pas toujours été comme ça. L’ancien entraîneur et recruteur des moins de 20 ans, Thomas Rongen, se souvient avoir recruté John Brooks pour jouer dans l’équipe nationale des jeunes.

Diffusez FUTBOL AMÉRIQUES SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grandes intrigues et présentent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement)

« J’ai dû prendre l’avion pour l’Allemagne, m’asseoir dans le salon avec lui et sa famille et obtenir la permission de l’emmener en voyage tous les quelques mois parce qu’il était mineur », a déclaré Rongen. Il a également joué un rôle en faisant venir Julian Green (« Le Bayern Munich n’était pas content quand je leur ai dit que j’allais voyager là-bas et le regarder jouer »), Fabian Johnson, Jerome Kiesewetter, Alfredo Morales, Bobby Wood, Sebastian Lletget et Mix Diskerud, qu’il a remarqué lors d’un match amical à Guadalajara.

Il y a bien sûr un danger à bouleverser la délicate chimie d’un vestiaire. L’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018 peut, dans une certaine mesure, être attribué à une équipe divisée en factions, fautes dues en partie au lieu de naissance.

« Nous avions l’impression [recruiting dual nationals] Cela pourrait être un raccourci pour nous permettre de nous améliorer immédiatement », a déclaré Rongen. « La discussion en interne était de savoir où tracer la limite, car nous voulons être très conscients du fait que nous promouvons et développons également les joueurs venus à travers le système américain. »

C’est un combat constant : améliorer une équipe, permettre aux joueurs de capitaliser sur la visibilité qu’apporte le fait de faire partie de l’équipe nationale américaine, s’assurer que les gars sont au camp pour les bonnes raisons et s’améliorer. Berhalter, récemment reconduit au poste d’entraîneur-chef, a travaillé dur pour reconstruire un sentiment de cohésion et d’unité au sein de l’équipe et a largement réussi à faire de l’équipe nationale un endroit où les joueurs veulent jouer. Son effectif pour les matches amicaux de septembre comprend le talent montant de l’Inter Miami CF Benjamin Cremaschi, qui pourrait également jouer pour l’Argentine, ainsi que l’arrière gauche Kristoffer Lund, qui a joué pour le Danemark chez les jeunes mais a demandé un transfert ponctuel pour rejoindre les États-Unis.

Il y a aussi Noel Buck, vu pour la dernière fois en train d’accepter un appel dans l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans et portant un maillot des Trois Lions, ainsi que Luca Koleosho et Nathan Ordaz et Amir Richardson et Jonathan Gomez et Bryan Okoh et Mauricio Isais et Obed Vargas et ainsi de suite. et sur.

Le train binational continue de rouler ; les États-Unis apparaissent de plus en plus comme une bonne étape.