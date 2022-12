Comment le fondateur de FTX, SBF, et ses amis ont discrètement fait des dons à des groupes politiques et à des proches

Avant que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ne soit arrêté aux Bahamas pour de multiples violations de fraudes criminelles sur les valeurs mobilières la semaine dernière, il était considéré comme le “chéri” crypto de Washington, témoignant utilement devant le Congrès, rencontrant des régulateurs et dépensant des dizaines de millions de dollars pour des campagnes politiques.

Les procureurs américains disent qu’au moins une partie de cet argent provenait d’Alameda Research, un fonds spéculatif qu’il a fondé. Lui et ses co-conspirateurs auraient détourné des milliards de dollars de fonds clients de FTX vers Alameda, qui ont ensuite été utilisés à mauvais escient de diverses manières, notamment pour faire des dons à des candidats et à des campagnes politiques, les procureurs fédéraux ont déclaré.

Les violations du financement de campagne détaillées dans un acte d’accusation de 14 pages sont nombreuses et variées. Les procureurs du district sud de New York accusent Bankman-Fried de conspirer avec d’autres pour faire et recevoir des dons de campagne illégaux, de cacher ces dons, d’utiliser à mauvais escient les dons d’entreprises et d’utiliser de manière inappropriée un conduit pour cacher les dons. Bankman-Fried “et d’autres personnes connues et inconnues” auraient également donné de l’argent sous le nom d’autres personnes et dépassé les limites des contributions politiques, selon l’acte d’accusation.

Bien que les procureurs ne nomment pas les co-conspirateurs de Bankman-Fried, ils ont déclaré qu’il travaillait avec “d’autres, connus et inconnus, (qui) ont sciemment combiné, conspiré, confédéré et convenu ensemble et entre eux pour frauder les États-Unis” pour contourner intentionnellement les lois sur le financement des campagnes, selon l’acte d’accusation. Les procureurs examineraient l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, le co-PDG des marchés numériques de FTX, Ryan Salame, ainsi que les contributions d’Alameda Research et de FTX, le New York Times. signalé. Bankman-Fried, Singh et Salame, combinés, ont contribué au moins 70 millions de dollars pour les mi-mandats de 2022, selon les données du chien de garde non partisan du financement de la campagne OpenSecrets.

Singh et Salame n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires. Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.

Bankman-Fried est devenu un donateur politique prolifique ces dernières années, donnant près de 40 millions de dollars en contributions rendues publiques à la plupart des démocrates lors des courses de mi-mandat de 2022. Les données sur le financement des campagnes électorales des États et du gouvernement fédéral et les dossiers à but non lucratif montrent un certain nombre de dons douteux faisant l’objet d’un examen approfondi, ce qui indique que Bankman-Fried aurait pu dépenser des millions de plus que ce qui avait été divulgué précédemment pour attirer les faveurs des législateurs de Washington.