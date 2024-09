Comment le fils de Chester Bennington aborde la réunion de Linkin Park

Au lendemain de l’annonce de la réunion de Linkin Park, le fils aîné de Chester Bennington, Jaime, s’est opposé à la sélection par le groupe d’Emily Armstrong comme nouvelle chanteuse.

En utilisant son compte Instagram, Bennington a appelé le groupe à ne pas reconnaître l’histoire d’Armstrong avec l’Église de Scientologie et l’acteur emprisonné Danny Masterson, tout en accusant le groupe d’effacer discrètement l’héritage de son père.

Armstrong a réagi à cette réaction négative dans une déclaration faite ce week-end : « Il y a plusieurs années, on m’a demandé de soutenir quelqu’un que je considérais comme un ami lors d’une comparution au tribunal, et j’ai assisté à une audience préliminaire en tant qu’observatrice. Peu de temps après, j’ai réalisé que je n’aurais pas dû. J’essaie toujours de voir le bon côté des gens, et je l’ai mal jugé. Je ne lui ai jamais parlé depuis. Des détails inimaginables ont émergé et il a ensuite été reconnu coupable », a-t-elle déclaré en réponse à sa précédente comparution au procès de Masterson. Elle a ajouté : « Pour le dire aussi clairement que possible : je ne cautionne pas les abus ou la violence contre les femmes et je sympathise avec les victimes de ces crimes. »

Les réseaux sociaux ont réagi rapidement à la publication de Bennington, Jaime partageant les menaces qu’il a reçues pour avoir dit ce qu’il pensait. Mais malgré les menaces, il a cherché à obtenir des billets pour assister au concert du groupe à Los Angeles.

Ce que nous devons retenir

Chester Bennington était un élément important de Linkin Park. Sa mort a été quelque chose que le groupe a mis des années à accepter et l’idée de continuer le groupe sans lui n’a jamais pris forme aux yeux du public avant 2024.

Mike Shinoda a déclaré dans des interviews que l’idée initiale était simplement de faire travailler à nouveau les membres vivants ensemble de manière créative, sans que cela ne soit forcément Linkin Park. Bien qu’Armstrong ait été l’un des nombreux musiciens avec lesquels ils avaient travaillé auparavant, ce n’est qu’après la pandémie qu’ils ont revisité l’idée et ont commencé à voir son potentiel sous la bannière de Linkin Park.

Bennington, comme beaucoup de fans de Linkin Park, a le droit d’être critique à l’égard de cette sélection. Son opposition a été notée et il a exprimé son désir de voir la nouvelle formation en concert pour avoir un sentiment de clôture. Voir le groupe partir après la mort de son père n’est pas facile et doit être traité avec une certaine sympathie. La réaction de Bennington à la nouvelle formation pourrait être une façon de faire son deuil et de faire face au passage du temps. Cela dit, chacun réagit différemment et jusqu’à présent, Jaimie a été le seul membre de la famille à s’exprimer contre la réunion, tandis que la veuve de Chester, Talinda, semble lui avoir apporté son soutien.

Avoir une opinion négative sur la composition du groupe et exprimer cette opinion ne devrait pas être réprimé par des menaces de violence physique. C’est une chose sur laquelle la communauté des fans de Linkin Park ne s’est pas basée au fil des ans.

Qu’a dit Jaime Bennington à propos de Linkin Park ?

Ces dernières années, Bennington a activement partagé de nombreuses conspirations concernant Linkin Park et la mort de son père.

