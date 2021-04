AUSTIN – Le garçon n’avait que quelques jours avant son 10e anniversaire le matin où il verrait sa mère, sa demi-sœur et son petit ami vivants pour la dernière fois, alors qu’ils se garaient dans un parking pour une visite supervisée prévue avec son père séparé.

Au lieu de saluer son fils avec un câlin et des cadeaux, le père a enfoncé son véhicule dans la voiture de la famille, a sorti une arme de poing et a commencé à tirer sans avertissement, a déclaré le garçon à la police, le forçant à fuir et à chercher refuge dans la voiture d’un conducteur qui passait, selon aux documents judiciaires.

Les enquêteurs de la police ont accusé le père du garçon, Stephen Broderick, 41 ans, d’avoir abattu sa femme, Amanda Broderick, 35 ans; sa belle-fille, Alyssa Broderick, 17 ans; et le petit ami de la fille, Willie Simmons, 18 ans.

Alors qu’il s’éloignait en courant, le garçon a signalé quelqu’un qui conduisait sur une route voisine. Il est monté dans sa voiture et lui a dit d’appeler le 911, et ils sont partis, dit un affidavit. Alors qu’il racontait frénétiquement au témoin ce qui s’était passé, il lui a dit que son père était en colère contre sa mère à propos de leur divorce.

Une autre femme était présente au moment de la fusillade, pour faciliter les visites supervisées entre le couple et leur fils, a révélé l’affidavit d’arrestation de Stephen Broderick. Amanda Broderick était censée se garer sur le parking de Great Hills Trail dans le nord-ouest d’Austin tard dans la matinée et remettre le garçon au superviseur.

Normalement, le surveillant a dit aux détectives, elle emmènerait le garçon à l’intérieur et attendrait ensuite que Stephen arrive 15 minutes plus tard pour la visite supervisée.

Mais juste au moment où elle était sur le point de se garer dans le parking, elle a entendu ce qui ressemblait à un accident de voiture, suivi de coups de feu, et elle a vu deux femmes gisant mortes sur le sol et un homme allongé sur le sol et luttant pour respirer.

Elle a également vu l’homme qu’elle a reconnu comme Stephen Broderick s’éloigner de la scène, indique l’affidavit.

Le suspect de la fusillade d'Austin a obtenu une caution réduite, le moniteur de cheville retiré des mois après que la femme a exprimé ses inquiétudes

Stephen Broderick, un ancien détective des crimes contre les biens au bureau du shérif du comté de Travis, est accusé de meurtre passible de la peine de mort et est détenu sans caution à la prison du comté de Travis.

Il a été accusé l’été dernier d’avoir agressé sexuellement un enfant et renvoyé du bureau du shérif après son arrestation.

Après avoir été emprisonné l’année dernière, Broderick a déposé une caution, qui a été fixée à 50 000 $. Les tribunaux lui ont ordonné de ne pas contacter ou de ne pas aller à moins de 200 pieds de l’enfant que les enquêteurs ont déclaré avoir agressé. Broderick a également reçu l’ordre de porter un dispositif de repérage GPS, mais la juge de district Karen Sage lui a plus tard permis de retirer ce moniteur.

Dans une demande d’ordonnance de protection après l’arrestation de Broderick, la femme a déclaré s’inquiéter pour sa sécurité et celle des enfants.

«J’ai peur qu’il essaie de me blesser ou de blesser (les) enfants, car ces allégations ont été révélées et il risque de perdre sa carrière», a-t-elle déclaré. « Stephen a une expérience militaire antérieure et est formé au SWAT. S’il voulait blesser quelqu’un, il saurait comment. »

L'ancien adjoint du shérif Stephen Nicholas Broderick arrêté dans la fusillade mortelle de trois personnes à Austin