Bennington a fait son entrée dans la conversation sur les retrouvailles lorsqu’il a évoqué les propos de Mike Shinoda donnés en ligne à propos de l’arrivée d’Emily Armstrong dans le groupe. Il a fait une capture d’écran de la conversation de Shinoda, dans laquelle il a déclaré : « Beaucoup de gens prendront le temps de comprendre que nous sommes avec elle. Si les gens ne sont pas encore respectueux, ça ne me pose aucun problème. Mais si vous me manquez de respect, vous perdrez mon respect en retour. »

Jaime Bennington partage les citations de Mike Shinoda Histoires Instagram : @thepicturepiecesarchive

En réponse à ces commentaires, Bennington a déclaré dans un message adressé à Shinoda : « Les gens n’ont pas de mal à se faire à l’idée que Linkin Park se réinvente. Ils ont du mal à se faire à l’idée que vous ayez : 1) embauché votre AMIE DE NOMBREUSES ANNÉES @emilyarmstrong pour remplacer @chesterbe sachant que l’histoire d’Emily dans l’église et son histoire en tant qu’alliée de @dannymasterson sont ce qu’elles sont. »

« 2) J’ai discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel, non seulement lors d’une interview avec le groupe destinée à clarifier certaines parties de l’histoire et de l’avenir de Linkin Park, mais aussi pendant le Mois international de la prévention du suicide. »

« 3) Ils ont refusé de reconnaître l’impact de l’embauche de quelqu’un comme Emily sans même une déclaration clarifiante sur la variété des victimes qui composent VOTRE BASE DE FANS PRINCIPALE. Aucune reconnaissance de la façon dont vous préparez votre base de fans, @chesterbe, les enfants ou la famille de Chester, ma brouille avec votre femme @ANNASHINODA (qui ne peut pas être mentionnée non plus), les victimes de @dannymasterson, ou même l’intimidation de ces victimes par Emily. Et la liste est longue. Et longue. Et longue. Et longue… »

Bennington n’a pas précisé pourquoi il pense que ces prétendues « victimes » font partie de la base de fans de Linkin Park ni de quoi exactement elles ont été victimes. Il n’a pas non plus donné de détails sur ce qu’il entend par « préparer les fans » ou Chester et sa famille. Ces accusations semblent sans fondement, car aucune preuve de telles accusations n’a été présentée.

Ce dernier point réitère certaines des conjectures introduites par le chanteur d’At the Drive In, Cedric Bixler-Zavala, et sa femme Chrissie, qui ont tous deux critiqué les liens d’Armstrong avec l’Église de Scientologie et l’acteur emprisonné Danny Masterson.

Dans les commentaires, Bennington a déclaré que Shinoda avait « restreint mes interactions avec toi parce que tu n’aimes pas ce que j’ai à dire. Donc ça devra faire l’affaire. »

Réponse de Jaime Bennington aux commentaires de Mike Shinoda Histoires Instagram : @thepicturepiecesarchive

Il a ajouté : « Ce que vous avez fait n’est pas quelque chose auquel les gens doivent s’habituer. Ce n’est pas un CHOC que les gens vont juste devoir prendre le temps de traiter et de comprendre. Vous avez trahi la confiance que vous ont accordée des décennies de fans et d’êtres humains qui vous soutiennent, y compris moi-même. Nous vous avons fait confiance pour être la personne la plus grande et la meilleure, pour être le changement. Parce que vous nous avez promis que c’était votre intention. Maintenant, vous êtes juste sénile et sourd. Insensé. »

Il a poursuivi : « À ce stade, je parie que tout ce que vous, les gars de LP, connaissez, c’est le manque de respect. Vous ne m’avez pas trompé !! Je vous ai entendu échapper à la fin de votre interview avec @zanelowe n°2. Cet album est en préparation depuis au moins 2019. Peut-être même depuis 2017. »

Il convient de noter que Shinoda a déclaré dans des interviews que les membres de Linkin Park ont ​​commencé à se réunir avec l’idée de créer de la musique sans s’attendre à ce que ce soit Linkin Park. Ils ont invité plusieurs invités et ont fait appel à différents chanteurs. Alors qu’Armstrong faisait partie de ceux qui ont initialement rejoint ces sessions, Shinoda a déclaré que ce n’est qu’après son retour après la pandémie qu’il a commencé à envisager Armstrong comme une co-chanteuse qui pourrait s’intégrer sous la bannière de Linkin Park.

Réponse de Jaime Bennington à Mike Shinoda Histoires Instagram : @thepicturepiecesarchive

Ailleurs dans le message, Bennington a commenté : « Je connais ton comportement. J’ai vu ce que tu as fait. » Bennington a conclu avec ce message : « Manquez-nous de respect. Allez-y. Manquez-moi de respect ! »

Réponse de Jaime Bennington à Mike Shinoda Histoires Instagram : @thepicturepiecesarchive

Que s’est-il passé après ?

Après l’annonce de l’arrivée d’Armstrong, la chanteuse a posté sur les réseaux sociaux une photo d’elle aux côtés de Shinoda sur scène sur son compte Instagram. Bien que la publication ait reçu de nombreuses réponses positives de la part de ses pairs sur la photo et ait même reçu un emoji en forme de cœur de la part de Talinda, la veuve de Chester Bennington, Jaime Bennington a écrit dans les commentaires : « Je ne soutiens pas ».

Malgré son opposition à l’arrivée d’Armstrong dans le groupe, Bennington a révélé son intention d’assister au concert du groupe à Los Angeles. Il a révélé dans des publications qu’il avait contacté le compte Instagram officiel du groupe et qu’il avait essayé d’autres canaux, mais qu’il n’avait pas été reconnu.

Il a finalement posté un message en ligne qui disait : « Je serai présent au spectacle du 11 septembre. Pour l’instant, avec des billets achetés par un supporter. J’attends toujours que @linkinpark et MGMT me reconnaissent. Pendant que j’assiste au spectacle, veuillez ne pas me harceler, ni mon partenaire. Respectueusement, nous sommes présents pour tourner la page. Pour être reconnus. »

La réaction de Bennington

Alors que Bennington a continué à documenter les événements suite à sa condamnation initiale du choix du groupe pour un nouveau chanteur, il a partagé qu’il a reçu une quantité importante de haine et même de menaces après avoir exprimé son opinion.

Dans ses stories Instagram, il a publié plusieurs discussions en ligne qui ont mis en avant certaines des menaces qu’il a reçues. Il a également tagué plusieurs membres de Linkin Park dans une vidéo dans laquelle il décrit la menace qu’il subit en se rendant au concert.

« Il se passe quelque chose de grave et je dois le dire, je dois le documenter pour ma sécurité », dit Bennington. « Vous vous souvenez de ce type dont j’ai parlé et qui a dit qu’il allait venir me chercher au concert de Linkin Park et me donner un peu d’amour au nom de Mike ? Et j’ai dit : « Non, tu ne le feras pas. » Eh bien, quelqu’un que je connais a décidé de me défendre, ce que j’apprécie vraiment, et ce type a lâché d’autres informations qui pourraient être vraies, ou fausses. Il prétend avoir lâché 4 000 $, que lui et ses potes peuvent venir au concert et me traquer et me tabasser. Il dit qu’il fait ça au nom d’« Emily et ses amis ». Je vais donc publier ces reçus. »

Ce que disent les fans

Comme on pouvait s’y attendre, les commentaires de Bennington ont semé la confusion. Les fans du groupe semblent avoir pris parti. Certains ont accusé Bennington de propager des théories de complot concernant son père. D’autres ont félicité Bennington pour avoir dénoncé la sélection de Linkin Park et avoir mis en lumière l’histoire d’Armstrong. D’autres encore ont appelé à mettre un terme à la haine et aux menaces contre Bennington.

Un fan a résumé ce que beaucoup ressentent en déclarant : « Toute cette controverse autour de Linkin Park me fait encore une fois regretter de ne pas en savoir autant sur certaines personnes, que ce soit Emily Armstrong ou Jaime Bennington. Tout cela ressemble à un rêve fiévreux. » Voir quelques commentaires en ligne ci-dessous.